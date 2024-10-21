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اعلان بيع لوازم وأجهزة بالظرف المختوم

10/21/2024 4:50:15 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) اعلان بيع لوازم وأجهزة بالظرف المختوم
تعلن مديرية التربية والتعليم لقصبة عمان عن بيع لوازم وأجهزة تالفه بالظرف المغلق يوم الثلاثاء الموافق 22/10/2024 ما بين الساعه العاشرة والنصف الى الساعه الحادية عشر صباحا في مدرسة برهان كمال المهنية الكائنة في نزال ، يرجى من الراغبين بالمشاركة الحضور وفق الموعد أعلاه لاستلام نسخة البيع وتعبئتها وتسليمها في ظرف مغلق بعد المعاينة .
ملاحظة : 1- المعاينة من الساعه 9 صباحا الى الساعه 10 صباحا من نفس اليوم .
2-يرفق مع العرض كفالة دخول 3% من قيمة المبلغ .
3- على من يرسو عليه البيع زيادة قيمة تأمينه الى 10% من تاريخ اشعاره بالاحاله .
4- جميع النفقات من نقل وتحميل وإعلان على المزاود الفائز.


اعلان بيع مقاعد مدرسية وطاولات بالظرف المختوم
تعلن مديرية التربية والتعليم لقصبة عمان عن بيع مقاعد مدرسية وطاولات مدرسية تالفه بالظرف المغلق يوم الثلاثاء الموافق 22/10/2024 ما بين الساعه العاشرة والنصف الى الساعه الحادية عشر صباحا في مدرسة برهان كمال المهنية الكائنة في نزال ، يرجى من الراغبين بالمشاركة الحضور وفق الموعد أعلاه لاستلام نسخة البيع وتعبئتها وتسليمها في ظرف مغلق بعد المعاينة .
ملاحظة : 1- المعاينة من الساعه 9 صباحا الى الساعه 10 صباحا من نفس اليوم .
2-يرفق مع العرض كفالة دخول 3% من قيمة المبلغ .
3- على من يرسو عليه البيع زيادة قيمة تأمينه الى 10% من تاريخ اشعاره بالاحاله .
4- جميع النفقات من نقل وتحميل وإعلان على من المزاود الفائز

MENAFN21102024000072011014ID1108801363

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