اعلان بيع لوازم وأجهزة بالظرف المختوم

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
اعلان بيع لوازم وأجهزة بالظرف المختوم
تعلن مديرية التربية
والتعليم لقصبة عمان عن
بيع لوازم وأجهزة تالفه بالظرف المغلق يوم الثلاثاء الموافق 22/10/2024 ما بين
الساعه العاشرة والنصف الى الساعه الحادية عشر صباحا في مدرسة برهان كمال المهنية
الكائنة في نزال ، يرجى من الراغبين بالمشاركة الحضور وفق الموعد أعلاه لاستلام
نسخة البيع وتعبئتها وتسليمها في ظرف مغلق بعد المعاينة .
ملاحظة : 1- المعاينة من الساعه 9 صباحا الى
الساعه 10 صباحا من نفس اليوم .
2-يرفق مع العرض كفالة دخول 3% من قيمة
المبلغ .
3- على من يرسو عليه البيع زيادة قيمة تأمينه
الى 10% من تاريخ اشعاره بالاحاله .
4- جميع النفقات من نقل وتحميل وإعلان على
المزاود الفائز.
اعلان بيع مقاعد مدرسية وطاولات بالظرف
المختوم
تعلن مديرية التربية والتعليم لقصبة عمان عن
بيع مقاعد مدرسية وطاولات مدرسية تالفه بالظرف المغلق يوم الثلاثاء الموافق 22/10/2024
ما بين الساعه العاشرة والنصف الى الساعه الحادية عشر صباحا في مدرسة برهان كمال
المهنية الكائنة في نزال ، يرجى من الراغبين بالمشاركة الحضور وفق الموعد أعلاه
لاستلام نسخة البيع وتعبئتها وتسليمها في ظرف مغلق بعد المعاينة .
ملاحظة : 1- المعاينة من الساعه 9 صباحا الى
الساعه 10 صباحا من نفس اليوم .
2-يرفق مع العرض كفالة دخول 3% من قيمة
المبلغ .
3- على من يرسو عليه البيع زيادة قيمة تأمينه
الى 10% من تاريخ اشعاره بالاحاله .
4- جميع النفقات من نقل وتحميل وإعلان على من
المزاود الفائز
MENAFN21102024000072011014ID1108801363
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