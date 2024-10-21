سعر الذهب يصل إلى مستوى قياسي وسط تزايد الطلب



سجل سعر الذهب ارتفاعًا بنسبة 0.3% ليصل إلى 2729.30 دولار للأونصة، متجاوزًا المستوى القياسي الذي حققه في الأسبوع الماضي بفارق بسيط. ولم يقتصر الارتفاع على الذهب فقط، بل امتد التفاؤل إلى الفضة التي قفزت إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2012.



التوترات الجيوسياسية تدعم الذهب

يراقب المستثمرون عن كثب التطورات في الشرق الأوسط، بعد انفجار طائرة مسيرة تابعة لحزب الله بجوار منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم السبت، مما أثار احتمالات شن إسرائيل هجومًا على إيران. وفي الوقت نفسه، أكدت تصريحات الرئيس الأميركي جو بايدن أنه يمتلك معلومات حول الرد الإسرائيلي المتوقع، لكنه امتنع عن الإفصاح عنها.



الأسواق أيضاً تتأهب للانتخابات الرئاسية الأميركية المقررة في نوفمبر، حيث تشير استطلاعات الرأي إلى احتدام المنافسة بين الرئيس السابق دونالد ترامب ونائبة الرئيس الحالية كمالا هاريس. يساهم هذا الغموض السياسي في زيادة إقبال المستثمرين على الذهب كملاذ آمن.



توقعات بارتفاع الذهب إلى 3000 دولار

يتوقع خبراء اقتصاديون، من بينهم فيفيك دهار من "كومنولث بنك أوف أستراليا"، أن يصل سعر الذهب إلى 3000 دولار للأونصة بحلول نهاية عام 2025. ويرجع ذلك إلى السياسات المتوقعة من الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، والتي تشمل خفض أسعار الفائدة، مما سيؤدي إلى إضعاف الدولار الأميركي. ويؤدي تراجع الدولار إلى زيادة جاذبية الذهب للمستثمرين الدوليين، نظرًا لأن الذهب مسعر بالدولار.



منذ بداية العام، حقق الذهب زيادة تتجاوز 30%، ليصبح أحد أفضل السلع أداءً. ويعزى هذا الارتفاع جزئيًا إلى عمليات الشراء المكثفة من قبل البنوك المركزية حول العالم، التي تسعى إلى تعزيز احتياطياتها من الذهب كوسيلة للتحوط في ظل التوترات الاقتصادية والجيوسياسية.



بحلول الساعة 9:57 صباحًا بتوقيت سنغافورة، ارتفع سعر الذهب في التعاملات الفورية بنسبة 0.2% ليصل إلى 2727.15 دولار للأونصة، في حين تراجعت قيمة الدولار الأميركي، وارتفعت أسعار الفضة، والبلاديوم، والبلاتين.