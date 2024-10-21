سعر الذهب يصل إلى مستوى قياسي وسط تزايد الطلب

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
ارتفع سعر الذهب إلى مستوى قياسي يوم الإثنين، مدفوعًا بالطلب المتزايد على الملاذات الآمنة، في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط واحتدام السباق الانتخابي في الولايات المتحدة.
سجل سعر الذهب ارتفاعًا بنسبة 0.3% ليصل إلى 2729.30 دولار للأونصة، متجاوزًا المستوى القياسي الذي حققه في الأسبوع الماضي بفارق بسيط. ولم يقتصر الارتفاع على الذهب فقط، بل امتد التفاؤل إلى الفضة التي قفزت إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2012.
التوترات الجيوسياسية تدعم الذهب
يراقب المستثمرون عن كثب التطورات في الشرق الأوسط، بعد انفجار طائرة مسيرة تابعة لحزب الله بجوار منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم السبت، مما أثار احتمالات شن إسرائيل هجومًا على إيران. وفي الوقت نفسه، أكدت تصريحات الرئيس الأميركي جو بايدن أنه يمتلك معلومات حول الرد الإسرائيلي المتوقع، لكنه امتنع عن الإفصاح عنها.
الأسواق أيضاً تتأهب للانتخابات الرئاسية الأميركية المقررة في نوفمبر، حيث تشير استطلاعات الرأي إلى احتدام المنافسة بين الرئيس السابق دونالد ترامب ونائبة الرئيس الحالية كمالا هاريس. يساهم هذا الغموض السياسي في زيادة إقبال المستثمرين على الذهب كملاذ آمن.
توقعات بارتفاع الذهب إلى 3000 دولار
يتوقع خبراء اقتصاديون، من بينهم فيفيك دهار من "كومنولث بنك أوف أستراليا"، أن يصل سعر الذهب إلى 3000 دولار للأونصة بحلول نهاية عام 2025. ويرجع ذلك إلى السياسات المتوقعة من الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، والتي تشمل خفض أسعار الفائدة، مما سيؤدي إلى إضعاف الدولار الأميركي. ويؤدي تراجع الدولار إلى زيادة جاذبية الذهب للمستثمرين الدوليين، نظرًا لأن الذهب مسعر بالدولار.
منذ بداية العام، حقق الذهب زيادة تتجاوز 30%، ليصبح أحد أفضل السلع أداءً. ويعزى هذا الارتفاع جزئيًا إلى عمليات الشراء المكثفة من قبل البنوك المركزية حول العالم، التي تسعى إلى تعزيز احتياطياتها من الذهب كوسيلة للتحوط في ظل التوترات الاقتصادية والجيوسياسية.
بحلول الساعة 9:57 صباحًا بتوقيت سنغافورة، ارتفع سعر الذهب في التعاملات الفورية بنسبة 0.2% ليصل إلى 2727.15 دولار للأونصة، في حين تراجعت قيمة الدولار الأميركي، وارتفعت أسعار الفضة، والبلاديوم، والبلاتين.
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