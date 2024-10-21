بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 2.6 بقيمة إجمالية بلغت نحو 3.2 مليون دينار، نتيجة تنفيذ 1807 صفقة.



وفي مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها، تبين أن 31 شركة أظهرت انخفاضا في أسعار أسهمها، بينما ارتفعت أسعار أسهم 25 شركة، واستقرت أسعار أسهم 29 شركة أخرى. (بترا)