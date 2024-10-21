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الروابدة يعلن إصابته بقطع في الرباط الصليبي

10/21/2024 4:49:57 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان - الغد - أعلن لاعب المنتخب الوطني ونادي سيلانجور الماليزي نور الدين الروابدة، اليوم عن إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

وكان الروابدة قد شارك مع فريقه سيلانجور السبت في مباراة بالدوري الماليزي أمام فريق بي دي آر إم، وانتهت نتيجتها بالتعادل بهدف لمثله.

ويعد الروابدة أحد العناصر الأساسية في تشكيلة المنتخب الوطني خلال الفترات الماضية، ما يستدعي غيابه الفترة المقبلة على مدرب "النشامى" جمال سلامي تجهيز لاعب آخر مكانه.

ومن المرجح أن يغيب الروابدة عن الملاعب لمدة تقدر بستة أشهر، في الوقت الذي سيخوض به المنتخب الوطني مباراتين بتصفيات كأس العالم خلال الشهر المقبل أمام العراق والكويت، ومثلها خلال شهر آذار (مارس) من العام المقبل أمام فلسطين وكوريا الجنوبية.

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