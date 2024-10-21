الروابدة يعلن إصابته بقطع في الرباط الصليبي

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان - الغد -
أعلن لاعب
المنتخب الوطني ونادي سيلانجور الماليزي نور الدين الروابدة، اليوم عن إصابته بقطع في الرباط الصليبي.
وكان الروابدة قد شارك مع فريقه سيلانجور السبت في مباراة
بالدوري الماليزي أمام فريق بي دي آر إم، وانتهت نتيجتها بالتعادل بهدف لمثله.
ويعد الروابدة أحد العناصر الأساسية في تشكيلة المنتخب الوطني خلال الفترات الماضية، ما يستدعي غيابه الفترة المقبلة على مدرب "النشامى" جمال سلامي تجهيز لاعب آخر مكانه.
ومن المرجح أن يغيب الروابدة عن الملاعب لمدة تقدر بستة أشهر، في الوقت الذي سيخوض به المنتخب الوطني مباراتين بتصفيات كأس العالم خلال الشهر المقبل أمام العراق والكويت، ومثلها خلال شهر آذار (مارس) من العام المقبل أمام فلسطين وكوريا الجنوبية.
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