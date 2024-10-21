تعرّف على أفضل أنواع الجبن لخسارة الوزن

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
على الرغم من أن الجبن لا يعتبر عادة طعاماً مناسباً للحمية الغذائية بسبب احتوائه على سعرات حرارية مرتفعة وكميات كبيرة من الدهون، إلا أن له فوائد غذائية تجعله جزءًا من خطة صحية لفقدان الوزن عند تناوله بحذر.
ووفقاً لأخصائية التغذية ناتالي ريزو، يمكن تناول الجبن أثناء اتباع نظام غذائي لخسارة الوزن، ولكن مع مراعاة حجم الحصص المستهلكة.
وتضيف باتريشيا بانان، أخصائية التغذية ومؤلفة كتاب "From Burnout to Balance "، أن الجبن، خاصة بكميات صغيرة، يعتبر عنصراً أساسياً في النظام الغذائي المتوسطي الذي يرتبط بإدارة الوزن وتحسين الصحة العامة.
أفضل أنواع الجبن لخسارة الوزن
جبن القريش
يُعتبر جبن القريش منخفض الدسم الخيار الأمثل من حيث احتوائه على نسبة عالية من البروتين وسعرات حرارية أقل مقارنة بالأنواع الأخرى من الجبن.
يحتوي نصف كوب من جبن القريش بنسبة دسم 2% على 91 سعرة حرارية و12 جراماً من البروتين. البروتين يساعد في الشعور بالشبع وبناء العضلات، مما يسهم في خسارة الوزن.
الجبن السويسري
يحتوي الجبن السويسري على كمية بروتين أكبر مقارنة ببعض الأنواع الأخرى، حيث تحتوي الشريحة الواحدة على 8 جرامات من البروتين، ما يجعله خيارًا ممتازًا لخسارة الوزن.
جبن الموزاريلا
يعتبر هذا الجبن خيارًا منخفض الصوديوم مقارنة بجبن الشيدر. ويحتوي على البروتين والكالسيوم مع سعرات حرارية ودهون أقل في النسخ المخفضة الدسم.
جبن البارميزان
يحتوي على كمية بروتين أكبر مقارنة بالعديد من الأجبان الأخرى. بسبب طعمه القوي والغني، يمكن استخدام كميات صغيرة منه لإضافة نكهة قوية دون زيادة كبيرة في السعرات الحرارية.
جبن الريكوتا
الريكوتا غني بالبروتين، مما يعزز الشعور بالشبع. حجم الحصة المعتاد منه هو ربع كوب.
جبن الماعز
أظهرت الدراسات أن منتجات الألبان المصنوعة من حليب الماعز قد تكون أكثر قدرة على التحكم في الشهية مقارنة بمنتجات الأبقار.
ويعتبر جبن الماعز جزءًا من النظام الغذائي المتوسطي التقليدي ويسهم في زيادة الإحساس بالشبع بفضل سرعة استقلاب بعض الأحماض الدهنية الموجودة فيه.
نصائح للتمتع بالجبن ضمن نظام غذائي صحي
ينصح أخصائيو التغذية بتناول الجبن مع الأطعمة الغنية بالألياف مثل الخضروات والحبوب الكاملة أو الفواكه لتعزيز الشعور بالشبع والحصول على وجبة خفيفة متوازنة.
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