تعرّف على أفضل أنواع الجبن لخسارة الوزن



ووفقاً لأخصائية التغذية ناتالي ريزو، يمكن تناول الجبن أثناء اتباع نظام غذائي لخسارة الوزن، ولكن مع مراعاة حجم الحصص المستهلكة.

وتضيف باتريشيا بانان، أخصائية التغذية ومؤلفة كتاب "From Burnout to Balance "، أن الجبن، خاصة بكميات صغيرة، يعتبر عنصراً أساسياً في النظام الغذائي المتوسطي الذي يرتبط بإدارة الوزن وتحسين الصحة العامة.



أفضل أنواع الجبن لخسارة الوزن



جبن القريش

يُعتبر جبن القريش منخفض الدسم الخيار الأمثل من حيث احتوائه على نسبة عالية من البروتين وسعرات حرارية أقل مقارنة بالأنواع الأخرى من الجبن.

يحتوي نصف كوب من جبن القريش بنسبة دسم 2% على 91 سعرة حرارية و12 جراماً من البروتين. البروتين يساعد في الشعور بالشبع وبناء العضلات، مما يسهم في خسارة الوزن.



الجبن السويسري

يحتوي الجبن السويسري على كمية بروتين أكبر مقارنة ببعض الأنواع الأخرى، حيث تحتوي الشريحة الواحدة على 8 جرامات من البروتين، ما يجعله خيارًا ممتازًا لخسارة الوزن.



جبن الموزاريلا

يعتبر هذا الجبن خيارًا منخفض الصوديوم مقارنة بجبن الشيدر. ويحتوي على البروتين والكالسيوم مع سعرات حرارية ودهون أقل في النسخ المخفضة الدسم.



جبن البارميزان

يحتوي على كمية بروتين أكبر مقارنة بالعديد من الأجبان الأخرى. بسبب طعمه القوي والغني، يمكن استخدام كميات صغيرة منه لإضافة نكهة قوية دون زيادة كبيرة في السعرات الحرارية.



جبن الريكوتا

الريكوتا غني بالبروتين، مما يعزز الشعور بالشبع. حجم الحصة المعتاد منه هو ربع كوب.



جبن الماعز

أظهرت الدراسات أن منتجات الألبان المصنوعة من حليب الماعز قد تكون أكثر قدرة على التحكم في الشهية مقارنة بمنتجات الأبقار.

ويعتبر جبن الماعز جزءًا من النظام الغذائي المتوسطي التقليدي ويسهم في زيادة الإحساس بالشبع بفضل سرعة استقلاب بعض الأحماض الدهنية الموجودة فيه.

نصائح للتمتع بالجبن ضمن نظام غذائي صحي



ينصح أخصائيو التغذية بتناول الجبن مع الأطعمة الغنية بالألياف مثل الخضروات والحبوب الكاملة أو الفواكه لتعزيز الشعور بالشبع والحصول على وجبة خفيفة متوازنة.