3 علامات تشير إلى فقدانك للكتلة العضلية نتيجة حميتك الغذائية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عند محاولة فقدان الوزن، من الطبيعي
أن نرغب في رؤية نتائج سريعة. لذا، عندما ينخفض الرقم على الميزان بسرعة، قد يبدو
أننا على الطريق الصحيح.
لكن كما هو الحال مع العديد من الأمور
المتعلقة بفقدان الوزن، هناك جانب آخر: فقد يؤدي فقدان الوزن السريع إلى تراجع
كبير في الكتلة العضلية بالإضافة إلى الدهون.
إذن كيف يمكنك معرفة ما إذا كنت تفقد
الكثير من العضلات ؟ وما الذي يمكنك فعله لمنع ذلك؟
لماذا تعتبر
الكتلة العضلية مهمة؟
تعتبر العضلات عاملاً مهماً في تحديد
معدل الأيض لدينا؛ أي مقدار الطاقة التي نحرقها في حالة الراحة. ويعتمد ذلك على
مقدار العضلات والدهون التي نمتلكها. فالعضلات أكثر نشاطًا من الناحية الأيضية
مقارنة بالدهون، ما يعني أنها تحرق سعرات حرارية أكثر.
عندما نتبع نظامًا غذائيًا لفقدان
الوزن، نخلق عجزًا في السعرات الحرارية، حيث لا تحصل أجسامنا على ما يكفي من
الطاقة من الطعام الذي نتناوله لتلبية احتياجاتنا من الطاقة. لذا، يبدأ الجسم في
تكسير الدهون والعضلات للحصول على الوقود.
يؤدي انخفاض كتلة العضلات إلى تباطؤ
عملية الأيض، ما يؤدي بسرعة إلى تباطؤ معدل فقدان الوزن ويؤثر على قدرتنا على
الحفاظ على الوزن على المدى الطويل.
كيف تعرف أنك
تفقد الكثير من العضلات؟
لسوء الحظ، قياس التغيرات في الكتلة
العضلية ليس بالأمر السهل.
الأداة الأكثر دقة هي شكل متقدم من
الأشعة السينية تعرف بفحص كثافة المعادن في العظام كتلةَ العظم .DXA Scan يُستخدم
هذا الفحص بشكل أساسي في الطب والبحث لالتقاط بيانات حول الوزن، ودهون الجسم،
والكتلة العضلية، وكثافة العظام.
ورغم أن هذا الفحص أصبح متاحًا أكثر
في عيادات فقدان الوزن والصالات الرياضية، إلا أنه ليس رخيصًا.
هناك أيضًا العديد من الميزان الذكي
المتاح للاستخدام المنزلي الذي يعد بتقديم قراءة دقيقة لنسبة الكتلة العضلية.
لكن دقة هذه الأجهزة مشكوك فيها.
أظهرت الأبحاث أن الميزان المختبر إما بالغ في تقدير أو قلل من الدهون والكتلة
العضلية بشكل كبير.
لحسن الحظ، هناك ثلاث علامات علمية
مجانية قد تشير إلى أنك تفقد الكثير من الكتلة العضلية أثناء اتباعك لنظام غذائي.
. تفقد وزنًا أكثر مما هو متوقع كل أسبوع
فقدان الكثير من الوزن بسرعة هو إحدى
العلامات المبكرة على أن نظامك الغذائي مفرط، وأنك تفقد الكثير من العضلات.
فقدان الوزن السريع (أكثر من كيلوغرام
واحد في الأسبوع) يؤدي إلى فقدان أكبر في الكتلة العضلية مقارنة بفقدان الوزن
البطيء.
فقدان الوزن البطيء يساعد على الحفاظ
على الكتلة العضلية وغالبًا ما يكون له فائدة إضافية تتمثل في فقدان أكبر للدهون.
وقارنت إحدى الدراسات بين أشخاص في فئة
الوزن الزائد الذين اتبعوا إما نظامًا غذائيًا منخفض السعرات الحرارية جدًا (500
سعر حراري يوميًا) لمدة خمسة أسابيع أو نظامًا غذائيًا منخفض السعرات الحرارية
(1250 سعر حراري يوميًا) لمدة 12 أسبوعًا.
بينما فقدت المجموعتان كميات مماثلة من
الوزن، فقد الأشخاص الذين اتبعوا النظام الغذائي المنخفض السعرات الحرارية جدًا
المزيد من الكتلة العضلية بشكل ملحوظ.
. تشعر بالتعب وتبدو الأنشطة أكثر
يبدو الأمر بديهيًا، لكن الشعور
بالتعب والخمول وصعوبة إتمام الأنشطة البدنية مثل التمارين أو الأعمال المنزلية هي
إشارة قوية على أنك تفقد عضلات.
وتظهر الأبحاث أن انخفاض الكتلة
العضلية قد يؤثر سلبًا على الأداء البدني للجسم.
. تشعر بتقلبات مزاجية
تقلبات المزاج والشعور بالقلق أو
التوتر أو الاكتئاب قد تكون أيضًا علامات على أنك تفقد الكتلة العضلية.
تشير الأبحاث حول فقدان العضلات
المرتبط بالتقدم في العمر إلى أن انخفاض مستويات الكتلة العضلية يمكن أن يؤثر
سلبًا على الصحة العقلية والمزاج.
ويبدو أن هذا ينبع من العلاقة بين الكتلة
العضلية المنخفضة والبروتينات المسماة Neurotrophins التي تساعد
في تنظيم المزاج والشعور بالرفاهية.
ماذا يمكنك
فعله للحفاظ على العضلات أثناء فقدان الوزن؟
لحسن الحظ، هناك ثلاث خطوات يمكنك
اتخاذها للحفاظ على الكتلة العضلية عند اتباع نظام غذائي مقيد بالسعرات الحرارية
لفقدان الوزن.
أدخل
تدريبات القوة في خطتك الرياضية
تمارين بناء القوة هي وسيلة
فعالة لمنع فقدان العضلات. وجدت دراسة تحليلية شاملة أن تدريب المقاومة يمكن
أن يمنع ما يقرب من 100% من فقدان العضلات الناتج عن تقليل السعرات الحرارية.
تناول
المزيد من البروتين
تلعب الأطعمة الغنية بالبروتين
دورًا أساسيًا في بناء العضلات والحفاظ عليها، وتظهر الأبحاث أنها تساعد في
منع فقدان العضلات عند اتباع نظام غذائي.
ابطئ
من خطة فقدان الوزن
التغييرات التدريجية والمستدامة
في النظام الغذائي تساعد على فقدان الوزن على المدى الطويل وتجنب استجابة
الجسم الدفاعية لاستعادة الوزن المفقود.
MENAFN21102024000072011014ID1108801354