3 علامات تشير إلى فقدانك للكتلة العضلية نتيجة حميتك الغذائية



لكن كما هو الحال مع العديد من الأمور المتعلقة بفقدان الوزن، هناك جانب آخر: فقد يؤدي فقدان الوزن السريع إلى تراجع كبير في الكتلة العضلية بالإضافة إلى الدهون.

إذن كيف يمكنك معرفة ما إذا كنت تفقد الكثير من العضلات ؟ وما الذي يمكنك فعله لمنع ذلك؟





لماذا تعتبر الكتلة العضلية مهمة؟

تعتبر العضلات عاملاً مهماً في تحديد معدل الأيض لدينا؛ أي مقدار الطاقة التي نحرقها في حالة الراحة. ويعتمد ذلك على مقدار العضلات والدهون التي نمتلكها. فالعضلات أكثر نشاطًا من الناحية الأيضية مقارنة بالدهون، ما يعني أنها تحرق سعرات حرارية أكثر.



عندما نتبع نظامًا غذائيًا لفقدان الوزن، نخلق عجزًا في السعرات الحرارية، حيث لا تحصل أجسامنا على ما يكفي من الطاقة من الطعام الذي نتناوله لتلبية احتياجاتنا من الطاقة. لذا، يبدأ الجسم في تكسير الدهون والعضلات للحصول على الوقود.



يؤدي انخفاض كتلة العضلات إلى تباطؤ عملية الأيض، ما يؤدي بسرعة إلى تباطؤ معدل فقدان الوزن ويؤثر على قدرتنا على الحفاظ على الوزن على المدى الطويل.



كيف تعرف أنك تفقد الكثير من العضلات؟

لسوء الحظ، قياس التغيرات في الكتلة العضلية ليس بالأمر السهل.



الأداة الأكثر دقة هي شكل متقدم من الأشعة السينية تعرف بفحص كثافة المعادن في العظام كتلةَ العظم .DXA Scan يُستخدم هذا الفحص بشكل أساسي في الطب والبحث لالتقاط بيانات حول الوزن، ودهون الجسم، والكتلة العضلية، وكثافة العظام.



ورغم أن هذا الفحص أصبح متاحًا أكثر في عيادات فقدان الوزن والصالات الرياضية، إلا أنه ليس رخيصًا.



هناك أيضًا العديد من الميزان الذكي المتاح للاستخدام المنزلي الذي يعد بتقديم قراءة دقيقة لنسبة الكتلة العضلية.

لكن دقة هذه الأجهزة مشكوك فيها. أظهرت الأبحاث أن الميزان المختبر إما بالغ في تقدير أو قلل من الدهون والكتلة العضلية بشكل كبير.



لحسن الحظ، هناك ثلاث علامات علمية مجانية قد تشير إلى أنك تفقد الكثير من الكتلة العضلية أثناء اتباعك لنظام غذائي.



. تفقد وزنًا أكثر مما هو متوقع كل أسبوع

فقدان الكثير من الوزن بسرعة هو إحدى العلامات المبكرة على أن نظامك الغذائي مفرط، وأنك تفقد الكثير من العضلات.

فقدان الوزن السريع (أكثر من كيلوغرام واحد في الأسبوع) يؤدي إلى فقدان أكبر في الكتلة العضلية مقارنة بفقدان الوزن البطيء.

فقدان الوزن البطيء يساعد على الحفاظ على الكتلة العضلية وغالبًا ما يكون له فائدة إضافية تتمثل في فقدان أكبر للدهون.



وقارنت إحدى الدراسات بين أشخاص في فئة الوزن الزائد الذين اتبعوا إما نظامًا غذائيًا منخفض السعرات الحرارية جدًا (500 سعر حراري يوميًا) لمدة خمسة أسابيع أو نظامًا غذائيًا منخفض السعرات الحرارية (1250 سعر حراري يوميًا) لمدة 12 أسبوعًا.

بينما فقدت المجموعتان كميات مماثلة من الوزن، فقد الأشخاص الذين اتبعوا النظام الغذائي المنخفض السعرات الحرارية جدًا المزيد من الكتلة العضلية بشكل ملحوظ.



. تشعر بالتعب وتبدو الأنشطة أكثر

يبدو الأمر بديهيًا، لكن الشعور بالتعب والخمول وصعوبة إتمام الأنشطة البدنية مثل التمارين أو الأعمال المنزلية هي إشارة قوية على أنك تفقد عضلات.

وتظهر الأبحاث أن انخفاض الكتلة العضلية قد يؤثر سلبًا على الأداء البدني للجسم.



. تشعر بتقلبات مزاجية

تقلبات المزاج والشعور بالقلق أو التوتر أو الاكتئاب قد تكون أيضًا علامات على أنك تفقد الكتلة العضلية.



تشير الأبحاث حول فقدان العضلات المرتبط بالتقدم في العمر إلى أن انخفاض مستويات الكتلة العضلية يمكن أن يؤثر سلبًا على الصحة العقلية والمزاج.

ويبدو أن هذا ينبع من العلاقة بين الكتلة العضلية المنخفضة والبروتينات المسماة Neurotrophins التي تساعد في تنظيم المزاج والشعور بالرفاهية.



ماذا يمكنك فعله للحفاظ على العضلات أثناء فقدان الوزن؟

لحسن الحظ، هناك ثلاث خطوات يمكنك اتخاذها للحفاظ على الكتلة العضلية عند اتباع نظام غذائي مقيد بالسعرات الحرارية لفقدان الوزن.



أدخل تدريبات القوة في خطتك الرياضية

تمارين بناء القوة هي وسيلة فعالة لمنع فقدان العضلات. وجدت دراسة تحليلية شاملة أن تدريب المقاومة يمكن أن يمنع ما يقرب من 100% من فقدان العضلات الناتج عن تقليل السعرات الحرارية.



تناول المزيد من البروتين

تلعب الأطعمة الغنية بالبروتين دورًا أساسيًا في بناء العضلات والحفاظ عليها، وتظهر الأبحاث أنها تساعد في منع فقدان العضلات عند اتباع نظام غذائي.



ابطئ من خطة فقدان الوزن

التغييرات التدريجية والمستدامة في النظام الغذائي تساعد على فقدان الوزن على المدى الطويل وتجنب استجابة الجسم الدفاعية لاستعادة الوزن المفقود.

