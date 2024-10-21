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تجديد تعيين الأستاذ الدكتور محمد الوديان رئيساً لجامعة عمان العربية

10/21/2024 4:49:32 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قرر مجلس التعليم العالي في جلسته التي عقدها مؤخراً برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأستاذ الدكتور عزمي محافظة، وبناءً على تنسيب مجلس أمناء جامعة عمان العربية الموافقة على تجديد تعيين الأستاذ الدكتور محمد إسماعيل عقله الوديان رئيساً لجامعة عمان العربية لمدة أربع سنوات اعتباراً من تاريخه.

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