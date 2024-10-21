تجديد تعيين الأستاذ الدكتور محمد الوديان رئيساً لجامعة عمان العربية

تجديد تعيين الأستاذ الدكتور محمد الوديان رئيساً لجامعة عمان العربية
التاريخ
10/21/2024 4:49:32 AM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قرر مجلس التعليم
العالي في جلسته التي عقدها مؤخراً برئاسة وزير
التعليم العالي والبحث العلمي الأستاذ الدكتور عزمي محافظة، وبناءً على تنسيب مجلس أمناء جامعة
عمان العربية الموافقة على تجديد تعيين الأستاذ الدكتور محمد إسماعيل عقله الوديان رئيساً لجامعة عمان العربية لمدة أربع سنوات اعتباراً من تاريخه.
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