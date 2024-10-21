الأردن يشارك في حوار جليون لحقوق الإنسان بمراكش

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
شاركت رئيسة مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان سمر الحاج حسن أخيرا، بصفتها عضواً في المكتب الدائم للتحالف العالمي لمؤسسات حقوق الإنسان، في حوار "جليون" العاشر لحقوق الإنسان 2024 في مراكش.
وأوضح المركز في بيان اليوم الاثنين، أن هذا الحوار الذي انعقد 16 تشرين الأول الحالي واستمر لمدة يومين، استضاف المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المملكة المغربية والمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان وجمع بين دبلوماسيين ومسؤولين في الأمم المتحدة وخبراء حقوق الإنسان المستقلين وممثلي المجتمع المدني، لمناقشة فعالية نظام حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وتعزيزه.
وأكد، أن دورة هذا العام جاءت تحت عنوان "تحويل المعايير العالمية إلى واقع محلي: الآليات الوطنية للتنفيذ والإبلاغ والمتابعة وتعزيز فعالية نظام حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وتأثيره على أرض الواقع".
وأشار إلى أنها تهدف إلى تعزيز النقاشات الموجهة نحو إيجاد حلول، مبينا أنها عُقدت وفقًا لقاعدة "تشاتام هاوس" لتوفير منصة للنقاشات المفتوحة والأفكار الاستشرافية حول التحديات والفرص المتعلقة بجسر الفجوة بين المعايير الدولية لحقوق الإنسان وتنفيذها على الأرض.
وبين أن مشاركة المركز في هذا الحوار تؤكد التزام الأردن بحقوق الإنسان ودوره الفاعل في الحوارات الإقليمية والدولية، مؤكدا أن النقاشات ركزت على كيفية تعزيز تأثير نظام حقوق الإنسان من خلال الآليات الوطنية للتنفيذ والإبلاغ والمتابعة ودورها في تعزيز الفعالية الإيجابية لأنظمة حقوق الإنسان في مختلف السياقات العالمية.
يذكر أن حوار "جليون" لحقوق الإنسان حدث سنوي يجمع ما يقارب 100 مشارك من مسؤولين حكوميين وخبراء حقوق الإنسان وممثلين عن الأمم المتحدة والمجتمع المدني، للمساهمة في صياغة استراتيجيات تعزز قدرة الأمم المتحدة على تنفيذ حقوق الإنسان على أرض الواقع.
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