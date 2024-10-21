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الأردن يشارك في حوار جليون لحقوق الإنسان بمراكش

10/21/2024 4:49:31 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) شاركت رئيسة مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان سمر الحاج حسن أخيرا، بصفتها عضواً في المكتب الدائم للتحالف العالمي لمؤسسات حقوق الإنسان، في حوار "جليون" العاشر لحقوق الإنسان 2024 في مراكش.


وأوضح المركز في بيان اليوم الاثنين، أن هذا الحوار الذي انعقد 16 تشرين الأول الحالي واستمر لمدة يومين، استضاف المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المملكة المغربية والمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان وجمع بين دبلوماسيين ومسؤولين في الأمم المتحدة وخبراء حقوق الإنسان المستقلين وممثلي المجتمع المدني، لمناقشة فعالية نظام حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وتعزيزه.


وأكد، أن دورة هذا العام جاءت تحت عنوان "تحويل المعايير العالمية إلى واقع محلي: الآليات الوطنية للتنفيذ والإبلاغ والمتابعة وتعزيز فعالية نظام حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وتأثيره على أرض الواقع".


وأشار إلى أنها تهدف إلى تعزيز النقاشات الموجهة نحو إيجاد حلول، مبينا أنها عُقدت وفقًا لقاعدة "تشاتام هاوس" لتوفير منصة للنقاشات المفتوحة والأفكار الاستشرافية حول التحديات والفرص المتعلقة بجسر الفجوة بين المعايير الدولية لحقوق الإنسان وتنفيذها على الأرض.


وبين أن مشاركة المركز في هذا الحوار تؤكد التزام الأردن بحقوق الإنسان ودوره الفاعل في الحوارات الإقليمية والدولية، مؤكدا أن النقاشات ركزت على كيفية تعزيز تأثير نظام حقوق الإنسان من خلال الآليات الوطنية للتنفيذ والإبلاغ والمتابعة ودورها في تعزيز الفعالية الإيجابية لأنظمة حقوق الإنسان في مختلف السياقات العالمية.


يذكر أن حوار "جليون" لحقوق الإنسان حدث سنوي يجمع ما يقارب 100 مشارك من مسؤولين حكوميين وخبراء حقوق الإنسان وممثلين عن الأمم المتحدة والمجتمع المدني، للمساهمة في صياغة استراتيجيات تعزز قدرة الأمم المتحدة على تنفيذ حقوق الإنسان على أرض الواقع.

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