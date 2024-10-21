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مؤسسة الضمان تُتيح خدمة الاستعلام عن برنامج استدامة ++ عبر تطبيق الواتس آب

10/21/2024 4:49:31 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صادر عن مركزها الإعلامي عن توفر خدمة المحادثة التفاعلية عبر تطبيق المراسلة الواتس آب والذي يهدف إلى توفير خدمات الاستعلام للمستفيدين من برنامج استدامة ++.

وبينت المؤسسة بأنها قامت بإرسال رسائل واتس آب من خلال الرقم (0778117117) إلى المؤمن عليهم وأصحاب وضباط ارتباط المنشآت والعاملين سواء كانوا موظفين أو عاملين لحسابهم الخاص من المستفيدين من برنامج استدامة ++ بهدف إتاحة التواصل معهم للإجابة على كافة الأسئلة والاستفسارات المتعلقة بالبرنامج بطريقة آمنة، موضحةً بأنه يتعين على من وصلته الرسالة عبر خدمة الواتس آب الضغط على خيار (استمرار) لاتمام عملية التواصل والاختيار من القائمة السؤال أو الاستفسار المراد الاستعلام عنه.

وأوضحت المؤسسة أن هذه الخدمة تهدف إلى تسهيل الوصول المستخدمين إلى معلومات حول اشتراكهم بالبرنامج وآلية التسجيل، وصرف الدفعات، وامكانية التحقق من شمولهم في البرنامج وصرف حوافز الشمول ودعم الاشتراكات الذي يقدمه البرنامج لهم. كما تستعرض المحادثة منافع الضمان الاجتماعي.

وأوضحت المؤسسة أن خدمة الواتس آب الخاص ببرنامج استدامة ++ توفر خدمة الدردشة التفاعلية من خلال الرسائل النصية المكتوبة والرسائل الصوتية، مؤكدة بأن هذا الحساب موثق من خلال شركة ميتا بظهور شارة التحقق (العلامة الزرقاء) ويحمل اسم وشعار المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.

وتسهل الخدمة إمكانية وصول المستخدمين الراغبين إلى المعلومات التفصيلية عبر ارسال بياناتهم واستقبالها بطريقة آمنة، أما من يرغب بالاطلاع مباشرة على المعلومات حول برنامج استدامة++ وقنوات الشكاوى دون الافصاح عن بياناتهم فبإمكانهم اختيار قائمة الاستفسارات.

وبينت المؤسسة أن التسجيل ما زال مستمراً للمنشآت والعاملين لحسابهم الخاص من الذين لم يبادروا بالتقدم بطلب للاستفادة من برنامج استدامة ++، مبينةً أنه يشترط للاستفادة من البرنامج أن لا يتجاوز عدد العاملين في المنشأة عن (10) عمّال، وأن يكون تاريخ شمولهم في المنشأة بعد تاريخ 1/6/2022، وأن لا يتجاوز أجر العامل المشمول بالضمان عن 500 دينار، موضحة أن العمال الأردنيين وغير الأردنيين يحق لهم الاستفادة من البرنامج مع التركيز على اللاجئين السوريين وإعطاءالأولوية للإناث العاملات في تلك المنشآت.

المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي
المركز الإعلامي

MENAFN21102024000072011014ID1108801344

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