حماس: اغتيال القادة لم يعطل المفاوضات

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قال القيادي في حركة
المقاومة الإسلامية (حماس) أسامة حمدان ليلة الأحد/ الاثنين، إن عملية جباليا تثبت أن استشهاد القائد السنوار لم يضعف المقاومة في غزة.
وفي حادث أمني خطير بغزة،
أعلن جيش الاحتلال الاسرائيلي مقتل العقيد إحسان دقسة، قائد لواء المدرعات 401،
وذلك خلال معارك جباليا، شمالي قطاع غزة.
والعقيد إحسان دقسة هو
قائد لواء المدرعات 401 في جيش الاحتلال، وأحد كبار الضباط الذين ينتمون إلى
الطائفة الدرزية، ويعد لواء المدرعات 401 من الوحدات العسكرية الرئيسة في جيش
الاحتلال الإسرائيلي، التي تلعب دوراً محورياً في العمليات البرية.
وحادث مقتله وقع عندما
فجّرت كتائب القسام مدرعة "النمر"، التي كان دقسة وفريقه يستخدمونها،
أثناء تلقيهم معلومات استخباراتية ميدانية.
وكشفت التحقيقات
الأولية عن وقوع حادثين منفصلين، نتج عنهما مقتل أربعة ضباط إسرائيليين من رتب
مختلفة، كان دقسة أحدهم. الحادث الأول ناجم عن تفجير مدرعة، بينما الحادث الثاني
نتيجة عملية قنص.
وتصعّد كتائب القسام
من المعارك الدائرة في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، موقعة قتلى وجرحى في صفوف جيش
الاحتلال.
وأضاف حمدان أن "اغتيال
القادة لم يعطل المفاوضات؛ بدليل مواصلة السنوار قيادة المحادثات بعد اغتيال القائد
هنية، والسنوار كان مشغولا بوقف العدوان على غزة دون التفريط في حقوق شعبنا
المقاوم، والشخصية البطولية للقائد السنوار دفعته إلى مقاومة الاحتلال من الصفوف
الأمامية".
وتابع: "الحركة
ترتب أوراقها وتدير شؤونها داخليًا وبعدها سيتم الإعلان عمن سيخلف السنوار".
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