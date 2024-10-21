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حماس: اغتيال القادة لم يعطل المفاوضات

10/21/2024 4:49:14 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أسامة حمدان ليلة الأحد/ الاثنين، إن عملية جباليا تثبت أن استشهاد القائد السنوار لم يضعف المقاومة في غزة.
وفي حادث أمني خطير بغزة، أعلن جيش الاحتلال الاسرائيلي مقتل العقيد إحسان دقسة، قائد لواء المدرعات 401، وذلك خلال معارك جباليا، شمالي قطاع غزة.

والعقيد إحسان دقسة هو قائد لواء المدرعات 401 في جيش الاحتلال، وأحد كبار الضباط الذين ينتمون إلى الطائفة الدرزية، ويعد لواء المدرعات 401 من الوحدات العسكرية الرئيسة في جيش الاحتلال الإسرائيلي، التي تلعب دوراً محورياً في العمليات البرية.

وحادث مقتله وقع عندما فجّرت كتائب القسام مدرعة "النمر"، التي كان دقسة وفريقه يستخدمونها، أثناء تلقيهم معلومات استخباراتية ميدانية.

وكشفت التحقيقات الأولية عن وقوع حادثين منفصلين، نتج عنهما مقتل أربعة ضباط إسرائيليين من رتب مختلفة، كان دقسة أحدهم. الحادث الأول ناجم عن تفجير مدرعة، بينما الحادث الثاني نتيجة عملية قنص.

وتصعّد كتائب القسام من المعارك الدائرة في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، موقعة قتلى وجرحى في صفوف جيش الاحتلال.

وأضاف حمدان أن "اغتيال القادة لم يعطل المفاوضات؛ بدليل مواصلة السنوار قيادة المحادثات بعد اغتيال القائد هنية، والسنوار كان مشغولا بوقف العدوان على غزة دون التفريط في حقوق شعبنا المقاوم، والشخصية البطولية للقائد السنوار دفعته إلى مقاومة الاحتلال من الصفوف الأمامية".

وتابع: "الحركة ترتب أوراقها وتدير شؤونها داخليًا وبعدها سيتم الإعلان عمن سيخلف السنوار".

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