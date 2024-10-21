حزب الله: نفذنا 25 عملية ضد العدو يوم الأحد

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلن حزب الله في
بيان، تفاصيل 25 عملية نفّذها يوم الأحد ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وتاليا نص البيان
بالكامل:
"دعمًا للشعب الفلسطيني
الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، ودفاعًا عن لبنان
وشعبه، نفّذت المقاومة الإسلامية عددًا من عمليات التصدي لمحاولات تقدّم العدو
الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية وكذلك عددًا من العمليات ضد مواقع
وقواعد وانتشار جيش العدو الإسرائيلي ومستوطنات في شمال فلسطين المحتلة بتاريخ
الأحد 20-10-2024، وفقًا للآتي:
1- الساعة 12:05 استهداف مدينة صفد المحتلة
بِصلية صاروخية، كردٍ على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة
والمنازل الآمنة.
2- الساعة 12:05 استهداف مستعمرة روش بينا جنوب
شرق صفد بِصلية صاروخية، كردٍ على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية
الصامدة والمنازل الآمنة.
3- الساعة 05:00 استهداف مستعمرة كريات شمونة
بِصلية صاروخية.
4- الساعة 09:30 استهداف تجمع لِقوات العدو
الإسرائيلي في منطقة السدانة في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بِصلية صاروخية.
5- الساعة 11:10 استهداف تجمع لِقوات العدو
الإسرائيلي في مستعمرة يعرا بِصلية صاروخية كبيرة.
6- الساعة 11:10 استهداف تجمع لِقوات العدو
الإسرائيلي في مستعمرة شلومي بِصلية صاروخية كبيرة.
7- الساعة 11:10 استهداف تجمع لِقوات العدو
الإسرائيلي في مستعمرة أدميت بِصلية صاروخية كبيرة.
8- الساعة 12:30 استهداف قاعدة فيلون في روش
بينا شرق مدينة صفد المحتلة بِصلية صاروخية كبيرة، كردٍ على اعتداءات العدو
الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة.
9- الساعة 12:30 استهداف تجمع لِقوات العدو
الإسرائيلي في ثكنة هونين بصلية صاروخية.
10- الساعة 12:45 استهداف تجمع لِقوات العدو
الإسرائيلي في المحيط الشرقي لبلدة مركبا بصلية صاروخية.
11- الساعة 13:00 استهداف تجمع لِقوات العدو
الإسرائيلي في مستعمرة كتسرين بِصلية صاروخية.
12- الساعة 13:00 استهداف تجمع لِقوات العدو
الإسرائيلي في مستعمرة يفتاح بِصلية صاروخية.
13- الساعة 13:00 استهداف تجمع لِقوات العدو الإسرائيلي في ثكنة معاليه
غولاني بِصلية صاروخية.
14- الساعة 13:00 استهداف تجمع لِقوات العدو
الإسرائيلي في مستعمرة مسكفعام بِصلية صاروخية.
15- الساعة 13:00 استهداف تجمع لِقوات العدو
الإسرائيلي على مرتفع القلع في بليدا بصلية صاروخية.
16- الساعة 13:05 استهداف تجمع لِقوات العدو
الإسرائيلي في وادي هونين غرب بلدة العديسة بِصلية صاروخية.
17- الساعة 13:15 استهداف تجمع لقوات العدو
الإسرائيلي في مدرسة بلدة مركبا بصلية صاروخية.
18- الساعة 13:15 استهداف تجمع لقوات العدو
الإسرائيلي في البلدية القديمة لبلدة مركبا بصلية صاروخية.
19- الساعة 15:20 استهداف تجمع لِقوات العدو
الإسرائيلي في الأطراف الشرقية لِبلدة مركبا بِصلية صاروخية.
20- الساعة 15:45 استهداف تجمع لِقوات العدو
الإسرائيلي عند بوابة فاطمة في بلدة كفركلا بِقذائف المدفعية.
21- الساعة 16:00 في إطار سلسلة عمليات خيبر
وردًا على الاعتداءات والمجازر التي يرتكبها العدو الصهيوني وبنداء "لبيك يا
نصر الله"، قصفت المقاومة الإسلامية قاعدة طيرة الكرمل في جنوب حيفا بصلية
صاروخية نوعية.
22- الساعة 16:30 في إطار سلسلة عمليات خيبر
وردًا على الاعتداءات على الضاحية الجنوبية وبنداء "لبيك يا نصر الله"،
قصفت المقاومة الإسلامية مدينة حيفا بصلية صاروخية نوعية.
23- الساعة 16:30 في إطار سلسلة عمليات خيبر
وردًا على استهداف المدنيين والمجازر التي يرتكبها العدو الصهيوني، وبنداء
"لبيك يا نصر الله"، قصفت المقاومة الإسلامية قاعدة شمشون (مركز تجهيز
قيادي ووحدة تجهيز إقليمية) غرب بحيرة طبريا بصلية صاروخية نوعية.
24- الساعة 16:30 تصدى مجاهدو المقاومة
الإسلامية في وحدة الدفاع الجوي لِمسيرة إسرائيلية من نوع هرمز 900 وأجبروها على
مغادرة الأجواء اللبنانية.
25- الساعة 16:35 استهداف تجمع لقوات العدو
الإسرائيلي في قاعدة بيريا للدفاع الجوي الصاروخي بصلية صاروخية".
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