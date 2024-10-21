Monday, 21 October 2024 05:55 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


حزب الله: نفذنا 25 عملية ضد العدو يوم الأحد

10/21/2024 4:49:14 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلن حزب الله في بيان، تفاصيل 25 عملية نفّذها يوم الأحد ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وتاليا نص البيان بالكامل:

"دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، نفّذت المقاومة الإسلامية عددًا من عمليات التصدي لمحاولات تقدّم العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية وكذلك عددًا من العمليات ضد مواقع وقواعد وانتشار جيش العدو الإسرائيلي ومستوطنات في شمال فلسطين المحتلة بتاريخ الأحد 20-10-2024، وفقًا للآتي:

1- الساعة 12:05 استهداف مدينة صفد المحتلة بِصلية صاروخية، كردٍ على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة.

2- الساعة 12:05 استهداف مستعمرة روش بينا جنوب شرق صفد بِصلية صاروخية، كردٍ على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة.

3- الساعة 05:00 استهداف مستعمرة كريات شمونة بِصلية صاروخية.

4- الساعة 09:30 استهداف تجمع لِقوات العدو الإسرائيلي في منطقة السدانة في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بِصلية صاروخية.

5- الساعة 11:10 استهداف تجمع لِقوات العدو الإسرائيلي في مستعمرة يعرا بِصلية صاروخية كبيرة.

6- الساعة 11:10 استهداف تجمع لِقوات العدو الإسرائيلي في مستعمرة شلومي بِصلية صاروخية كبيرة.

7- الساعة 11:10 استهداف تجمع لِقوات العدو الإسرائيلي في مستعمرة أدميت بِصلية صاروخية كبيرة.

8- الساعة 12:30 استهداف قاعدة فيلون في روش بينا ‏شرق مدينة صفد المحتلة بِصلية صاروخية كبيرة، كردٍ على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة.

9- الساعة 12:30 استهداف ‏تجمع لِقوات العدو الإسرائيلي في ثكنة هونين بصلية صاروخية.‏

10- الساعة 12:45 استهداف ‏تجمع لِقوات العدو الإسرائيلي في المحيط الشرقي لبلدة مركبا بصلية صاروخية.

11- الساعة 13:00 استهداف تجمع لِقوات العدو الإسرائيلي في مستعمرة كتسرين بِصلية صاروخية.

12- الساعة 13:00 استهداف تجمع لِقوات العدو الإسرائيلي في مستعمرة يفتاح بِصلية صاروخية.

13- الساعة 13:00 استهداف تجمع لِقوات العدو الإسرائيلي في ثكنة معاليه غولاني بِصلية صاروخية.

14- الساعة 13:00 استهداف تجمع لِقوات العدو الإسرائيلي في مستعمرة مسكفعام بِصلية صاروخية.

15- الساعة 13:00 استهداف تجمع لِقوات العدو الإسرائيلي على مرتفع القلع في بليدا بصلية صاروخية.‏

16- الساعة 13:05 استهداف تجمع لِقوات العدو الإسرائيلي في وادي هونين غرب بلدة العديسة بِصلية صاروخية.

17- الساعة 13:15 استهداف تجمع لقوات العدو الإسرائيلي في مدرسة بلدة مركبا بصلية صاروخية.‏

18- الساعة 13:15 استهداف تجمع لقوات العدو الإسرائيلي في البلدية القديمة لبلدة مركبا بصلية صاروخية.‏

19- الساعة 15:20 استهداف تجمع لِقوات العدو الإسرائيلي في الأطراف الشرقية لِبلدة مركبا بِصلية صاروخية.

20- الساعة 15:45 استهداف تجمع لِقوات العدو الإسرائيلي عند بوابة فاطمة في بلدة كفركلا بِقذائف المدفعية.

21- الساعة 16:00 في إطار سلسلة عمليات خيبر وردًا على الاعتداءات والمجازر التي يرتكبها العدو الصهيوني ‏وبنداء "لبيك يا نصر الله"، قصفت المقاومة الإسلامية قاعدة طيرة الكرمل في جنوب حيفا بصلية صاروخية نوعية.

22- الساعة 16:30 في إطار سلسلة عمليات خيبر وردًا على الاعتداءات على الضاحية الجنوبية وبنداء "لبيك يا ‏نصر الله"، قصفت المقاومة الإسلامية مدينة ‏حيفا بصلية صاروخية نوعية.

23- الساعة 16:30 في إطار سلسلة عمليات خيبر وردًا على استهداف المدنيين والمجازر التي يرتكبها العدو ‏الصهيوني، وبنداء "لبيك يا نصر الله"، قصفت المقاومة الإسلامية قاعدة شمشون (مركز تجهيز قيادي ووحدة تجهيز إقليمية) غرب بحيرة طبريا ‏بصلية صاروخية نوعية.

24- الساعة 16:30 تصدى مجاهدو المقاومة الإسلامية في وحدة الدفاع الجوي لِمسيرة إسرائيلية من نوع هرمز 900 وأجبروها على مغادرة ‏الأجواء اللبنانية‎.

25- الساعة 16:35 استهداف ‏تجمع لقوات العدو الإسرائيلي في قاعدة بيريا للدفاع الجوي الصاروخي بصلية صاروخية".

MENAFN21102024000072011014ID1108801340

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث