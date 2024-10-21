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الأونروا: الاحتلال يرفض إجلاء العالقين تحت الأنقاض بغزة

10/21/2024 4:49:14 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قالت مسؤولة الإعلام في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) إيناس حمدان إن الاحتلال الإسرائيلي رفض طلبا عاجلا تقدمت به الوكالة لإجلاء العالقين تحت الأنقاض جراء الإبادة التي ترتكبها "تل أبيب" في شمال قطاع غزة.
وأضافت أن "تشديد الحصار على جباليا وشمال غزة يزيد الأوضاع كارثية".

وتابعت المسؤولة الأممية: "علاوة على ذلك، فإن الهجوم العسكري في شمال غزة يقطع وصول الناس إلى الضروريات اللازمة لبقائهم، بما في ذلك المياه".

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