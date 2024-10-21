الأونروا: الاحتلال يرفض إجلاء العالقين تحت الأنقاض بغزة

الأونروا: الاحتلال يرفض إجلاء العالقين تحت الأنقاض بغزة
التاريخ
10/21/2024 4:49:14 AM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قالت مسؤولة الإعلام
في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) إيناس حمدان إن الاحتلال
الإسرائيلي رفض طلبا عاجلا تقدمت به الوكالة لإجلاء العالقين تحت الأنقاض جراء
الإبادة التي ترتكبها "تل أبيب" في شمال قطاع غزة.
وأضافت أن "تشديد
الحصار على جباليا وشمال غزة يزيد الأوضاع كارثية".
وتابعت المسؤولة
الأممية: "علاوة على ذلك، فإن الهجوم العسكري في شمال غزة يقطع وصول الناس
إلى الضروريات اللازمة لبقائهم، بما في ذلك المياه".
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