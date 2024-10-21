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الكابينت يبحث صفقة التبادل

10/21/2024 4:49:14 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال المتحدث باسم حكومة الاحتلال الإسرائيلي ديفيد منسر ليلة الأحد/ الاثنين، إن جلسة المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينت) التي عقدت الليلة طُرحت خلالها أفكار جديدة بشأن جدوى عرض صفقة التبادل.
ونقلت وسائل إعلام عبرية- الأحد- عن مسؤول "رفيع" قوله إنه لن يكون هناك تقدم في مفاوضات الأسرى المحتجزين بغزة قبل الانتهاء من الرد على إيران، في الوقت الذي توعدت فيه طهران بالرد المماثل.

وفي اليوم الـ381 من حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل قائد اللواء 401 العقيد إحسان دقسة، وإصابة ضابط آخر بجروح خطيرة في جباليا بقطاع غزة.

يأتي ذلك في وقت قنصت فيه كتائب القسام- الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- جنديين إسرائيليين، ودمرت دبابات وآليات عسكرية للاحتلال في جباليا.

ويواصل جيش الاحتلال عمليات الإبادة الجماعية التي ينفذها في غزة، خصوصا شمال القطاع، عبر قصف وحرق مناطق سكنية كاملة في مخيم وبلدة جباليا وبلدتي بيت لاهيا وبيت حانون، في وقت يمنع فيه وصول الطعام والمياه والدواء إلى الفلسطينيين المحاصرين داخل هذه المناطق، وذلك لليوم الـ17 على التوالي.

وعلى جبهة لبنان، شن الاحتلال الإسرائيلي سلسلة غارات على الضاحية الجنوبية لبيروت.

فيما أعلن حزب الله أنه شن هجمات على مدن وبلدات في العمق الإسرائيلي واستهدف قواعد عسكرية في حيفا وقصف حيفا وطبريا بصواريخ نوعية.

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