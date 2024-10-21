الكابينت يبحث صفقة التبادل

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قال المتحدث باسم حكومة
الاحتلال الإسرائيلي ديفيد منسر ليلة الأحد/ الاثنين، إن
جلسة المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينت) التي عقدت الليلة
طُرحت خلالها أفكار جديدة بشأن جدوى عرض صفقة التبادل.
ونقلت وسائل إعلام
عبرية- الأحد- عن مسؤول "رفيع" قوله إنه لن يكون هناك تقدم في مفاوضات
الأسرى المحتجزين بغزة قبل الانتهاء من الرد على إيران، في الوقت الذي توعدت فيه
طهران بالرد المماثل.
وفي اليوم الـ381 من حرب
الإبادة الإسرائيلية على غزة، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل قائد اللواء 401
العقيد إحسان دقسة، وإصابة ضابط آخر بجروح خطيرة في جباليا بقطاع غزة.
يأتي ذلك في وقت قنصت
فيه كتائب القسام- الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- جنديين
إسرائيليين، ودمرت دبابات وآليات عسكرية للاحتلال في جباليا.
ويواصل جيش الاحتلال
عمليات الإبادة الجماعية التي ينفذها في غزة، خصوصا شمال القطاع، عبر قصف وحرق
مناطق سكنية كاملة في مخيم وبلدة جباليا وبلدتي بيت لاهيا وبيت حانون، في وقت يمنع
فيه وصول الطعام والمياه والدواء إلى الفلسطينيين المحاصرين داخل هذه المناطق،
وذلك لليوم الـ17 على التوالي.
وعلى جبهة لبنان، شن
الاحتلال الإسرائيلي سلسلة غارات على الضاحية الجنوبية لبيروت.
فيما أعلن حزب الله
أنه شن هجمات على مدن وبلدات في العمق الإسرائيلي واستهدف قواعد عسكرية في حيفا
وقصف حيفا وطبريا بصواريخ نوعية.
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