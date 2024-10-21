المقاومة الإسلامية بالعراق تهاجم هدفا عسكريا للاحتلال في الجولان

المقاومة الإسلامية بالعراق تهاجم هدفا عسكريا للاحتلال في الجولان
التاريخ
10/21/2024 4:49:14 AM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
هاجمت المقاومة
الإسلامية في العراق فجر اليوم الاثنين، هدفاً عسكرياً في الجولان المحتل، بواسطة
الطيران المسير، مؤكدة استمرار العمليات في دكّ معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة.
وبحسب بيان صادر عن
المقاومة، فإن ذلك يأتي "استمراراً بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً
لأهلنا في فلسطين ولبنان، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ
المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ".
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