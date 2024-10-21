طيران الاحتلال يشن غارات متتالية على لبنان

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
شنت طائرات الاحتلال
الإسرائيلي، منتصف الليلة ومساء الأحد، 12 غارة على الضاحية الجنوبية في العاصمة
اللبنانية بيروت، وبعلبك في البقاع، إلى جانب غارات عدة طالت بلدات في جنوب لبنان.
وأفادت وكالة الأنباء
اللبنانية، بأن عدد الغارات على الضاحية الجنوبية لمدينة بيروت وصل إلى 11 غارة،
تركزت على مؤسسات وجمعيات مالية ومراكز اقتصادية، ومنها غارة على فرع "القرض
الحسن" القريب من مطار رفيق الحريري الدولي، كما استهدفت طائرات الاحتلال مبنى
"القرض الحسن" في منطقة العاقبية من مسيرة اسرائيلية.
كما أغار الطيران
الحربي الاسرائيلي على مبنى "القرض الحسن" في بلدة حومين الفوقا.
وسوت طائرات الاحتلال
بفعل غاراتها العنيفة، مباني عدة في الأرض.
وفي وقت سابق مساء
الأحد، شنت طائرات الاحتلال أربع غارات على منشآت في أحياء السلم وبرج البراجنة
والغبيري في الضاحية الجنوبية.
وطالب جيش الاحتلال
الإسرائيلي، مساء الأحد، سكّان لبنان من الإخلاء الفوري لمن يسكنون بالقرب من
مراكز اقتصادية مهمة.
وذكر جيش الاحتلال أنه
"سيتم مهاجمة بنى تحتية تابعة لجمعية القرض الحسن، وأمر "بالابتعاد عنها
فورًا".
وكانت وكالة الأنباء
اللبنانية، أفادت بأن طائرات الاحتلال شنت غارات على بلدات: حومين الفوقا، شبعا،
عربصاليم، قلاويه، معروب، دير قانون النهر، طيردبا، يانوح، فرون، كونين، حداثا،
الطويري، تبنين، عيتا الشعب، دبين، ياطر، شقرا، دير انطار وقبريخا، بالتزامن مع
قصف مدفعي عنيف على بلدات مجدل سلم، تولين، عيتا الشعب، وبرج الملوك والخيام.
وأعلنت قوات الأمم
المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل"، في بيان، إن جرافة تابعة لجيش
الاحتلال هدمت عمدا برج مراقبة وسياجا محيطا بموقع للأمم المتحدة في مروحين.
وأعلنت وزارة الصحة
اللبنانية، ارتفاع حصيلة الشهداء منذ بدء العدوان الإسرائيلي على لبنان في الثامن
من تشرين الأول/ أكتوبر الحالي حتى يوم السبت إلى 2464، والجرحى إلى 11530.
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