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طيران الاحتلال يشن غارات متتالية على لبنان

10/21/2024 4:49:14 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، منتصف الليلة ومساء الأحد، 12 غارة على الضاحية الجنوبية في العاصمة اللبنانية بيروت، وبعلبك في البقاع، إلى جانب غارات عدة طالت بلدات في جنوب لبنان.
وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية، بأن عدد الغارات على الضاحية الجنوبية لمدينة بيروت وصل إلى 11 غارة، تركزت على مؤسسات وجمعيات مالية ومراكز اقتصادية، ومنها غارة على فرع "القرض الحسن" القريب من مطار رفيق الحريري الدولي، كما استهدفت طائرات الاحتلال مبنى "القرض الحسن" في منطقة العاقبية من مسيرة اسرائيلية.

كما أغار الطيران الحربي الاسرائيلي على مبنى "القرض الحسن" في بلدة حومين الفوقا.

وسوت طائرات الاحتلال بفعل غاراتها العنيفة، مباني عدة في الأرض.

وفي وقت سابق مساء الأحد، شنت طائرات الاحتلال أربع غارات على منشآت في أحياء السلم وبرج البراجنة والغبيري في الضاحية الجنوبية.

وطالب جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأحد، سكّان لبنان من الإخلاء الفوري لمن يسكنون بالقرب من مراكز اقتصادية مهمة.

وذكر جيش الاحتلال أنه "سيتم مهاجمة بنى تحتية تابعة لجمعية القرض الحسن، وأمر "بالابتعاد عنها فورًا".

وكانت وكالة الأنباء اللبنانية، أفادت بأن طائرات الاحتلال شنت غارات على بلدات: حومين الفوقا، شبعا، عربصاليم، قلاويه، معروب، دير قانون النهر، طيردبا، يانوح، فرون، كونين، حداثا، الطويري، تبنين، عيتا الشعب، دبين، ياطر، شقرا، دير انطار وقبريخا، بالتزامن مع قصف مدفعي عنيف على بلدات مجدل سلم، تولين، عيتا الشعب، وبرج الملوك والخيام.

وأعلنت قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل"، في بيان، إن جرافة تابعة لجيش الاحتلال هدمت عمدا برج مراقبة وسياجا محيطا بموقع للأمم المتحدة في مروحين.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، ارتفاع حصيلة الشهداء منذ بدء العدوان الإسرائيلي على لبنان في الثامن من تشرين الأول/ أكتوبر الحالي حتى يوم السبت إلى 2464، والجرحى إلى 11530.

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