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غارات إسرائيلية مكثفة على غزة فجر الاثنين

10/21/2024 4:49:14 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تعرّض قطاع غزة، فجر اليوم الاثنين، لسلسلة من الهجمات الجوية والبرية والغارات الإسرائيلية التي أسفرت عن سقوط عدد من الجرحى وتدمير واسع في البنية التحتية وممتلكات المواطنين.
وأفاد وكالة "وفا"، بأن الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف منزلًا في منطقة مسجد التوبة بمخيم جباليا شمال القطاع، ما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات.

واستمر دوي الانفجارات التي هزت أنحاء مدينة غزة، حيث جاءت هذه الانفجارات نتيجة لغارات مكثفة شنتها الطائرات الحربية الإسرائيلية.

كما قصفت المدفعية الإسرائيلية منازل عدة في مخيم جباليا، وسط أنباء عن إصابات إضافية بين المواطنين الفلسطينيين.

وفي إطار التصعيد المستمر، جددت قوات الاحتلال الإسرائيلي عمليات تدمير المنازل في المناطق الغربية لمخيم جباليا، وكذلك في منطقتي الصفطاوي والتوام، شمال القطاع.

وبحسب شهود عيان، نسفت قوات الاحتلال بنايات سكنية عدة في منطقة الصفطاوي، ما أدى إلى تشريد العديد من العائلات.

وفي تطور آخر، شنت طائرات الاحتلال غارة على مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، مستهدفةً مناطق مأهولة بالسكان، بينما شهد مخيم النصيرات وسط القطاع قصفًا مدفعيًا عنيفًا، ما أسفر عن إصابة عدد من المواطنين والأهالي في هذه المناطق.

وكانت قوات الاحتلال استهدفت أمس، مدرستين في مخيم جباليا تؤويان نازحين، ما أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من المواطنين.

وتواصل قوات الاحتلال منذ السابع من أكتوبر 2023 عدوانها المكثف على القطاع، باستخدام الوسائل الجوية والبحرية والبرية كافة.

ووفقًا لبيانات وزارة الصحة في قطاع غزة، ارتفعت حصيلة الشهداء إلى 42,603 شهداء، فيما تجاوز عدد الجرحى 99,795، معظمهم من النساء والأطفال. وما تزال فرق الإنقاذ تعمل على انتشال آلاف المفقودين الذين يُعتقد أنهم ما زالوا تحت الأنقاض.

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