غارات إسرائيلية مكثفة على غزة فجر الاثنين

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
تعرّض قطاع غزة، فجر
اليوم الاثنين، لسلسلة من الهجمات الجوية والبرية والغارات الإسرائيلية التي أسفرت
عن سقوط عدد من الجرحى وتدمير واسع في البنية التحتية وممتلكات المواطنين.
وأفاد وكالة
"وفا"، بأن الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف منزلًا في منطقة مسجد التوبة
بمخيم جباليا شمال القطاع، ما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات.
واستمر دوي الانفجارات
التي هزت أنحاء مدينة غزة، حيث جاءت هذه الانفجارات نتيجة لغارات مكثفة شنتها
الطائرات الحربية الإسرائيلية.
كما قصفت المدفعية
الإسرائيلية منازل عدة في مخيم جباليا، وسط أنباء عن إصابات إضافية بين المواطنين
الفلسطينيين.
وفي إطار التصعيد
المستمر، جددت قوات الاحتلال الإسرائيلي عمليات تدمير المنازل في المناطق الغربية
لمخيم جباليا، وكذلك في منطقتي الصفطاوي والتوام، شمال القطاع.
وبحسب شهود عيان، نسفت
قوات الاحتلال بنايات سكنية عدة في منطقة الصفطاوي، ما أدى إلى تشريد العديد من
العائلات.
وفي تطور آخر، شنت
طائرات الاحتلال غارة على مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، مستهدفةً مناطق مأهولة
بالسكان، بينما شهد مخيم النصيرات وسط القطاع قصفًا مدفعيًا عنيفًا، ما أسفر عن إصابة
عدد من المواطنين والأهالي في هذه المناطق.
وكانت قوات الاحتلال استهدفت
أمس، مدرستين في مخيم جباليا تؤويان نازحين، ما أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من
المواطنين.
وتواصل قوات الاحتلال
منذ السابع من أكتوبر 2023 عدوانها المكثف على القطاع، باستخدام الوسائل الجوية
والبحرية والبرية كافة.
ووفقًا لبيانات وزارة
الصحة في قطاع غزة، ارتفعت حصيلة الشهداء إلى 42,603 شهداء، فيما تجاوز عدد الجرحى
99,795، معظمهم من النساء والأطفال. وما تزال فرق الإنقاذ تعمل على انتشال آلاف
المفقودين الذين يُعتقد أنهم ما زالوا تحت الأنقاض.
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