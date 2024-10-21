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الاحتلال يتخذ إجراءات قانونية ضد ماكرون لهذا السبب

10/21/2024 4:49:14 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال وزير الخارجية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس إنه أمر وزارته ببدء إجراءات قانونية ضد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون؛ لمنعه الشركات الإسرائيلية من المشاركة في معرض تجاري بحري عسكري سيقام قريبا في فرنسا.
وأوضحت شركة يورونافال المنظمة للمعرض، الذي من المقرر أن يقام في باريس بين 4 و7 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، في بيان أن الحكومة الفرنسية أبلغتها بأنه غير مسموح للوفود الإسرائيلية بإقامة منصات أو عرض معدات في المعرض، لكن يمكنها الحضور. وأضافت أن 7 شركات ستتأثر بهذا القرار.

ونقلا عن موقع "الجزيرة نت"، قال كاتس في بيان على منصة إكس "وجهت وزارة الخارجية باتخاذ إجراء قانوني ودبلوماسي ضد الرئيس الفرنسي.. لقرار منع الشركات الإسرائيلية من عرض منتجاتها في معرض يورونافال في باريس الشهر المقبل".

وأضاف: "مقاطعة الشركات الإسرائيلية للمرة الثانية أو فرض أوضاع غير مقبولة هي إجراءات غير ديمقراطية غير مقبولة بين دولتين صديقتين. أحث الرئيس ماكرون على إلغائها كليا".

وقرار منع الشركات الإسرائيلية هو أحدث واقعة في خلاف يغذّيه قلق حكومة ماكرون تجاه تصرفات "إسرائيل" في حربي غزة ولبنان.

ودعا الرئيس الفرنسي في وقت سابق من الشهر الحالي إلى الكف عن تسليم الأسلحة لـ"إسرائيل" للقتال في غزة، معتبرا أن الأولوية للحل السياسي بدل الاستمرار في الحرب.

ورد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على ماكرون بالقول "عار عليك! وإسرائيل ستنتصر بدعمك أو من دونه".

ووفق تسريبات نشرت سابقا في الصحافة الفرنسية، قال ماكرون خلال جلسة لمجلس الوزراء إنه يجب على نتنياهو ألا ينسى أن "إسرائيل" أنشئت بقرار من الأمم المتحدة؛ ولذلك لا ينبغي له أن يتنصّل من قرارات المنظمة الدولية.

ورد نتنياهو على ذلك عبر بيان قال فيه "نذكّر رئيس فرنسا أن قرار الأمم المتحدة لم يكن هو الذي أسس إسرائيل".

وأضاف نتنياهو مخاطبا ماكرون أنه يعارض أي وقف أحادي الجانب لإطلاق النار في لبنان، مشددا على أن "إسرائيل" تعمل لتقويض قدرة حزب الله على تهديد الإسرائيليين ولإعادة سكان الشمال لمنازلهم.

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