أكسيوس: إسرائيل قدمت للبيت الأبيض طلباتها لإنهاء حربها على لبنان



وأفاد التقرير، إن أحد مطالب إسرائيل هو السماح لجيشها بالمشاركة في "تنفيذ فعال" لضمان عدم إعادة تسليح حزب الله، كما تطالب أيضا بأن تعمل قواتها الجوية في المجال الجوي اللبناني.



وقال مسؤول أميركي بحسب التقرير؛ إن من غير المرجح أن يوافق لبنان والمجتمع الدولي على شروط إسرائيل.



وأضاف التقرير أن آموس هوكستين مبعوث الرئيس الأميركي سيزور بيروت الاثنين، ليبحث مع المسؤولين اللبنانيين إمكانية سبل الحل الدبلوماسي للصراع.



وكشفت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، أن الحرب على لبنان كلفت خزينة إسرائيل 6.7 مليارات دولار منذ بداية سبتمبر/أيلول الماضي.



وأشارت الصحيفة أن كلفة كل يوم قتال مع اتساع الحرب تتجاوز نصف مليار شيكل أي نحو 135مليون دولار يوميا.-(رويترز)