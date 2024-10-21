أكسيوس: إسرائيل قدمت للبيت الأبيض طلباتها لإنهاء حربها على لبنان

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
ذكر موقع أكسيوس نقلا عن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين، أن إسرائيل قدمت للولايات المتحدة وثيقة الأسبوع الماضي، بشأن شروطها للتوصل إلى حل دبلوماسي لإنهاء حربها على لبنان.
وأفاد التقرير، إن أحد مطالب إسرائيل هو السماح لجيشها بالمشاركة في "تنفيذ فعال" لضمان عدم إعادة تسليح حزب الله، كما تطالب أيضا بأن تعمل قواتها الجوية في المجال الجوي اللبناني.
وقال مسؤول أميركي بحسب التقرير؛ إن من غير المرجح أن يوافق لبنان والمجتمع الدولي على شروط إسرائيل.
وأضاف التقرير أن آموس هوكستين مبعوث الرئيس الأميركي سيزور بيروت الاثنين، ليبحث مع المسؤولين اللبنانيين إمكانية سبل الحل الدبلوماسي للصراع.
وكشفت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، أن الحرب على لبنان كلفت خزينة إسرائيل 6.7 مليارات دولار منذ بداية سبتمبر/أيلول الماضي.
وأشارت الصحيفة أن كلفة كل يوم قتال مع اتساع الحرب تتجاوز نصف مليار شيكل أي نحو 135مليون دولار يوميا.-(رويترز)
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