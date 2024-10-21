لبنان : استشهاد 6 أطفال في غارة إسرائيلية على بعلبك



وقال مصدر امني لبناني لمراسل وكالة الأنباء الأردنية(بترا) في بيروت ان الغارة استهدفت منزلا مأهولا وان عمليات الإنقاذ مستمرة،وكذلك استهدفت غارة اخرى بلدة حزين في قضاء بعلبك.



وأضاف المصدر ان طائرات مسيّرة إسرائيليّة استهدفت عدة مبان تابعة لجمعيّة "القرض الحسن" في الجنوب والبقاع وصيدا ، موضحا ان عدد الغارات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لمدينة بيروت ليلا وصلت الى إحدى عشرة غارة ومنها غارة قريبة من مطار بيروت الدولي.



وأضاف ان غارات تسجل كذلك على أطراف منطقة جزين وبلدك انصار بالتزامن مع قصف مدفعي عنيف على بلدة الخيام.-(بترا)