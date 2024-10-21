Monday, 21 October 2024 05:54 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


لبنان : استشهاد 6 أطفال في غارة إسرائيلية على بعلبك

10/21/2024 4:49:14 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) استشهد ستة أطفال وسقط عدد كبير من الجرحى في غارة نفذها الطيران الحربي الإسرائيلي ،صباح اليوم الاثنين ، على حي النبي أنعام في مدينة بعلبك في البقاع اللبناني.


وقال مصدر امني لبناني لمراسل وكالة الأنباء الأردنية(بترا) في بيروت ان الغارة استهدفت منزلا مأهولا وان عمليات الإنقاذ مستمرة،وكذلك استهدفت غارة اخرى بلدة حزين في قضاء بعلبك.


وأضاف المصدر ان طائرات مسيّرة إسرائيليّة استهدفت عدة مبان تابعة لجمعيّة "القرض الحسن" في الجنوب والبقاع وصيدا ، موضحا ان عدد الغارات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لمدينة بيروت ليلا وصلت الى إحدى عشرة غارة ومنها غارة قريبة من مطار بيروت الدولي.


وأضاف ان غارات تسجل كذلك على أطراف منطقة جزين وبلدك انصار بالتزامن مع قصف مدفعي عنيف على بلدة الخيام.-(بترا)

MENAFN21102024000072011014ID1108801330

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث