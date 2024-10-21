لبنان : استشهاد 6 أطفال في غارة إسرائيلية على بعلبك

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
استشهد ستة أطفال وسقط عدد كبير من الجرحى في غارة نفذها الطيران الحربي الإسرائيلي ،صباح اليوم الاثنين ، على حي النبي أنعام في مدينة بعلبك في البقاع اللبناني.
وقال مصدر امني لبناني لمراسل وكالة الأنباء الأردنية(بترا) في بيروت ان الغارة استهدفت منزلا مأهولا وان عمليات الإنقاذ مستمرة،وكذلك استهدفت غارة اخرى بلدة حزين في قضاء بعلبك.
وأضاف المصدر ان طائرات مسيّرة إسرائيليّة استهدفت عدة مبان تابعة لجمعيّة "القرض الحسن" في الجنوب والبقاع وصيدا ، موضحا ان عدد الغارات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لمدينة بيروت ليلا وصلت الى إحدى عشرة غارة ومنها غارة قريبة من مطار بيروت الدولي.
وأضاف ان غارات تسجل كذلك على أطراف منطقة جزين وبلدك انصار بالتزامن مع قصف مدفعي عنيف على بلدة الخيام.-(بترا)
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