وزير الدفاع الأميركي: نشر نظام ثاد المضاد للصواريخ في إسرائيل

ورفض أوستن ذكر ما إذا كان نظام الدفاع الصاروخي (ثاد) جاهزا للعمل، لكنه قال "لدينا القدرة على تشغيله بسرعة كبيرة ونحن نسير على نفس النهج الذي نطمح إليه".-(رويترز)

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