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وزير الدفاع الأميركي: نشر نظام ثاد المضاد للصواريخ في إسرائيل

10/21/2024 4:49:14 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن إن الجيش الأميركي سارع إلى نشر نظامه المتقدم المضاد للصواريخ في إسرائيل، مضيفا أنه "في مواقعه الآن".


ورفض أوستن ذكر ما إذا كان نظام الدفاع الصاروخي (ثاد) جاهزا للعمل، لكنه قال "لدينا القدرة على تشغيله بسرعة كبيرة ونحن نسير على نفس النهج الذي نطمح إليه".-(رويترز)


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