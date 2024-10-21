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الأونروا: إسرائيل رفضت طلبا عاجلا لإجلاء عالقين تحت الأنقاض شمال غزة

10/21/2024 4:49:14 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قالت مسؤولة الإعلام في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) إيناس حمدان، إن إسرائيل رفضت طلبا عاجلا تقدمت به الوكالة لإجلاء العالقين تحت الأنقاض جراء الإبادة التي ترتكب شمال قطاع غزة.


وبحسب الموقع الرسمي للأونروا، قالت المسؤولة الأممية في تصريحات فجر اليوم الاثنين، إنه في الثامن عشر من تشرين الأول الحالي، تم استهداف مستشفيين من أصل 3 مستشفيات متبقية في شمال غزة بشكل مباشر وهما العودة والإندونيسي، ما فاقم الأزمة الإنسانية التي يشهدها شمال غزة بشكل مقلق للغاية.
وتابعت، "في المستشفى الإندونيسي، توفي مرضى بسبب انقطاع الكهرباء ونقص الإمدادات، ومنذ أمس، لم يتم تنفيذ طلب عاجل من الأمم المتحدة للوصول إلى شمال غزة لإنقاذ المصابين العالقين تحت الأنقاض من قبل السلطات الإسرائيلية".
وطالبت حمدان إسرائيل "بالسماح للفرق الإنسانية وفرق الإنقاذ بالوصول إلى المرضى والجرحى والمحاصرين دون تأخير، لأن كل دقيقة تأخير تفاقم الكارثة".
وعلى مدى الأسبوعين الماضيين، حذرت الأونروا مرارا من أن "تشديد الحصار على مخيم جباليا ومدن الشمال بشكل عام يزيد الأوضاع كارثية، وأن العمليات العسكرية الإسرائيلية المستمرة تعرض عشرات الآلاف من المدنيين لخطر محدق، حيث نتلقى معلومات عن عائلات محاصرة في منازلها، والمياه والطعام على وشك النفاد والصور الواردة من المخيم تظهر السكان يركضون للنجاة بحياتهم، دون وجود مكان آمن للجوء إليه". (بترا)


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