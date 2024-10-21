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مستوطنون متطرفون يقتحمون الأقصى بحراسة شرطة الاحتلال

10/21/2024 4:49:14 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) اقتحم مئات المستوطنين المتطرفين اليهود، صباح اليوم الاثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة.


وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس في بيان، بأن أكثر من 519 مستوطنا متزمتا اقتحموا باحات الأقصى من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي في خامس أيام "عيد العرش"، وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية وسط تضييقات وإجراءات عسكرية مشددة من سلطات الاحتلال.


وشددت قوات الاحتلال من إجراءاتها العسكرية في البلدة القديمة من القدس، وأغلقت الطريق المؤدي إلى باب المغاربة من باب الأسباط وعرقلت وصول الأهالي إلى المسجد الأقصى لتأمين اقتحام المستعمرين.


وتستغل سلطات الاحتلال الأعياد والمناسبات اليهودية للتضييق على المواطنين وفرض العقوبات الجماعية بحقهم، من خلال إغلاق الحواجز وتشديد الإجراءات العسكرية عليها وإعاقة حركة تنقل المواطنين ومنعهم من الوصول إلى الأماكن المقدسة، في الوقت الذي تُسهّل فيه اقتحامات المستعمرين للمدن الفلسطينية والمقامات الإسلامية والأثرية في الضفة، خاصة الحرم الإبراهيمي في الخليل والمسجد الأقصى في القدس.


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