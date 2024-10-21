إعلام عبري يبث مشاهد من المعركة الأخيرة للسنوار- (فيديو)



وقدم الإعلام الإسرائيلي وصفاً يقول إنه“صباح يوم الأربعاء 16 أكتوبر، الساعة 10 صباحاً، يرصد جندي من الكتيبة 450 في الجيش الإسرائيلي ثلاثة أشخاص يتنقلون في حي تل السلطان المدمر في مدينة رفح، فنقل ذلك إلى قائده قائلاً: أعتقد أن هناك ثلاثة إرهابيين يتجولون هناك. قد يكونون في الداخل، داخل المنزل”.



بعدها، يتابع التقرير الإسرائيلي، تحركت قوات الكتيبة نحو المنزل، ليبدأ اشتباك مسلح مع الشخص المجهول الهوية حينها داخل المنزل. وقال جنود شاركوا في المعركة:“تعرّضنا لإطلاق النار من المنزل، وأُلقيت منه قنابل يدوية”.



ويتابع التقرير:“وصلت قوة من الكتيبة إلى النقطة، ونجحت في تحديد مكان الأشخاص”، ثم“لوحظ ثلاثة أفراد، اثنان يسيران في المقدمة ملفوفين بالبطانيات، وآخر يسير خلفهم، يرتدي سترة قتالية، ويحمل مسدساً ووجهه ملثم”.





الكاميرا المثبتة على أحد الجنود في الفرقة 450 سجلت حيثيات المعركة كاملة، واللحظات الأولى للمواجهة بين قوات الجيش ومجموعة السنوار. تشير القناة 12 الإسرائيلية إلى أن الجنود“أطلقوا النار وأصابوا يد يحيى السنوار. وبعد ذلك، انقسمت مجموعته؛ دخل اثنان منهم إلى منزل مجاور، وتوجه الثالث – الذي تبين فيما بعد أنه السنوار – إلى منزل آخر”.



وقال أحد الجنود عبر اللاسلكي:“لقد شاهدته داخل هذا المنزل”، ليقوم رئيس حركة“حماس” بفتح النار على أفراد القوة الإسرائيلية، مصيباً أحد الجنود بجروح خطيرة، وبينما كان يهم برمي قنبلة يدوية تجاههم، تحركت الدبابات ووجهت مدافعها إلى المنزل.





ثم تعرض مشاهد السنوار مصاباً في يده، ويتمركز في الطابق الثاني من المنزل، ليأتي طلب قائد الكتيبة 450 بإطلاق طائرة مسيرة لمسح المبنى قبل اقتحامه. ولم يتخيل أحد من الحاضرين أن هذه الصورة التي التقطتها المسيرة ستكون آخر توثيق لرئيس حركة“حماس”. واستمرت المعركة، وبدأت القوات الإسرائيلية بالتقدم تحت غطاء ناري صوب مكان السنوار.



بعد ساعة طويلة من الاشتباك، أطلق طاقم الدبابة قذيفة على الطابق الثاني من المنزل، ومرت ساعات طويلة حتى تجرأ جنود الجيش الإسرائيلي على دخول المنزل والتعرف على جثة رئيس المكتب السياسي لحركة“حماس”.-(وكالات)