الرئيس الأندونيسي الجديد يؤدي اليمين الدستورية



وتولى برابوو منصب الرئاسة يوم الأحد، ليصبح ثامن رئيس لإندونيسيا خلفًا لجوكو "جوكوي" ويدودو. وفي خطابه أمام البرلمان، تعهد بمحاربة الفساد وتحقيق الاكتفاء الذاتي في الغذاء والطاقة.



وتضم "حكومة الأحمر والأبيض" التي شكلها برابوو 48 وزارة وأكثر من 100 ونائب، بما في ذلك إعادة تعيين سري مولياني إندراواتي كوزيرة للمالية وباهليل لهاداليا كوزير للطاقة.



وستشرف سري مولياني على البرامج الرئيسية لبرابوو، بما في ذلك توفير وجبات مجانية لنحو 20 مليون طفل، وهو برنامج قد يكلف الميزانية الوطنية 71 تريليون روبية (4.60 مليار دولار) في السنة الأولى، في إطار الحفاظ على عجز مالي سنوي لا يتجاوز السقف المحدد بنسبة 3% من الناتج المحلي الإجمالي.



تعتبر سري مولياني، التي عملت سابقًا كمديرة تنفيذية في البنك الدولي، واحدة من الإصلاحيين المتميزين في النظام الضريبي تحت قيادتها خلال عهدين رئاسيين سابقين. ولم تقدم تفاصيل عن سياساتها المالية المستقبلية، واكتفت بالقول إنها "جاهزة للعمل".



من جهة أخرى، يخشى المستثمرون أن تؤدي خطط الإنفاق الضخمة لبرابوو إلى إضعاف سمعة إندونيسيا في الالتزام بالانضباط المالي في أكبر اقتصاد بجنوب شرق آسيا.



كما شمل التعيينات البارزة الأخرى وزير الاقتصاد أيرلانجا هارتارتو، ووزير المؤسسات المملوكة للدولة إريك توهير. وستقود الصحفية السابقة ميوتيا حفيظ وزارة الاتصالات والرقمنة المعاد تسميتها، حيث ستركز على حماية البيانات، وسلامة الأطفال على الإنترنت، وضمان وصول الجميع إلى الإنترنت.



أما وزير الاستثمار، روزان روسلاني، فأشار إلى أنه سيعمل على توسيع سياسات معالجة الموارد المحلية التي أطلقها جوكوي لتشمل مجالات مثل مصايد الأسماك والأعشاب البحرية.



ويرى المحلل بورهان الدين مهتدي أن إعادة تعيين هذه الشخصيات يعكس نية برابوو في الاستمرار في سياسات جوكوي، خاصة في مجال الاقتصاد. وقال: "برابوو لا يرغب في تحمل المزيد من المخاطر ولهذا اختار شخصيات رئيسية خدمت تحت قيادة جوكوي، مما يمنحه بعض الاستقرار السياسي".



ومن التعيينات الجديدة، وزير الخارجية سوغونو، وهو نائب في اللجنة البرلمانية التي تشرف على السياسة الخارجية. وصرح زولكيفلي حسن، الوزير المسؤول عن إمدادات الغذاء، أنه سيعمل على توسيع الزراعة في منطقة بابوا الشرقية لتحقيق هدف الاكتفاء الذاتي الغذائي الذي يسعى إليه برابوو.



كما عُين لوهوت باندجايتان، الوزير الكبير في حكومة جوكوي الذي قاد جهود تطوير صناعة معالجة المعادن في إندونيسيا، كرئيس للمجلس الاقتصادي الوطني الذي يقدم المشورة للرئيس.



تختلف حكومة برابوو عن حكومة جوكوي في بعض الجوانب، حيث تم تقسيم بعض الوزارات أو إعادة تسميتها، مثل وزارتي التعليم والثقافة، وكذلك وزارتي البيئة والغابات.



وقبيل أداء اليمين، عقد برابوو اجتماعًا مع نائب الرئيس الصيني الزائر، هان تشنغ، وفقًا لمنشور على منصته الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي وتأكيد من وزارة الخارجية الصينية، بحسب رويتزر.

