الرئيس الأندونيسي الجديد يؤدي اليمين الدستورية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أدى الرئيس الإندونيسي الجديد، برابوو سوبيانتو، اليمين الدستورية وأعلن عن تشكيل حكومته يوم الاثنين، والتي وصفها المحللون بأنها تعكس استمرارية سياسات سلفه الرئيسية.
وتولى برابوو منصب الرئاسة يوم الأحد، ليصبح ثامن رئيس لإندونيسيا خلفًا لجوكو "جوكوي" ويدودو. وفي خطابه أمام البرلمان، تعهد بمحاربة الفساد وتحقيق الاكتفاء الذاتي في الغذاء والطاقة.
وتضم "حكومة الأحمر والأبيض" التي شكلها برابوو 48 وزارة وأكثر من 100 وزير ونائب، بما في ذلك إعادة تعيين سري مولياني إندراواتي كوزيرة للمالية وباهليل لهاداليا كوزير للطاقة.
وستشرف سري مولياني على البرامج الرئيسية لبرابوو، بما في ذلك توفير وجبات مجانية لنحو 20 مليون طفل، وهو برنامج قد يكلف الميزانية الوطنية 71 تريليون روبية (4.60 مليار دولار) في السنة الأولى، في إطار الحفاظ على عجز مالي سنوي لا يتجاوز السقف المحدد بنسبة 3% من الناتج المحلي الإجمالي.
تعتبر سري مولياني، التي عملت سابقًا كمديرة تنفيذية في البنك الدولي، واحدة من الإصلاحيين المتميزين في النظام الضريبي تحت قيادتها خلال عهدين رئاسيين سابقين. ولم تقدم تفاصيل عن سياساتها المالية المستقبلية، واكتفت بالقول إنها "جاهزة للعمل".
من جهة أخرى، يخشى المستثمرون أن تؤدي خطط الإنفاق الضخمة لبرابوو إلى إضعاف سمعة إندونيسيا في الالتزام بالانضباط المالي في أكبر اقتصاد بجنوب شرق آسيا.
كما شمل التعيينات البارزة الأخرى وزير الاقتصاد أيرلانجا هارتارتو، ووزير المؤسسات المملوكة للدولة إريك توهير. وستقود الصحفية السابقة ميوتيا حفيظ وزارة الاتصالات والرقمنة المعاد تسميتها، حيث ستركز على حماية البيانات، وسلامة الأطفال على الإنترنت، وضمان وصول الجميع إلى الإنترنت.
أما وزير الاستثمار، روزان روسلاني، فأشار إلى أنه سيعمل على توسيع سياسات معالجة الموارد المحلية التي أطلقها جوكوي لتشمل مجالات مثل مصايد الأسماك والأعشاب البحرية.
ويرى المحلل بورهان الدين مهتدي أن إعادة تعيين هذه الشخصيات يعكس نية برابوو في الاستمرار في سياسات جوكوي، خاصة في مجال الاقتصاد. وقال: "برابوو لا يرغب في تحمل المزيد من المخاطر ولهذا اختار شخصيات رئيسية خدمت تحت قيادة جوكوي، مما يمنحه بعض الاستقرار السياسي".
ومن التعيينات الجديدة، وزير الخارجية سوغونو، وهو نائب في اللجنة البرلمانية التي تشرف على السياسة الخارجية. وصرح زولكيفلي حسن، الوزير المسؤول عن إمدادات الغذاء، أنه سيعمل على توسيع الزراعة في منطقة بابوا الشرقية لتحقيق هدف الاكتفاء الذاتي الغذائي الذي يسعى إليه برابوو.
كما عُين لوهوت باندجايتان، الوزير الكبير في حكومة جوكوي الذي قاد جهود تطوير صناعة معالجة المعادن في إندونيسيا، كرئيس للمجلس الاقتصادي الوطني الذي يقدم المشورة للرئيس.
تختلف حكومة برابوو عن حكومة جوكوي في بعض الجوانب، حيث تم تقسيم بعض الوزارات أو إعادة تسميتها، مثل وزارتي التعليم والثقافة، وكذلك وزارتي البيئة والغابات.
وقبيل أداء اليمين، عقد برابوو اجتماعًا مع نائب الرئيس الصيني الزائر، هان تشنغ، وفقًا لمنشور على منصته الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي وتأكيد من وزارة الخارجية الصينية، بحسب رويتزر.
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