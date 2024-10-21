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إعلام عبري: القتال في جباليا يظهر المبالغة في ادعاء النصر على حماس

10/21/2024 4:49:05 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أكدت صحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم الاثنين، أن استمرار القتال في مخيم جباليا، شمال قطاع غزة، يظهر "مدى المبالغة في الادعاءات الإسرائيلية بشأن النصر على حماس".

وأشارت الصحيفة إلى أن حماس "عادت وأمسكت بالأرض في المناطق التي ينسحب منها الجيش الإسرائيلي"، مشيرة إلى أن الحركة "لا تزال تدير مئات المقاتلين في منطقة المخيم".


وفي الجبهة الشمالية، أوضحت الصحيفة أن "إطلاق مئات الصواريخ بكثافة وإطلاق عدد كبير من الطائرات المسيرة استمر أمس، ما تسبّب بقلق متواصل في الثلث الشمالي من إسرائيل".

وشدّدت على أن "الحياة في هذه المناطق معطلة تماماً بسبب نيران حزب الله، ولا يوجد حتى الآن أي احتمال في الأفق لوقف إطلاق النار".


وأكدت أن "وتيرة إطلاق الصواريخ تتزايد تدريجياً من خط العفولة - عتليت إلى الشمال تقريباً".


وأضافت: "إن زيارة مقر إحدى الفرق التي تقاتل حالياً عند جنوب لبنان، على مسافة ليست بعيدة عن الحدود، تظهر صورة معقّدة للوضع".


وكانت صحيفة "إسرائيل هيوم" قد قالت أمس إنّ "مسيرات حزب الله تسلب النوم من عيون مسؤولي الدفاع الجوي في إسرائيل"، فيما قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت": "مع تزايد الاحتكاك اليومي بين الجيش الإسرائيلي وعناصر حزب الله، يدرك الجيش الإسرائيلي مدى صرامة الحزب في الانضباط العسكري والتسلسل الهرمي". وكالات

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