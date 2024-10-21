إعلام عبري: القتال في جباليا يظهر المبالغة في ادعاء النصر على حماس

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أكدت صحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم الاثنين، أن استمرار القتال في مخيم جباليا، شمال قطاع غزة، يظهر "مدى المبالغة في الادعاءات الإسرائيلية بشأن النصر على حماس".
وأشارت الصحيفة إلى أن حماس "عادت وأمسكت بالأرض في المناطق التي ينسحب منها الجيش الإسرائيلي"، مشيرة إلى أن الحركة "لا تزال تدير مئات المقاتلين في منطقة المخيم".
وفي الجبهة الشمالية، أوضحت الصحيفة أن "إطلاق مئات الصواريخ بكثافة وإطلاق عدد كبير من الطائرات المسيرة استمر أمس، ما تسبّب بقلق متواصل في الثلث الشمالي من إسرائيل".
وشدّدت على أن "الحياة في هذه المناطق معطلة تماماً بسبب نيران حزب الله، ولا يوجد حتى الآن أي احتمال في الأفق لوقف إطلاق النار".
وأكدت أن "وتيرة إطلاق الصواريخ تتزايد تدريجياً من خط العفولة - عتليت إلى الشمال تقريباً".
وأضافت: "إن زيارة مقر إحدى الفرق التي تقاتل حالياً عند جنوب لبنان، على مسافة ليست بعيدة عن الحدود، تظهر صورة معقّدة للوضع".
وكانت صحيفة "إسرائيل هيوم" قد قالت أمس إنّ "مسيرات حزب الله تسلب النوم من عيون مسؤولي الدفاع الجوي في إسرائيل"، فيما قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت": "مع تزايد الاحتكاك اليومي بين الجيش الإسرائيلي وعناصر حزب الله، يدرك الجيش الإسرائيلي مدى صرامة الحزب في الانضباط العسكري والتسلسل الهرمي". وكالات
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