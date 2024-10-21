حفل تكريم للشباب الأردنين الذين شاركوا بالمسابقة الدولية

ودعت المسابقة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و29 عامًا من جميع أنحاء العالم إلى التفكير في التأثير المدمر للذخائر العنقودية، وخاصة على الأطفال والشباب. الذخائر العنقودية هي أسلحة تطلق عدة متفجرات أصغر حجما على مساحة واسعة، وغالبا ما تسبب ضررا طويل الأمد للمدنيين، وهي محظورة بموجب "اتفاقية الذخائر العنقودية"، وهي معاهدة دولية تحظر استخدامها وإنتاجها ونقلها. وشجعت المسابقة المشاركين على اقتراح أفكار إبداعية تتناول دور التوعية بالمخاطر، ونزع السلاح الإنساني، والتنمية المستدامة في معالجة هذه القضية..



وكان من بين الحضور شخصيات بارزة من الجامعات الأردنية ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات المعنية بتمكين الشباب وتعليمهم. وشدد حضورهم على أهمية مشاركة الشباب في المبادرات الإنسانية العالمية والدور الحاسم للتعليم في تعزيز ثقافة السلام ونزع السلاح والتنمية المستدامة.



وفي كلمته الافتتاحية، قال القائم بالأعمال المكسيكي في الأردن أرماندو فيفانكو كاستيانوس على التزام بلاده الطويل الأمد بنزع السلاح الإنساني، لا سيما باعتبارها إحدى الدول الرائدة التي دعت إلى التفاوض وإبرام اتفاقية الذخائر العنقودية. وشدد أيضًا على أهمية إشراك أصوات الشباب في هذه المحادثات، مدركًا أن مستقبل جهود نزع السلاح يقع في أيدي الجيل القادم.



وشارك في المسابقة أربعة شباب أردنيين وتم تكريمهم خلال الحفل الذي أقيم في السفارة وهم: حسين عماد من جامعة الحسين التقنية، وعيد يزن طارق سعيد، محمود مراد، وشورق حمد من جامعة عمان الأهلية. وقد عرض هؤلاء القادة الشباب أفكارهم وابداعاتهم من خلال وسائل مختلفة، بما في ذلك المقالات والرسوم التوضيحية، التي استكشفت التقاطع بين نزع السلاح الإنساني والتنمية المستدامة.

ومن أبرز الإنجازات التي حققها محمود مراد، الذي تم اختيار أعماله الفنية من بين أفضل عشرة أعمال في المسابقة الدولية وظهرت في معرض افتراضي خلال اجتماع الدول الأطراف في الاتفاقية في جنيف.



تعد مسابقة "إشعال التغيير" جزءًا من التزام المكسيك الأوسع بنزع السلاح الإنساني، وتعكس مشاركة الشباب الأردني والعلاقة العميقة الجذور بين التعليم وبناء السلام في المنطقة. ومن خلال مبادرات كهذه، يبدو مستقبل نزع السلاح الإنساني أكثر إشراقا، حيث يواصل الشباب إشعال التغيير، والدعوة إلى عالم أكثر أمانا وعدلا.