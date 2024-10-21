حفل تكريم للشباب الأردنين الذين شاركوا بالمسابقة الدولية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
استضافت سفارة المكسيك في الأردن، يوم الاثنين، حفل استقبال خاص لتكريم مشاركة الشباب الأردني في المسابقة الدولية "إشعال التغيير: الشباب من أجل نزع السلاح الإنساني"، التي كانت برعاية المكسيك والاتحاد الأوروبي، والتي تستجيب لنداء الأمم المتحدة. والأمين العام، كما ورد في "أجندته الجديدة للسلام". وتهدف هذه المبادرة، التي تم إطلاقها في الفترة التي سبقت الاجتماع الثاني عشر للدول الأطراف في اتفاقية الذخائر العنقودية الذي عقد في سبتمبر/أيلول في جنيف، إلى إيصال أصوات الشباب في الحركة العالمية ضد استخدام الذخائر العنقودية.
ودعت المسابقة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و29 عامًا من جميع أنحاء العالم إلى التفكير في التأثير المدمر للذخائر العنقودية، وخاصة على الأطفال والشباب. الذخائر العنقودية هي أسلحة تطلق عدة متفجرات أصغر حجما على مساحة واسعة، وغالبا ما تسبب ضررا طويل الأمد للمدنيين، وهي محظورة بموجب "اتفاقية الذخائر العنقودية"، وهي معاهدة دولية تحظر استخدامها وإنتاجها ونقلها. وشجعت المسابقة المشاركين على اقتراح أفكار إبداعية تتناول دور التوعية بالمخاطر، ونزع السلاح الإنساني، والتنمية المستدامة في معالجة هذه القضية..
وكان من بين الحضور شخصيات بارزة من الجامعات الأردنية ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات المعنية بتمكين الشباب وتعليمهم. وشدد حضورهم على أهمية مشاركة الشباب في المبادرات الإنسانية العالمية والدور الحاسم للتعليم في تعزيز ثقافة السلام ونزع السلاح والتنمية المستدامة.
وفي كلمته الافتتاحية، قال القائم بالأعمال المكسيكي في الأردن أرماندو فيفانكو كاستيانوس على التزام بلاده الطويل الأمد بنزع السلاح الإنساني، لا سيما باعتبارها إحدى الدول الرائدة التي دعت إلى التفاوض وإبرام اتفاقية الذخائر العنقودية. وشدد أيضًا على أهمية إشراك أصوات الشباب في هذه المحادثات، مدركًا أن مستقبل جهود نزع السلاح يقع في أيدي الجيل القادم.
وشارك في المسابقة أربعة شباب أردنيين وتم تكريمهم خلال الحفل الذي أقيم في السفارة وهم: حسين عماد من جامعة الحسين التقنية، وعيد يزن طارق سعيد، محمود مراد، وشورق حمد من جامعة عمان الأهلية. وقد عرض هؤلاء القادة الشباب أفكارهم وابداعاتهم من خلال وسائل مختلفة، بما في ذلك المقالات والرسوم التوضيحية، التي استكشفت التقاطع بين نزع السلاح الإنساني والتنمية المستدامة.
ومن أبرز الإنجازات التي حققها محمود مراد، الذي تم اختيار أعماله الفنية من بين أفضل عشرة أعمال في المسابقة الدولية وظهرت في معرض افتراضي خلال اجتماع الدول الأطراف في الاتفاقية في جنيف.
تعد مسابقة "إشعال التغيير" جزءًا من التزام المكسيك الأوسع بنزع السلاح الإنساني، وتعكس مشاركة الشباب الأردني والعلاقة العميقة الجذور بين التعليم وبناء السلام في المنطقة. ومن خلال مبادرات كهذه، يبدو مستقبل نزع السلاح الإنساني أكثر إشراقا، حيث يواصل الشباب إشعال التغيير، والدعوة إلى عالم أكثر أمانا وعدلا.
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