صناعة عمان تؤسس شركة قابضة وصندوقا استثماريا

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلنت غرفة صناعة عمان عن تأسيس شركة قابضة وصندوق استثماري جديد يعنى بالاستثمار في قطاعات حيوية تشمل إعادة تدوير النفايات وإدارة المكبات، وخطوط الغاز والبنية التحتية، بهدف تعزيز الاقتصاد الوطني ودعم الاستدامة البيئية.
وقالت الغرفة في بيان اليوم الاثنين، إن الشركة الجديدة تهدف إلى استثمار الموارد الطبيعية والمواد الخام، والاستفادة من المواد المستوردة لتعظيم القيمة الاقتصادية، وإيجاد حلول مبتكرة في مجالات الطاقة والبنى التحتية.
وبينت أن المشروع سيعمل على إنشاء سلسلة متكاملة لإدارة النفايات تشمل جميع مراحلها، بدءاً من جمع النفايات بنحو منظم وفعال من مختلف المناطق مروراً بتطبيق أحدث التقنيات لفرز النفايات إلى مواد قابلة للتدوير وغير قابلة للتدوير، ثم تحويل المواد وإعادة معالجتها لاستخدامها في الصناعات المحلية والدولية، للحد من عمليات طمر النفايات وصولا إلى الاستغناء عنها نهائيا.
وبحسب الغرفة، سيشمل المشروع أيضا الاستثمار في تطوير وتوسيع شبكات الغاز والبنية التحتية اللازمة لدعم النمو الصناعي في الأردن، إذ سيركز على تحسين نقل وتوزيع الغاز الطبيعي بكفاءة عالية لتلبية الاحتياجات المتزايدة للصناعات الوطنية، ما يعزز أمن الطاقة ويقلل من الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية.
وستعمل الشركة على بناء شراكات استراتيجية مع شركات القطاع الخاص لتطوير مشاريع بنية تحتية متكاملة تدعم استدامة الطاقة وتنمية الاقتصاد.
وأكد رئيس مجلس الإدارة المهندس فتحي الجغبير، أهمية المشروع الذي يجسد رؤية الغرفة في دعم التحول نحو الاقتصاد الدائري والمستدام، مشيرا إلى أن الشركة الجديدة تمثل نموذجا للتعاون المثمر بين مختلف القطاعات، حيث ستوفر بيئة استثمارية لتحفيز الابتكار وتنمية الأعمال.
وأضاف الجغبير، أن مستقبل الصناعة في الأردن يعتمد على مدى قدرتنا على استثمار الموارد بكفاءة وتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والمحافظة على البيئة، لافتا إلى أن هذا المشروع سيفتح آفاقاً جديدة للصناعة الأردنية وسيسهم في إيجاد قيمة مضافة كبيرة. -(بترا)
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