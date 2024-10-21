صناعة عمان تؤسس شركة قابضة وصندوقا استثماريا

وقالت الغرفة في بيان اليوم الاثنين، إن الشركة الجديدة تهدف إلى استثمار الموارد الطبيعية والمواد الخام، والاستفادة من المواد المستوردة لتعظيم القيمة الاقتصادية، وإيجاد حلول مبتكرة في مجالات الطاقة والبنى التحتية.



وبينت أن المشروع سيعمل على إنشاء سلسلة متكاملة لإدارة النفايات تشمل جميع مراحلها، بدءاً من جمع النفايات بنحو منظم وفعال من مختلف المناطق مروراً بتطبيق أحدث التقنيات لفرز النفايات إلى مواد قابلة للتدوير وغير قابلة للتدوير، ثم تحويل المواد وإعادة معالجتها لاستخدامها في الصناعات المحلية والدولية، للحد من عمليات طمر النفايات وصولا إلى الاستغناء عنها نهائيا.



وبحسب الغرفة، سيشمل المشروع أيضا الاستثمار في تطوير وتوسيع شبكات الغاز والبنية التحتية اللازمة لدعم النمو الصناعي في الأردن، إذ سيركز على تحسين نقل وتوزيع الغاز الطبيعي بكفاءة عالية لتلبية الاحتياجات المتزايدة للصناعات الوطنية، ما يعزز أمن الطاقة ويقلل من الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية.



وستعمل الشركة على بناء شراكات استراتيجية مع شركات القطاع الخاص لتطوير مشاريع بنية تحتية متكاملة تدعم استدامة الطاقة وتنمية الاقتصاد.



وأكد رئيس مجلس الإدارة المهندس فتحي الجغبير، أهمية المشروع الذي يجسد رؤية الغرفة في دعم التحول نحو الاقتصاد الدائري والمستدام، مشيرا إلى أن الشركة الجديدة تمثل نموذجا للتعاون المثمر بين مختلف القطاعات، حيث ستوفر بيئة استثمارية لتحفيز الابتكار وتنمية الأعمال.



وأضاف الجغبير، أن مستقبل الصناعة في الأردن يعتمد على مدى قدرتنا على استثمار الموارد بكفاءة وتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والمحافظة على البيئة، لافتا إلى أن هذا المشروع سيفتح آفاقاً جديدة للصناعة الأردنية وسيسهم في إيجاد قيمة مضافة كبيرة. -(بترا)