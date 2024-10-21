حشد كبير يؤدي صلاة الغائب على روح السنوار في إسطنبول

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
شارك عدد كبير من المصلين في إسطنبول، يوم أمس، في صلاة الغائب على روح يحيى السنوار، قائد حركة حماس في قطاع غزة، وذلك بحسب ما أفادت وكالة الأناضول.
ونُظم هذا الحدث من قبل منصة "الناشطين الشباب"، وأقيمت الصلاة في المسجد المركزي بمنطقة باشاك شهير، حيث حضر عدد كبير من الناس لأداء الصلاة.
وبعد الصلاة، شارك الحضور في مسيرة انطلقت من أمام المسجد احتجاجًا على الجرائم التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، والتي تحظى بدعم من الولايات المتحدة.
وأكد مروان أبو راس، رئيس فرع فلسطين في الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين في كلمة ألقاها خلال الفعالية، أن السنوار كان يتمنى دائمًا الشهادة في ميدان المعركة، قائلاً: "وهذا ما حدث بالفعل".
كما أشار أبو راس إلى أن "الصهاينة الذين تربوا على طاولة [الزعيم النازي أدولف هتلر] وامتصوا هذه القسوة، يسفكون الدماء ويقتلون الناس عن طريق التجويع، خاصة في غزة".
وأضاف: "طموحات هذا العدو النازي الإجرامي لن تتوقف عند غزة إذا نجحوا، ولن تنتهي عند حدود فلسطين، فأهدافهم التوسعية واضحة".
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