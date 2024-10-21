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حشد كبير يؤدي صلاة الغائب على روح السنوار في إسطنبول

10/21/2024 4:48:30 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) شارك عدد كبير من المصلين في إسطنبول، يوم أمس، في صلاة الغائب على روح يحيى السنوار، قائد حركة حماس في قطاع غزة، وذلك بحسب ما أفادت وكالة الأناضول.


ونُظم هذا الحدث من قبل منصة "الناشطين الشباب"، وأقيمت الصلاة في المسجد المركزي بمنطقة باشاك شهير، حيث حضر عدد كبير من الناس لأداء الصلاة.


وبعد الصلاة، شارك الحضور في مسيرة انطلقت من أمام المسجد احتجاجًا على الجرائم التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، والتي تحظى بدعم من الولايات المتحدة.


وأكد مروان أبو راس، رئيس فرع فلسطين في الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين في كلمة ألقاها خلال الفعالية، أن السنوار كان يتمنى دائمًا الشهادة في ميدان المعركة، قائلاً: "وهذا ما حدث بالفعل".


كما أشار أبو راس إلى أن "الصهاينة الذين تربوا على طاولة [الزعيم النازي أدولف هتلر] وامتصوا هذه القسوة، يسفكون الدماء ويقتلون الناس عن طريق التجويع، خاصة في غزة".


وأضاف: "طموحات هذا العدو النازي الإجرامي لن تتوقف عند غزة إذا نجحوا، ولن تنتهي عند حدود فلسطين، فأهدافهم التوسعية واضحة".

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