فوز أول لأونيون برلين خارج الديار

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ٢١ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
برلين - (أ ف ب): حقق أونيون برلين فوزه الأول خارج الديار هذا الموسم وجاء على حساب الجريح هولشتاين كيل 2-0 أمس الأحد في المرحلة السابعة من الدوري الألماني لكرة القدم.
ويدين نادي العاصمة بانتصاره الرابع لابن الـ19 ربيعا توم روثه الذي مرر كرة الهدف الأول إلى اليافع الآخر أليوشا كيملاين (20 عاما) الذي حولها برأسه في الشباك (18)، ثم سجل بنفسه الهدف الثاني بكرة رأسية إثر ركلة ركنية (89).
وبهذا الانتصار رفع أونيون برلين رصيده إلى 14 نقطة في المركز الخامس بفارق الأهداف خلف باير ليفركوزن حامل اللقب الذي تغلب يوم السبت على أينتراخت فرانكفورت 2-1، وثلاث نقاط عن بايرن ميونيخ المتصدر الفائز يوم السبت على شتوتغارت وصيف البطل برباعية نظيفة.
في المقابل، بقي هولشتاين كيل من دون فوز حتى الآن في مستهل مغامرته الأولى في دوري الأضواء، مكتفيا بنقطتين في المركز السابع عشر قبل الأخير.
واستفاد فيردر بريمن من التفوق العددي ليحقق فوزه الأول في ملعب فولفسبورغ منذ أوائل ديسمبر 2019 والثالث هذا الموسم، وجاء بأربعة أهداف لميتشل فايزر (5+45) وفيليكس أغو (51) ومارفين دوكش (67) والنمساوي ماركوس غرول (72)، مقابل هدفين للبرتغالي تياغو توماس (19) والدنماركي يواكيم مايهلي (79).
وأكمل فولفسبورغ اللقاء بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 68 بعد طرد النمساوي باتريك فيمر، ما أسهم في هزيمته الرابعة للموسم وتجمد رصيده عند 7 نقاط في المركز الثالث عشر، فيما رفع بريمن رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثامن.
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