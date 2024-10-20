فوز أول لأونيون برلين خارج الديار

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢١ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

برلين‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬حقق‭ ‬أونيون‭ ‬برلين‭ ‬فوزه‭ ‬الأول‭ ‬خارج‭ ‬الديار‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬وجاء‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬الجريح‭ ‬هولشتاين‭ ‬كيل‭ ‬2‭-‬0‭ ‬أمس‭ ‬الأحد‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬السابعة‭ ‬من‭ ‬الدوري‭ ‬الألماني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭.‬

ويدين‭ ‬نادي‭ ‬العاصمة‭ ‬بانتصاره‭ ‬الرابع‭ ‬لابن‭ ‬الـ19‭ ‬ربيعا‭ ‬توم‭ ‬روثه‭ ‬الذي‭ ‬مرر‭ ‬كرة‭ ‬الهدف‭ ‬الأول‭ ‬إلى‭ ‬اليافع‭ ‬الآخر‭ ‬أليوشا‭ ‬كيملاين‭ (‬20‭ ‬عاما‭) ‬الذي‭ ‬حولها‭ ‬برأسه‭ ‬في‭ ‬الشباك‭ (‬18‭)‬،‭ ‬ثم‭ ‬سجل‭ ‬بنفسه‭ ‬الهدف‭ ‬الثاني‭ ‬بكرة‭ ‬رأسية‭ ‬إثر‭ ‬ركلة‭ ‬ركنية‭ (‬89‭).‬

وبهذا‭ ‬الانتصار‭ ‬رفع‭ ‬أونيون‭ ‬برلين‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬14‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الخامس‭ ‬بفارق‭ ‬الأهداف‭ ‬خلف‭ ‬باير‭ ‬ليفركوزن‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬الذي‭ ‬تغلب‭ ‬يوم‭ ‬السبت‭ ‬على‭ ‬أينتراخت‭ ‬فرانكفورت‭ ‬2‭-‬1،‭ ‬وثلاث‭ ‬نقاط‭ ‬عن‭ ‬بايرن‭ ‬ميونيخ‭ ‬المتصدر‭ ‬الفائز‭ ‬يوم‭ ‬السبت‭ ‬على‭ ‬شتوتغارت‭ ‬وصيف‭ ‬البطل‭ ‬برباعية‭ ‬نظيفة‭.‬

في‭ ‬المقابل،‭ ‬بقي‭ ‬هولشتاين‭ ‬كيل‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬فوز‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬في‭ ‬مستهل‭ ‬مغامرته‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬الأضواء،‭ ‬مكتفيا‭ ‬بنقطتين‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬السابع‭ ‬عشر‭ ‬قبل‭ ‬الأخير‭.‬

واستفاد‭ ‬فيردر‭ ‬بريمن‭ ‬من‭ ‬التفوق‭ ‬العددي‭ ‬ليحقق‭ ‬فوزه‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬ملعب‭ ‬فولفسبورغ‭ ‬منذ‭ ‬أوائل‭ ‬ديسمبر‭ ‬2019‭ ‬والثالث‭ ‬هذا‭ ‬الموسم،‭ ‬وجاء‭ ‬بأربعة‭ ‬أهداف‭ ‬لميتشل‭ ‬فايزر‭ (‬5+45‭) ‬وفيليكس‭ ‬أغو‭ (‬51‭) ‬ومارفين‭ ‬دوكش‭ (‬67‭) ‬والنمساوي‭ ‬ماركوس‭ ‬غرول‭ (‬72‭)‬،‭ ‬مقابل‭ ‬هدفين‭ ‬للبرتغالي‭ ‬تياغو‭ ‬توماس‭ (‬19‭) ‬والدنماركي‭ ‬يواكيم‭ ‬مايهلي‭ (‬79‭).‬

وأكمل‭ ‬فولفسبورغ‭ ‬اللقاء‭ ‬بعشرة‭ ‬لاعبين‭ ‬منذ‭ ‬الدقيقة‭ ‬68‭ ‬بعد‭ ‬طرد‭ ‬النمساوي‭ ‬باتريك‭ ‬فيمر،‭ ‬ما‭ ‬أسهم‭ ‬في‭ ‬هزيمته‭ ‬الرابعة‭ ‬للموسم‭ ‬وتجمد‭ ‬رصيده‭ ‬عند‭ ‬7‭ ‬نقاط‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬عشر،‭ ‬فيما‭ ‬رفع‭ ‬بريمن‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬11‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثامن‭.‬