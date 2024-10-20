العروبة يزيد آلام الاتفاق بثلاثية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ٢١ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
الرياض - (د ب أ): واصل الاتفاق نتائجه المخيبة في الفترة الأخيرة، ببطولة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم (دوري روشن).
وفشل الاتفاق في الحفاظ على تقدمه 2/1 على ضيفه العروبة، ليخسر أمامه 2/3 يوم أمس الأحد في المرحلة السابعة للمسابقة، ليواصل غيابه عن طريق الانتصارات للمباراة الرابعة على التوالي في البطولة.
وبادر كريستيان تيو بالتسجيل لمصلحة العروبة في الدقيقة 12، وتعادل جواو كوستا للاتفاق في الدقيقة 44.
ورغم النقص العددي في صفوف الاتفاق، الذي لعب بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه عبدالله هادي رديف في الدقيقة التاسعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول، أضاف الهولندي جيورجينيو فاينالدوم الهدف الثاني لأصحاب الأرض بعدها بدقيقتين.
وانتفض العروبة في الشوط الثاني، حيث أحرز الأيسلندي يوهان بيرج جودموندسون هدف التعادل في الدقيقة 74، وعاد تيو لهز الشباك من جديد، محرزا الهدف الثالث للضيوف وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 84.
وارتفع رصيد العروبة الذي حقق فوزه الثالث مقابل خسارة وحيدة في مبارياته الأربع الأخيرة بالمسابقة، إلى 10 نقاط في المركز العاشر.
في المقابل، توقف رصيد الاتفاق، الذي حصد نقطة من مبارياته الأربع الأخيرة بالبطولة، عند 10 نقاط أيضا في المركز التاسع بفارق الأهداف عن العروبة.
وفي مباراة أخرى سجل فريق الرياض فوزاً ثميناً خارج أرضه على حساب الأخدود بهدف وحيد دون رد حمل توقيع لاعبه توزي.
وجاء هدف توزي لاعب فريق الرياض مع الدقيقة 53 من عمر اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب مدينة نادي الأخدود بمدينة نجران، ليحقق الفريق العاصمي انتصاره الرابع هذا الموسم والثاني على التوالي.
وفي لقاء آخر واصل الفتح وضيفه الخلود ابتعادهما عن نغمة وتعادل الفتح 1/1 مع الخلود.
وعلى ملعب نادي الفتح، وتقدم الخلود بهدف مبكر في الدقيقة التاسعة عن طريق الإسباني أليكس كويادو، وتعادل دجانيني تافاريس لمصلحة الفتح في الدقيقة 54.
وبتلك النتيجة أصبح في جعبة الخلود، الذي عجز عن تحقيق أي فوز للمباراة الثالثة على التوالي في المسابقة، 5 نقاط في المركز الخامس عشر (الرابع من القاع).
في المقابل رفع الفتح، الذي خسر في مبارياته الأربع الأخيرة بالبطولة، رصيده إلى 4 نقاط، لكنه لا يزال قابعا في مؤخرة الترتيب.
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