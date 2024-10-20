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العروبة يزيد آلام الاتفاق بثلاثية

10/20/2024 7:13:52 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢١ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

الرياض‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬واصل‭ ‬الاتفاق‭ ‬نتائجه‭ ‬المخيبة‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬الأخيرة،‭ ‬ببطولة‭ ‬الدوري‭ ‬السعودي‭ ‬للمحترفين‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ (‬دوري‭ ‬روشن‭).‬

وفشل‭ ‬الاتفاق‭ ‬في‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬تقدمه‭ ‬2/1‭ ‬على‭ ‬ضيفه‭ ‬العروبة،‭ ‬ليخسر‭ ‬أمامه‭ ‬2‭/‬3‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬الأحد‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬السابعة‭ ‬للمسابقة،‭ ‬ليواصل‭ ‬غيابه‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬الانتصارات‭ ‬للمباراة‭ ‬الرابعة‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬في‭ ‬البطولة‭.‬

وبادر‭ ‬كريستيان‭ ‬تيو‭ ‬بالتسجيل‭ ‬لمصلحة‭ ‬العروبة‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬12،‭ ‬وتعادل‭ ‬جواو‭ ‬كوستا‭ ‬للاتفاق‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬44‭.‬

ورغم‭ ‬النقص‭ ‬العددي‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬الاتفاق،‭ ‬الذي‭ ‬لعب‭ ‬بعشرة‭ ‬لاعبين‭ ‬عقب‭ ‬طرد‭ ‬لاعبه‭ ‬عبدالله‭ ‬هادي‭ ‬رديف‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬التاسعة‭ ‬من‭ ‬الوقت‭ ‬المحتسب‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬الضائع‭ ‬للشوط‭ ‬الأول،‭ ‬أضاف‭ ‬الهولندي‭ ‬جيورجينيو‭ ‬فاينالدوم‭ ‬الهدف‭ ‬الثاني‭ ‬لأصحاب‭ ‬الأرض‭ ‬بعدها‭ ‬بدقيقتين‭.‬

وانتفض‭ ‬العروبة‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني،‭ ‬حيث‭ ‬أحرز‭ ‬الأيسلندي‭ ‬يوهان‭ ‬بيرج‭ ‬جودموندسون‭ ‬هدف‭ ‬التعادل‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬74،‭ ‬وعاد‭ ‬تيو‭ ‬لهز‭ ‬الشباك‭ ‬من‭ ‬جديد،‭ ‬محرزا‭ ‬الهدف‭ ‬الثالث‭ ‬للضيوف‭ ‬وهدفه‭ ‬الشخصي‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬84‭.‬

وارتفع‭ ‬رصيد‭ ‬العروبة‭ ‬الذي‭ ‬حقق‭ ‬فوزه‭ ‬الثالث‭ ‬مقابل‭ ‬خسارة‭ ‬وحيدة‭ ‬في‭ ‬مبارياته‭ ‬الأربع‭ ‬الأخيرة‭ ‬بالمسابقة،‭ ‬إلى‭ ‬10‭ ‬نقاط‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬العاشر‭.‬

في‭ ‬المقابل،‭ ‬توقف‭ ‬رصيد‭ ‬الاتفاق،‭ ‬الذي‭ ‬حصد‭ ‬نقطة‭ ‬من‭ ‬مبارياته‭ ‬الأربع‭ ‬الأخيرة‭ ‬بالبطولة،‭ ‬عند‭ ‬10‭ ‬نقاط‭ ‬أيضا‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬التاسع‭ ‬بفارق‭ ‬الأهداف‭ ‬عن‭ ‬العروبة‭. ‬

وفي‭ ‬مباراة‭ ‬أخرى‭ ‬سجل‭ ‬فريق‭ ‬الرياض‭ ‬فوزاً‭ ‬ثميناً‭ ‬خارج‭ ‬أرضه‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬الأخدود‭ ‬بهدف‭ ‬وحيد‭ ‬دون‭ ‬رد‭ ‬حمل‭ ‬توقيع‭ ‬لاعبه‭ ‬توزي‭.‬

وجاء‭ ‬هدف‭ ‬توزي‭ ‬لاعب‭ ‬فريق‭ ‬الرياض‭ ‬مع‭ ‬الدقيقة‭ ‬53‭ ‬من‭ ‬عمر‭ ‬اللقاء‭ ‬الذي‭ ‬جمع‭ ‬بينهما‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬مدينة‭ ‬نادي‭ ‬الأخدود‭ ‬بمدينة‭ ‬نجران،‭ ‬ليحقق‭ ‬الفريق‭ ‬العاصمي‭ ‬انتصاره‭ ‬الرابع‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬والثاني‭ ‬على‭ ‬التوالي‭.‬

وفي‭ ‬لقاء‭ ‬آخر‭ ‬واصل‭ ‬الفتح‭ ‬وضيفه‭ ‬الخلود‭ ‬ابتعادهما‭ ‬عن‭ ‬نغمة‭ ‬وتعادل‭ ‬الفتح‭ ‬1/1‭ ‬مع‭ ‬الخلود‭. ‬

وعلى‭ ‬ملعب‭ ‬نادي‭ ‬الفتح،‭ ‬وتقدم‭ ‬الخلود‭ ‬بهدف‭ ‬مبكر‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬التاسعة‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬الإسباني‭ ‬أليكس‭ ‬كويادو،‭ ‬وتعادل‭ ‬دجانيني‭ ‬تافاريس‭ ‬لمصلحة‭ ‬الفتح‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬54‭.‬

وبتلك‭ ‬النتيجة‭ ‬أصبح‭ ‬في‭ ‬جعبة‭ ‬الخلود،‭ ‬الذي‭ ‬عجز‭ ‬عن‭ ‬تحقيق‭ ‬أي‭ ‬فوز‭ ‬للمباراة‭ ‬الثالثة‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬في‭ ‬المسابقة،‭ ‬5‭ ‬نقاط‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الخامس‭ ‬عشر‭ (‬الرابع‭ ‬من‭ ‬القاع‭).‬

في‭ ‬المقابل‭ ‬رفع‭ ‬الفتح،‭ ‬الذي‭ ‬خسر‭ ‬في‭ ‬مبارياته‭ ‬الأربع‭ ‬الأخيرة‭ ‬بالبطولة،‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬4‭ ‬نقاط،‭ ‬لكنه‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬قابعا‭ ‬في‭ ‬مؤخرة‭ ‬الترتيب‭.‬

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