برشلونة يبتعد مجددا في الصدارة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ٢١ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
مدريد - (أ ف ب): ابتعد برشلونة مجددا في الصدارة واستعد جيدا لمواجهته المرتقبة الأربعاء مع بايرن ميونيخ الألماني في دوري أبطال أوروبا، وذلك بفوزه الكاسح على ضيفه إشبيلية 5-1 يوم أمس الأحد في المرحلة العاشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.
ودخل الفريق الكاتالوني اللقاء وهو على المسافة ذاتها من غريمه ريال مدريد حامل اللقب الذي تغلب السبت على سلتا فيغو 2-1، لكنه نجح في فك الشراكة بتحقيقه فوزه السادس تواليا على إشبيلية الذي لم يذق طعم الفوز على منافسه للمباراة الثامنة عشرة على التوالي.
ولعب ليفاندوفسكي الأحد الدور الرئيس في فوز برشلونة بعدما افتتح التسجيل من ركلة جزاء انتزعها البرازيلي رافينيا (24).
ثم وبعدما أضاف بيدري الهدف الثاني في الدقيقة 28 بتسديدة من خارج المنطقة إثر هجمة مرتدة وتمريرة من لامين جمال، أضاف ليفاندوفسكي هدفه الشخصي الثاني في اللقاء والثاني عشر في الدوري هذا الموسم بعدما وصلته الكرة من رافينيا أيضا عبر ركلة ركنية (39).
وبقيت النتيجة على حالها حتى الدقيقة 82 حين اضاف البديل بابلو توري الهدف الرابع، ثم أعاد الفارق إلى أربعة أهداف في الدقيقة 88 بعد ثوان على تقليص إشبيلية للفارق بواسطة البلجيكي ستانيس موزامبو (87).
وفي مباراة أخرى استعاد أتلتيكو مدريد توازنه بفوز شاق على ضيفه ليغانيس 3-1 بفضل ثنائية النروجي ألكسندر سورلوث.
وبانتصاره الخامس للموسم، تحضر أتلتيكو بشكل جيد لاستضافته ليل الفرنسي الأربعاء في دوري أبطال أوروبا، رافعا رصيده إلى 20 نقطة في المركز الثالث بفارق 4 نقاط عن جاره ريال.
في المقابل، تجمد رصيد ليغانيس عند 8 نقاط في المركز السابع عشر.
وواصل ريال مايوركا الذي أنهى الموسم الماضي في المركز الخامس عشر، نتائجه الجيدة بتحقيقه فوزه الخامس وجاء على حساب ضيفه رايو فايكانو 1-0.
ويدين مايوركا بانتصاره إلى الكوسوفي وداد موريكي الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 75 بكرة رأسية إثر ركلة ركنية.
وبذلك، رفع مايوركا رصيده إلى 17 نقطة في المركز السادس بفارق نقطة خلف فياريال الرابع الذي فرط بالفوز على ضيفه خيتافي واكتفى بالتعادل بهدف لسانتي كاميسانيا (44) مقابل هدف للأوروغوياني ماورو أرامباري (87 من ركلة جزاء).
في المقابل، تجمد رصيد فايكانو عند 13 نقطة في المركز التاسع بتلقيه الهزيمة الثالثة للموسم مقابل ثلاثة انتصارات وأربعة تعادلات.
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