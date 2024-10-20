برشلونة يبتعد مجددا في الصدارة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢١ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

مدريد‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬ابتعد‭ ‬برشلونة‭ ‬مجددا‭ ‬في‭ ‬الصدارة‭ ‬واستعد‭ ‬جيدا‭ ‬لمواجهته‭ ‬المرتقبة‭ ‬الأربعاء‭ ‬مع‭ ‬بايرن‭ ‬ميونيخ‭ ‬الألماني‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا،‭ ‬وذلك‭ ‬بفوزه‭ ‬الكاسح‭ ‬على‭ ‬ضيفه‭ ‬إشبيلية‭ ‬5-1‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬الأحد‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬العاشرة‭ ‬من‭ ‬الدوري‭ ‬الإسباني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭.‬

ودخل‭ ‬الفريق‭ ‬الكاتالوني‭ ‬اللقاء‭ ‬وهو‭ ‬على‭ ‬المسافة‭ ‬ذاتها‭ ‬من‭ ‬غريمه‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬الذي‭ ‬تغلب‭ ‬السبت‭ ‬على‭ ‬سلتا‭ ‬فيغو‭ ‬2-1،‭ ‬لكنه‭ ‬نجح‭ ‬في‭ ‬فك‭ ‬الشراكة‭ ‬بتحقيقه‭ ‬فوزه‭ ‬السادس‭ ‬تواليا‭ ‬على‭ ‬إشبيلية‭ ‬الذي‭ ‬لم‭ ‬يذق‭ ‬طعم‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬منافسه‭ ‬للمباراة‭ ‬الثامنة‭ ‬عشرة‭ ‬على‭ ‬التوالي‭.‬

ولعب‭ ‬ليفاندوفسكي‭ ‬الأحد‭ ‬الدور‭ ‬الرئيس‭ ‬في‭ ‬فوز‭ ‬برشلونة‭ ‬بعدما‭ ‬افتتح‭ ‬التسجيل‭ ‬من‭ ‬ركلة‭ ‬جزاء‭ ‬انتزعها‭ ‬البرازيلي‭ ‬رافينيا‭ (‬24‭).‬

ثم‭ ‬وبعدما‭ ‬أضاف‭ ‬بيدري‭ ‬الهدف‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬28‭ ‬بتسديدة‭ ‬من‭ ‬خارج‭ ‬المنطقة‭ ‬إثر‭ ‬هجمة‭ ‬مرتدة‭ ‬وتمريرة‭ ‬من‭ ‬لامين‭ ‬جمال،‭ ‬أضاف‭ ‬ليفاندوفسكي‭ ‬هدفه‭ ‬الشخصي‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬اللقاء‭ ‬والثاني‭ ‬عشر‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬بعدما‭ ‬وصلته‭ ‬الكرة‭ ‬من‭ ‬رافينيا‭ ‬أيضا‭ ‬عبر‭ ‬ركلة‭ ‬ركنية‭ (‬39‭).‬

وبقيت‭ ‬النتيجة‭ ‬على‭ ‬حالها‭ ‬حتى‭ ‬الدقيقة‭ ‬82‭ ‬حين‭ ‬اضاف‭ ‬البديل‭ ‬بابلو‭ ‬توري‭ ‬الهدف‭ ‬الرابع،‭ ‬ثم‭ ‬أعاد‭ ‬الفارق‭ ‬إلى‭ ‬أربعة‭ ‬أهداف‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬88‭ ‬بعد‭ ‬ثوان‭ ‬على‭ ‬تقليص‭ ‬إشبيلية‭ ‬للفارق‭ ‬بواسطة‭ ‬البلجيكي‭ ‬ستانيس‭ ‬موزامبو‭ (‬87‭).‬

وفي‭ ‬مباراة‭ ‬أخرى‭ ‬استعاد‭ ‬أتلتيكو‭ ‬مدريد‭ ‬توازنه‭ ‬بفوز‭ ‬شاق‭ ‬على‭ ‬ضيفه‭ ‬ليغانيس‭ ‬3-1‭ ‬بفضل‭ ‬ثنائية‭ ‬النروجي‭ ‬ألكسندر‭ ‬سورلوث‭.‬

وبانتصاره‭ ‬الخامس‭ ‬للموسم،‭ ‬تحضر‭ ‬أتلتيكو‭ ‬بشكل‭ ‬جيد‭ ‬لاستضافته‭ ‬ليل‭ ‬الفرنسي‭ ‬الأربعاء‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا،‭ ‬رافعا‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬20‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬بفارق‭ ‬4‭ ‬نقاط‭ ‬عن‭ ‬جاره‭ ‬ريال‭.‬

في‭ ‬المقابل،‭ ‬تجمد‭ ‬رصيد‭ ‬ليغانيس‭ ‬عند‭ ‬8‭ ‬نقاط‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬السابع‭ ‬عشر‭.‬

وواصل‭ ‬ريال‭ ‬مايوركا‭ ‬الذي‭ ‬أنهى‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الخامس‭ ‬عشر،‭ ‬نتائجه‭ ‬الجيدة‭ ‬بتحقيقه‭ ‬فوزه‭ ‬الخامس‭ ‬وجاء‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬ضيفه‭ ‬رايو‭ ‬فايكانو‭ ‬1-0‭.‬

ويدين‭ ‬مايوركا‭ ‬بانتصاره‭ ‬إلى‭ ‬الكوسوفي‭ ‬وداد‭ ‬موريكي‭ ‬الذي‭ ‬سجل‭ ‬هدف‭ ‬المباراة‭ ‬الوحيد‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬75‭ ‬بكرة‭ ‬رأسية‭ ‬إثر‭ ‬ركلة‭ ‬ركنية‭.‬

وبذلك،‭ ‬رفع‭ ‬مايوركا‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬17‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬السادس‭ ‬بفارق‭ ‬نقطة‭ ‬خلف‭ ‬فياريال‭ ‬الرابع‭ ‬الذي‭ ‬فرط‭ ‬بالفوز‭ ‬على‭ ‬ضيفه‭ ‬خيتافي‭ ‬واكتفى‭ ‬بالتعادل‭ ‬بهدف‭ ‬لسانتي‭ ‬كاميسانيا‭ (‬44‭) ‬مقابل‭ ‬هدف‭ ‬للأوروغوياني‭ ‬ماورو‭ ‬أرامباري‭ (‬87‭ ‬من‭ ‬ركلة‭ ‬جزاء‭).‬

في‭ ‬المقابل،‭ ‬تجمد‭ ‬رصيد‭ ‬فايكانو‭ ‬عند‭ ‬13‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬التاسع‭ ‬بتلقيه‭ ‬الهزيمة‭ ‬الثالثة‭ ‬للموسم‭ ‬مقابل‭ ‬ثلاثة‭ ‬انتصارات‭ ‬وأربعة‭ ‬تعادلات‭.‬