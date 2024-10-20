ليفربول يبقى في الصدارة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ٢١ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
لندن - (أ ف ب): حافظ ليفربول على الصدارة بفوزه على ضيفه تشلسي 2-1 أمس الأحد ضمن المرحلة الثامنة من بطولة انكلترا لكرة القدم التي شهدت انتصارا في الرمق الاخير لمانشستر سيتي حامل اللقب على مضيفه ولفرهامبتون بالنتيجة ذاتها.
ورفع ليفربول رصيد في المركز الأول إلى 21 نقطة، متقدما بفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتي بطل الدوري في المواسم الأربعة الماضية، في حين يحتل ارسنال الذي مني بخسارته الاولى هذا الموسم أمام بورنموث 0-2 يوم السبت المركز الثالث برصيد 17 نقطة.
وهي المرة الثالثة فقط التي يحقق فيها ليفربول الفوز 10 مرات في أول 11 مباريات في مختلف المسابقات منذ مطلع الموسم الحالي بعد 1960-1961 و1990-1991.
في المقابل افتقد تشلسي ظهيره الأيسر الإسباني مارك كوكوريا بسبب تراكم البطاقات، في حين شهدت تشكيلته الأساسية عودة قائده ريس جيمس بعد غياب دام 10 أشهر بداعي الإصابة.
وكان تشلسي الطرف الأفضل في الدقائق العشرين الأولى لكن من دون خطورة حقيقية على مرمى حارس ليفربول الايرلندي كاومين كيليهير قبل أن يحتسب الحكم ركلة جزاء لليفربول إثر إعاقة ليفاي كولويل لجوتا داخل المنطقة، فنفذها المصري محمد صلاح بنجاح (29).
وأدرك تشلسي التعادل مطلع الشوط الثاني عندما تلقى المهاجم السنغالي نيكولاس جاكسون كرة بينية رائعة من الاكوادوري مويزس كايسيدو، فانفرد بحارس ليفربول وسدد على يساره (48).
بيد أن الفريق اللندني لم ينعم طويلا بالتعادل لأن ليفربول تقدم مجددا عندما مرر صلاح كرة متقنة باتجاه كورتيس جونز الذي غمزها داخل الشباك (52) ولم تتغير النتيجة على الرغم من محاولات الفريقين في نصف الساعة الأخير.
وفي المباراة الثانية سجل المدافع جون ستونز هدفا في الرمق الأخير ليمنح فريقه سيتي فوزا صعبا على مضيفه ولفرهامبتون 2-1. وافتتح النرويجي يورغن ستراند لارسن التسجيل لولفرهامبتون (7)، ورد سيتي عبر الكرواتي يوشكو غفارديول (33) وستونز (90+5).
MENAFN20102024000055011008ID1108800022
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.