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ليفربول يبقى في الصدارة

10/20/2024 7:13:51 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢١ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

لندن‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬حافظ‭ ‬ليفربول‭ ‬على‭ ‬الصدارة‭ ‬بفوزه‭ ‬على‭ ‬ضيفه‭ ‬تشلسي‭ ‬2‭-‬1‭ ‬أمس‭ ‬الأحد‭ ‬ضمن‭ ‬المرحلة‭ ‬الثامنة‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬انكلترا‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬التي‭ ‬شهدت‭ ‬انتصارا‭ ‬في‭ ‬الرمق‭ ‬الاخير‭ ‬لمانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬على‭ ‬مضيفه‭ ‬ولفرهامبتون‭ ‬بالنتيجة‭ ‬ذاتها‭.‬

ورفع‭ ‬ليفربول‭ ‬رصيد‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬إلى‭ ‬21‭ ‬نقطة،‭ ‬متقدما‭ ‬بفارق‭ ‬نقطة‭ ‬واحدة‭ ‬عن‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬بطل‭ ‬الدوري‭ ‬في‭ ‬المواسم‭ ‬الأربعة‭ ‬الماضية،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬يحتل‭ ‬ارسنال‭ ‬الذي‭ ‬مني‭ ‬بخسارته‭ ‬الاولى‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬أمام‭ ‬بورنموث‭ ‬0‭-‬2‭ ‬يوم‭ ‬السبت‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬برصيد‭ ‬17‭ ‬نقطة‭. ‬

وهي‭ ‬المرة‭ ‬الثالثة‭ ‬فقط‭ ‬التي‭ ‬يحقق‭ ‬فيها‭ ‬ليفربول‭ ‬الفوز‭ ‬10‭ ‬مرات‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬11‭ ‬مباريات‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المسابقات‭ ‬منذ‭ ‬مطلع‭ ‬الموسم‭ ‬الحالي‭ ‬بعد‭ ‬1960‭-‬1961‭ ‬و1990‭-‬1991‭.‬

في‭ ‬المقابل‭ ‬افتقد‭ ‬تشلسي‭ ‬ظهيره‭ ‬الأيسر‭ ‬الإسباني‭ ‬مارك‭ ‬كوكوريا‭ ‬بسبب‭ ‬تراكم‭ ‬البطاقات،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬شهدت‭ ‬تشكيلته‭ ‬الأساسية‭ ‬عودة‭ ‬قائده‭ ‬ريس‭ ‬جيمس‭ ‬بعد‭ ‬غياب‭ ‬دام‭ ‬10‭ ‬أشهر‭ ‬بداعي‭ ‬الإصابة‭. ‬

وكان‭ ‬تشلسي‭ ‬الطرف‭ ‬الأفضل‭ ‬في‭ ‬الدقائق‭ ‬العشرين‭ ‬الأولى‭ ‬لكن‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬خطورة‭ ‬حقيقية‭ ‬على‭ ‬مرمى‭ ‬حارس‭ ‬ليفربول‭ ‬الايرلندي‭ ‬كاومين‭ ‬كيليهير‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يحتسب‭ ‬الحكم‭ ‬ركلة‭ ‬جزاء‭ ‬لليفربول‭ ‬إثر‭ ‬إعاقة‭ ‬ليفاي‭ ‬كولويل‭ ‬لجوتا‭ ‬داخل‭ ‬المنطقة،‭ ‬فنفذها‭ ‬المصري‭ ‬محمد‭ ‬صلاح‭ ‬بنجاح‭ (‬29‭).‬

وأدرك‭ ‬تشلسي‭ ‬التعادل‭ ‬مطلع‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬عندما‭ ‬تلقى‭ ‬المهاجم‭ ‬السنغالي‭ ‬نيكولاس‭ ‬جاكسون‭ ‬كرة‭ ‬بينية‭ ‬رائعة‭ ‬من‭ ‬الاكوادوري‭ ‬مويزس‭ ‬كايسيدو،‭ ‬فانفرد‭ ‬بحارس‭ ‬ليفربول‭ ‬وسدد‭ ‬على‭ ‬يساره‭ (‬48‭).‬

بيد‭ ‬أن‭ ‬الفريق‭ ‬اللندني‭ ‬لم‭ ‬ينعم‭ ‬طويلا‭ ‬بالتعادل‭ ‬لأن‭ ‬ليفربول‭ ‬تقدم‭ ‬مجددا‭ ‬عندما‭ ‬مرر‭ ‬صلاح‭ ‬كرة‭ ‬متقنة‭ ‬باتجاه‭ ‬كورتيس‭ ‬جونز‭ ‬الذي‭ ‬غمزها‭ ‬داخل‭ ‬الشباك‭ (‬52‭) ‬ولم‭ ‬تتغير‭ ‬النتيجة‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬محاولات‭ ‬الفريقين‭ ‬في‭ ‬نصف‭ ‬الساعة‭ ‬الأخير‭.‬

وفي‭ ‬المباراة‭ ‬الثانية‭ ‬سجل‭ ‬المدافع‭ ‬جون‭ ‬ستونز‭ ‬هدفا‭ ‬في‭ ‬الرمق‭ ‬الأخير‭ ‬ليمنح‭ ‬فريقه‭ ‬سيتي‭ ‬فوزا‭ ‬صعبا‭ ‬على‭ ‬مضيفه‭ ‬ولفرهامبتون‭ ‬2‭-‬1‭. ‬وافتتح‭ ‬النرويجي‭ ‬يورغن‭ ‬ستراند‭ ‬لارسن‭ ‬التسجيل‭ ‬لولفرهامبتون‭ (‬7‭)‬،‭ ‬ورد‭ ‬سيتي‭ ‬عبر‭ ‬الكرواتي‭ ‬يوشكو‭ ‬غفارديول‭ (‬33‭) ‬وستونز‭ (‬90+5‭).‬

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