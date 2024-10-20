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معركة ((السنتان))

10/20/2024 7:13:50 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢١ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

لندن‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬كشف‭ ‬الاسكتلندي‭ ‬كريس‭ ‬هوي،‭ ‬البطل‭ ‬الاولمبي‭ ‬لسباقات‭ ‬الدراجات‭ ‬الهوائية‭ ‬على‭ ‬مضمار‭ ‬ست‭ ‬مرات،‭ ‬عن‭ ‬إصابته‭ ‬بسرطان‭ ‬في‭ ‬مراحله‭ ‬الأخيرة،‭ ‬وأنه‭ ‬سيعيش‭ ‬‮«‬من‭ ‬عامين‭ ‬إلى‭ ‬أربعة‭ ‬أعوام‮»‬‭.‬

وأعلن‭ ‬هوي‭ (‬48‭ ‬عاما‭) ‬الذي‭ ‬توّج‭ ‬بجميع‭ ‬سباقات‭ ‬السرعة‭ ‬الثلاثة‭ (‬السبرينت‭ ‬فردي‭ ‬وفرق‭ ‬وسباق‭ ‬كيرين‭) ‬في‭ ‬نسخة‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬الألعاب‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬تشخيصه‭ ‬بالمرض‭ ‬في‭ ‬فبراير‭ ‬وأنه‭ ‬يخضع‭ ‬للعلاج‭ ‬الكيميائي‭ ‬لكنه‭ ‬أصر‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬يسير‭ ‬بشكل‭ ‬جيد‮»‬‭.‬

ومع‭ ‬ذلك،‭ ‬قال‭ ‬أسطورة‭ ‬رياضة‭ ‬الدراجات‭ ‬الهوائية‭ ‬الذي‭ ‬مثّل‭ ‬بريطانيا‭ ‬في‭ ‬الالعاب‭ ‬الاولمبية‭ ‬وبطولات‭ ‬العالم‭ ‬لصحيفة‭ ‬صنداي‭ ‬تايمز‭ ‬إنه‭ ‬كان‭ ‬يعلم‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الوقت‭ ‬أن‭ ‬مرضه‭ ‬في‭ ‬مراحله‭ ‬الأخيرة،‭ ‬حيث‭ ‬قال‭ ‬له‭ ‬الاطباء‭ ‬انه‭ ‬سيعيش‭ ‬‮«‬من‭ ‬عامين‭ ‬إلى‭ ‬أربعة‭ ‬أعوام‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬‮«‬‭...‬هذا‭ ‬مجرد‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬الحياة‭. ‬تقول‭ ‬لنفسك،‭ ‬أليس‭ ‬من‭ ‬حسن‭ ‬حظي‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬دواء‭ ‬يمكنني‭ ‬تناوله‭ ‬سيمنع‭ ‬هذا‭ ‬لأطول‭ ‬فترة‭ ‬ممكنة‭. ‬لكن‭ ‬معظم‭ ‬المعركة‭ ‬بالنسبة‭ ‬لي‭ ‬مع‭ ‬السرطان‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬جسدية‭. ‬بالنسبة‭ ‬لي،‭ ‬كانت‭ ‬ذهنية‮»‬‭.‬

وأوضح‭ ‬هوي‭ ‬أنه‭ ‬تجاهل‭ ‬في‭ ‬البداية‭ ‬الألم‭ ‬في‭ ‬كتفه‭ ‬باعتباره‭ ‬إصابة‭ ‬ناجمة‭ ‬عن‭ ‬مجهود‭ ‬في‭ ‬صالة‭ ‬الألعاب‭ ‬الرياضية،‭ ‬ولكن‭ ‬عندما‭ ‬تمت‭ ‬إحالته‭ ‬لإجراء‭ ‬فحص‭ ‬بالمسح‭ ‬الضوئي،‭ ‬أخبره‭ ‬الطبيب‭ ‬‮«‬أنا‭ ‬آسف‭. ‬هناك‭ ‬ورم‭ ‬في‭ ‬كتفك‮»‬‭. ‬

وكشف‭ ‬فحص‭ ‬آخر‭ ‬عن‭ ‬سرطان‭ ‬أولي‭ ‬في‭ ‬البروستاتا‭ ‬انتشر‭ ‬إلى‭ ‬كتفه‭ ‬وحوضه‭ ‬ووركه‭ ‬وعموده‭ ‬الفقري‭ ‬وأضلاعه‭ ‬‮«‬وهكذا‭ ‬فقط،‭ ‬علمت‭ ‬كيف‭ ‬سأموت‮»‬‭.‬

كما‭ ‬كشف‭ ‬هوي‭ ‬عن‭ ‬تشخيص‭ ‬زوجته‭ ‬سارة‭ ‬بالتصلب‭ ‬المتعدد‭ ‬‮«‬‭... ‬لقد‭ ‬كانت‭ ‬ضربة‭ ‬كبيرة،‭ ‬عندما‭ ‬كنت‭ ‬بالفعل‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬ذهول‭. ‬تعتقد‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يزداد‭ ‬الأمر‭ ‬سوءا‭. ‬تشعر‭ ‬حرفيا‭ ‬وكأنك‭ ‬في‭ ‬الحضيض،‭ ‬وتكتشف،‭ ‬عليك‭ ‬أن‭ ‬تسقط‭ ‬أكثر‭. ‬كان‭ ‬الأمر‭ ‬قاسيا‮»‬‭.‬

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