معركة ((السنتان))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ٢١ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
لندن - (أ ف ب): كشف الاسكتلندي كريس هوي، البطل الاولمبي لسباقات الدراجات الهوائية على مضمار ست مرات، عن إصابته بسرطان في مراحله الأخيرة، وأنه سيعيش «من عامين إلى أربعة أعوام».
وأعلن هوي (48 عاما) الذي توّج بجميع سباقات السرعة الثلاثة (السبرينت فردي وفرق وسباق كيرين) في نسخة واحدة من الألعاب أنه تم تشخيصه بالمرض في فبراير وأنه يخضع للعلاج الكيميائي لكنه أصر على أنه «يسير بشكل جيد».
ومع ذلك، قال أسطورة رياضة الدراجات الهوائية الذي مثّل بريطانيا في الالعاب الاولمبية وبطولات العالم لصحيفة صنداي تايمز إنه كان يعلم في ذلك الوقت أن مرضه في مراحله الأخيرة، حيث قال له الاطباء انه سيعيش «من عامين إلى أربعة أعوام».
وتابع «...هذا مجرد جزء من الحياة. تقول لنفسك، أليس من حسن حظي أن هناك دواء يمكنني تناوله سيمنع هذا لأطول فترة ممكنة. لكن معظم المعركة بالنسبة لي مع السرطان لم تكن جسدية. بالنسبة لي، كانت ذهنية».
وأوضح هوي أنه تجاهل في البداية الألم في كتفه باعتباره إصابة ناجمة عن مجهود في صالة الألعاب الرياضية، ولكن عندما تمت إحالته لإجراء فحص بالمسح الضوئي، أخبره الطبيب «أنا آسف. هناك ورم في كتفك».
وكشف فحص آخر عن سرطان أولي في البروستاتا انتشر إلى كتفه وحوضه ووركه وعموده الفقري وأضلاعه «وهكذا فقط، علمت كيف سأموت».
كما كشف هوي عن تشخيص زوجته سارة بالتصلب المتعدد «... لقد كانت ضربة كبيرة، عندما كنت بالفعل في حالة ذهول. تعتقد أنه لا يمكن أن يزداد الأمر سوءا. تشعر حرفيا وكأنك في الحضيض، وتكتشف، عليك أن تسقط أكثر. كان الأمر قاسيا».
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