السهلة وأبوقوة يكملان عقد نصف النهائي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢١ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

أكمل‭ ‬فريقا‭ ‬السهلة‭ ‬الشمالية‭ ‬وأبوقوة‭ ‬عقد‭ ‬المتأهلين‭ ‬للدور‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬المملكة‭ ‬الـ21‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬لجيل‭ ‬الذهب‭ ‬للناشئين‭ ‬التي‭ ‬ينظمها‭ ‬مركز‭ ‬تمكين‭ ‬شباب‭ ‬السهلة‭ ‬الشمالية‭ ‬ومركز‭ ‬تمكين‭ ‬أبوقوة،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬اجتياز‭ ‬السهلة‭ ‬الشمالية‭ ‬حاجز‭ ‬فريق‭ ‬كرانة‭ ‬بهدف‭ ‬دون‭ ‬مقابل،‭ ‬فيما‭ ‬ضرب‭ ‬أبوقوة‭ ‬بقوة‭ ‬وحقق‭ ‬انتصارً‭ ‬عريضاً‭ ‬على‭ ‬عسكر‭ ‬بثلاثية‭ ‬نظيفة،‭ ‬وبالتالي‭ ‬سيلتقي‭ ‬في‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة‭ ‬القادم‭ ‬السنابس‭ ‬مع‭ ‬المعامير‭ ‬وكذلك‭ ‬الجاران‭ ‬السهلة‭ ‬وأبوقوة،‭ ‬والفائزان‭ ‬سيصعدان‭ ‬للمباراة‭ ‬النهائية،‭ ‬وبعد‭ ‬انقضاء‭ ‬ربع‭ ‬النهائي‭ ‬تكون‭ ‬ثلاثة‭ ‬فرق‭ ‬من‭ ‬المجموعة‭ ‬الثانية‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬التمهيدي‭ ‬قد‭ ‬صعدن‭ ‬لنصف‭ ‬النهائي‭ ‬وهي‭ ‬السنابس‭ ‬والمعامير‭ ‬والسهلة،‭ ‬وفريق‭ ‬واحد‭ ‬من‭ ‬المجموعة‭ ‬الأولى‭ ‬وهو‭ ‬أبوقوة،‭ ‬فيما‭ ‬لم‭ ‬يتأهل‭ ‬أي‭ ‬فريق‭ ‬من‭ ‬المجموعة‭ ‬الثالثة‭.‬

وعودة‭ ‬لمباراة‭ ‬السهلة‭ ‬وكرانة‭ ‬فقد‭ ‬قلب‭ ‬السهلاويون‭ ‬التوقعات‭ ‬وحققوا‭ ‬نتيجة‭ ‬رائعة،‭ ‬إذ‭ ‬تقدموا‭ ‬بهدف‭ ‬مبكر‭ ‬عبر‭ ‬نزار‭ ‬عبدالمطلب‭ ‬من‭ ‬الدقيقة‭ ‬التاسعة‭ ‬للشوط‭ ‬الأول‭ ‬وعرفوا‭ ‬كيف‭ ‬يحافظوا‭ ‬عليه‭ ‬حتى‭ ‬النهاية‭ ‬ليتأهلوا‭ ‬لنصف‭ ‬النهائي‭ ‬وسط‭ ‬أفراح‭ ‬جماهيرهم‭ ‬الوفية‭.‬

وفي‭ ‬المباراة‭ ‬الثانية‭ ‬فقد‭ ‬انتهى‭ ‬شوطها‭ ‬الأول‭ ‬بالتعادل‭ ‬السلبي،‭ ‬لكن‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬عرف‭ ‬أبوقوة‭ ‬كيف‭ ‬يستغل‭ ‬نقاط‭ ‬الضعف‭ ‬لدى‭ ‬فريق‭ ‬عسكر‭ ‬وتمكن‭ ‬من‭ ‬تسجيل‭ ‬ثلاثة‭ ‬أهداف‭ ‬عبر‭ ‬إبراهيم‭ ‬طارق‭ ‬وعلي‭ ‬محمد‭ ‬حسن‭ ‬وسيد‭ ‬ميثم‭ ‬حسين‭.‬