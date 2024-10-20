السهلة وأبوقوة يكملان عقد نصف النهائي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ٢١ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
أكمل فريقا السهلة الشمالية وأبوقوة عقد المتأهلين للدور نصف النهائي في بطولة المملكة الـ21 لكرة القدم لجيل الذهب للناشئين التي ينظمها مركز تمكين شباب السهلة الشمالية ومركز تمكين أبوقوة، وذلك بعد اجتياز السهلة الشمالية حاجز فريق كرانة بهدف دون مقابل، فيما ضرب أبوقوة بقوة وحقق انتصارً عريضاً على عسكر بثلاثية نظيفة، وبالتالي سيلتقي في نصف النهائي يوم الجمعة القادم السنابس مع المعامير وكذلك الجاران السهلة وأبوقوة، والفائزان سيصعدان للمباراة النهائية، وبعد انقضاء ربع النهائي تكون ثلاثة فرق من المجموعة الثانية في الدور التمهيدي قد صعدن لنصف النهائي وهي السنابس والمعامير والسهلة، وفريق واحد من المجموعة الأولى وهو أبوقوة، فيما لم يتأهل أي فريق من المجموعة الثالثة.
وعودة لمباراة السهلة وكرانة فقد قلب السهلاويون التوقعات وحققوا نتيجة رائعة، إذ تقدموا بهدف مبكر عبر نزار عبدالمطلب من الدقيقة التاسعة للشوط الأول وعرفوا كيف يحافظوا عليه حتى النهاية ليتأهلوا لنصف النهائي وسط أفراح جماهيرهم الوفية.
وفي المباراة الثانية فقد انتهى شوطها الأول بالتعادل السلبي، لكن في الشوط الثاني عرف أبوقوة كيف يستغل نقاط الضعف لدى فريق عسكر وتمكن من تسجيل ثلاثة أهداف عبر إبراهيم طارق وعلي محمد حسن وسيد ميثم حسين.
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