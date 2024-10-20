Monday, 21 October 2024 08:00 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مُدارا: فخورون برعاية خالد بن حمد لجولة البحرين العالمية 3 X 3

10/20/2024 7:13:49 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢١ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

عبر‭ ‬علاء‭ ‬مُدارا‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬عن‭ ‬فخره‭ ‬واعتزازه‭ ‬لرعاية‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة،‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة،‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية،‭ ‬لجولة‭ ‬البحرين‭ ‬العالمية‭ ‬3‭ ‬ X ‭ ‬3‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬والتي‭ ‬ستقام‭ ‬للعام‭ ‬الثاني‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬خلال‭ ‬يومي‭ ‬1‭ ‬و2‭ ‬نوفمبر‭ ‬القادم‭ ‬على‭ ‬ملاعب‭ ‬ساحة‭ ‬المرفأ‭ ‬المالي،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الرعاية‭ ‬وسام‭ ‬فخر‭ ‬واعتزاز‭ ‬لجميع‭ ‬الرياضيين‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وبالخصوص‭ ‬الأسرة‭ ‬السلاوية‭ ‬البحرينية‭.‬

وأضاف‭ ‬مُدارا‭ (‬بلا‭ ‬شك‭ ‬فإن‭ ‬هذه‭ ‬الرعاية‭ ‬وهذا‭ ‬الاهتمام‭ ‬من‭ ‬سموه‭ ‬يُعطي‭ ‬جميع‭ ‬اللجان‭ ‬العاملة‭ ‬وكذلك‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬الدافع‭ ‬لبذل‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الجهود‭ ‬والعطاء‭ ‬للإعداد‭ ‬والتنظيم‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬ضمان‭ ‬استضافة‭ ‬البحرين‭ ‬لهذه‭ ‬الجولة‭ ‬العالمية‭ ‬وفق‭ ‬أعلى‭ ‬مستوى‭ ‬تنظيمي،‭ ‬خصوصاً‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬السمعة‭ ‬الكبيرة‭ ‬التي‭ ‬تتمتع‭ ‬بها‭ ‬المملكة‭ ‬في‭ ‬استضافة‭ ‬مختلف‭ ‬المنافسات‭ ‬والأحداث‭ ‬الرياضية‭ ‬العالمية‭ ‬وبالتالي‭ ‬باتت‭ ‬مقصداً‭ ‬لتنظيم‭ ‬مُختلف‭ ‬البطولات،‭ ‬وبالتالي‭ ‬لابد‭ ‬من‭ ‬المحافظة‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬السمعة‭ ‬الرياضية‭ ‬الكبيرة‭).‬

وقال‭ ‬مُدارا‭ ‬كذلك‭ (‬توجيهات‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬السديدة‭ ‬والتي‭ ‬تصب‭ ‬في‭ ‬مصلحة‭ ‬تنظيم‭ ‬البطولة‭ ‬على‭ ‬أعلى‭ ‬مستوى‭ ‬تُعد‭ ‬نبراساً‭ ‬للعمل‭ ‬التنظيمي‭ ‬والتحضير‭ ‬لاستضافة‭ ‬جولة‭ ‬البحرين‭ ‬العالمية،‭ ‬بالإضافة‭ ‬للعمل‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬يقوم‭ ‬به‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬المنظمة‭ ‬العالية‭ ‬يُعد‭ ‬حافزاً‭ ‬للجميع‭ ‬لبذل‭ ‬قُصارى‭ ‬الجهود،‭ ‬والاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬مُسخر‭ ‬بكل‭ ‬إمكانياته‭ ‬لاستضافة‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬الذي‭ ‬من‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬يُحقق‭ ‬نجاحاً‭ ‬باهراً‭ ‬منقطع‭ ‬النظير‭).‬

MENAFN20102024000055011008ID1108800019

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث