مُدارا: فخورون برعاية خالد بن حمد لجولة البحرين العالمية 3 X 3

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ٢١ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
عبر علاء مُدارا رئيس الاتحاد البحريني لكرة السلة عن فخره واعتزازه لرعاية سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، لجولة البحرين العالمية 3 X 3 لكرة السلة والتي ستقام للعام الثاني على التوالي في مملكة البحرين خلال يومي 1 و2 نوفمبر القادم على ملاعب ساحة المرفأ المالي، مشيراً إلى أن هذه الرعاية وسام فخر واعتزاز لجميع الرياضيين في مملكة البحرين وبالخصوص الأسرة السلاوية البحرينية.
وأضاف مُدارا (بلا شك فإن هذه الرعاية وهذا الاهتمام من سموه يُعطي جميع اللجان العاملة وكذلك الاتحاد البحريني لكرة السلة الدافع لبذل المزيد من الجهود والعطاء للإعداد والتنظيم من أجل ضمان استضافة البحرين لهذه الجولة العالمية وفق أعلى مستوى تنظيمي، خصوصاً في ظل السمعة الكبيرة التي تتمتع بها المملكة في استضافة مختلف المنافسات والأحداث الرياضية العالمية وبالتالي باتت مقصداً لتنظيم مُختلف البطولات، وبالتالي لابد من المحافظة على هذه السمعة الرياضية الكبيرة).
وقال مُدارا كذلك (توجيهات سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة السديدة والتي تصب في مصلحة تنظيم البطولة على أعلى مستوى تُعد نبراساً للعمل التنظيمي والتحضير لاستضافة جولة البحرين العالمية، بالإضافة للعمل الكبير الذي يقوم به سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة رئيس اللجنة المنظمة العالية يُعد حافزاً للجميع لبذل قُصارى الجهود، والاتحاد البحريني لكرة السلة مُسخر بكل إمكانياته لاستضافة هذا الحدث الذي من المتوقع أن يُحقق نجاحاً باهراً منقطع النظير).
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