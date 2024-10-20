مُدارا: فخورون برعاية خالد بن حمد لجولة البحرين العالمية 3 X 3

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢١ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

عبر‭ ‬علاء‭ ‬مُدارا‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬عن‭ ‬فخره‭ ‬واعتزازه‭ ‬لرعاية‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة،‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة،‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية،‭ ‬لجولة‭ ‬البحرين‭ ‬العالمية‭ ‬3‭ ‬ X ‭ ‬3‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬والتي‭ ‬ستقام‭ ‬للعام‭ ‬الثاني‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬خلال‭ ‬يومي‭ ‬1‭ ‬و2‭ ‬نوفمبر‭ ‬القادم‭ ‬على‭ ‬ملاعب‭ ‬ساحة‭ ‬المرفأ‭ ‬المالي،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الرعاية‭ ‬وسام‭ ‬فخر‭ ‬واعتزاز‭ ‬لجميع‭ ‬الرياضيين‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وبالخصوص‭ ‬الأسرة‭ ‬السلاوية‭ ‬البحرينية‭.‬

وأضاف‭ ‬مُدارا‭ (‬بلا‭ ‬شك‭ ‬فإن‭ ‬هذه‭ ‬الرعاية‭ ‬وهذا‭ ‬الاهتمام‭ ‬من‭ ‬سموه‭ ‬يُعطي‭ ‬جميع‭ ‬اللجان‭ ‬العاملة‭ ‬وكذلك‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬الدافع‭ ‬لبذل‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الجهود‭ ‬والعطاء‭ ‬للإعداد‭ ‬والتنظيم‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬ضمان‭ ‬استضافة‭ ‬البحرين‭ ‬لهذه‭ ‬الجولة‭ ‬العالمية‭ ‬وفق‭ ‬أعلى‭ ‬مستوى‭ ‬تنظيمي،‭ ‬خصوصاً‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬السمعة‭ ‬الكبيرة‭ ‬التي‭ ‬تتمتع‭ ‬بها‭ ‬المملكة‭ ‬في‭ ‬استضافة‭ ‬مختلف‭ ‬المنافسات‭ ‬والأحداث‭ ‬الرياضية‭ ‬العالمية‭ ‬وبالتالي‭ ‬باتت‭ ‬مقصداً‭ ‬لتنظيم‭ ‬مُختلف‭ ‬البطولات،‭ ‬وبالتالي‭ ‬لابد‭ ‬من‭ ‬المحافظة‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬السمعة‭ ‬الرياضية‭ ‬الكبيرة‭).‬

وقال‭ ‬مُدارا‭ ‬كذلك‭ (‬توجيهات‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬السديدة‭ ‬والتي‭ ‬تصب‭ ‬في‭ ‬مصلحة‭ ‬تنظيم‭ ‬البطولة‭ ‬على‭ ‬أعلى‭ ‬مستوى‭ ‬تُعد‭ ‬نبراساً‭ ‬للعمل‭ ‬التنظيمي‭ ‬والتحضير‭ ‬لاستضافة‭ ‬جولة‭ ‬البحرين‭ ‬العالمية،‭ ‬بالإضافة‭ ‬للعمل‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬يقوم‭ ‬به‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬المنظمة‭ ‬العالية‭ ‬يُعد‭ ‬حافزاً‭ ‬للجميع‭ ‬لبذل‭ ‬قُصارى‭ ‬الجهود،‭ ‬والاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬مُسخر‭ ‬بكل‭ ‬إمكانياته‭ ‬لاستضافة‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬الذي‭ ‬من‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬يُحقق‭ ‬نجاحاً‭ ‬باهراً‭ ‬منقطع‭ ‬النظير‭).‬