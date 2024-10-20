ورشة عمل ((التراخيص)) لأندية اتحاد الكرة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ٢١ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
نظم الاتحاد البحريني لكرة القدم ورشة عمل تراخيص الأندية، لممثلي الأندية الأعضاء، وذلك في مقر الاتحاد بالرفاع.
وحاضر في الورشة القائم بأعمال رئيس قسم تراخيص الأندية محمد العجمي ونائبه خديجة موسى.
واشتملت الورشة على محاور تخص الرخصة الوطنية، بالإضافة إلى الرخصة الآسيوية. وشهدت شرحًا مفصلاً عن المعايير المطلوبة للحصول على كل رخصة، بالإضافة إلى أبرز التغييرات التي طرأت على الرخصة الآسيوية من قبل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم. كما شهدت الورشة بيان طرق استخدام نظام التراخيص clas .
وحضر الورشة ممثلو الأندية التالية: الرفاع الشرقي، الخالدية، المنامة، الرفاع، سترة، المحرق، الشباب، النجمة، البحرين، الحالة، مدينة عيسى، الاتحاد والاتفاق.
ويهدف الاتحاد البحريني لكرة القدم من خلال هذه الورشة إلى بيان الدور المهم للرخصة الآسيوية، والتي يسعى من خلالها الاتحاد الآسيوي إلى تطوير عمل الأندية بما يوصلها إلى مرحلة دوري المحترفين.
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