ورشة عمل ((التراخيص)) لأندية اتحاد الكرة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢١ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

نظم‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬ورشة‭ ‬عمل‭ ‬تراخيص‭ ‬الأندية،‭ ‬لممثلي‭ ‬الأندية‭ ‬الأعضاء،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬مقر‭ ‬الاتحاد‭ ‬بالرفاع‭.‬

وحاضر‭ ‬في‭ ‬الورشة‭ ‬القائم‭ ‬بأعمال‭ ‬رئيس‭ ‬قسم‭ ‬تراخيص‭ ‬الأندية‭ ‬محمد‭ ‬العجمي‭ ‬ونائبه‭ ‬خديجة‭ ‬موسى‭.‬

واشتملت‭ ‬الورشة‭ ‬على‭ ‬محاور‭ ‬تخص‭ ‬الرخصة‭ ‬الوطنية،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الرخصة‭ ‬الآسيوية‭. ‬وشهدت‭ ‬شرحًا‭ ‬مفصلاً‭ ‬عن‭ ‬المعايير‭ ‬المطلوبة‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬رخصة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬أبرز‭ ‬التغييرات‭ ‬التي‭ ‬طرأت‭ ‬على‭ ‬الرخصة‭ ‬الآسيوية‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الاتحاد‭ ‬الآسيوي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭. ‬كما‭ ‬شهدت‭ ‬الورشة‭ ‬بيان‭ ‬طرق‭ ‬استخدام‭ ‬نظام‭ ‬التراخيص‭ ‬ clas ‭.‬

وحضر‭ ‬الورشة‭ ‬ممثلو‭ ‬الأندية‭ ‬التالية‭: ‬الرفاع‭ ‬الشرقي،‭ ‬الخالدية،‭ ‬المنامة،‭ ‬الرفاع،‭ ‬سترة،‭ ‬المحرق،‭ ‬الشباب،‭ ‬النجمة،‭ ‬البحرين،‭ ‬الحالة،‭ ‬مدينة‭ ‬عيسى،‭ ‬الاتحاد‭ ‬والاتفاق‭.‬

ويهدف‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬الورشة‭ ‬إلى‭ ‬بيان‭ ‬الدور‭ ‬المهم‭ ‬للرخصة‭ ‬الآسيوية،‭ ‬والتي‭ ‬يسعى‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬الاتحاد‭ ‬الآسيوي‭ ‬إلى‭ ‬تطوير‭ ‬عمل‭ ‬الأندية‭ ‬بما‭ ‬يوصلها‭ ‬إلى‭ ‬مرحلة‭ ‬دوري‭ ‬المحترفين‭.‬