مشاركة كبيرة وأسماك وفيرة في مسابقة ((الحداق))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢١ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

شهدت‭ ‬مسابقة‭ ‬صيد‭ ‬الأسماك‭ (‬الحداق‭) ‬مشاركة‭ ‬قياسية‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬هواة‭ ‬الصيد‭ ‬في‭ ‬البحر‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬المسابقة‭ ‬الذي‭ ‬أقيمت‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬يومين‭ ‬متتاليين‭ ‬ضمن‭ ‬النسخة‭ ‬السابعة‭ ‬من‭ ‬موسم‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬لرياضات‭ ‬الموروث‭ ‬البحري‭.‬

ووسط‭ ‬مشاركة‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬650‭ ‬شخصا‭ ‬يمثلون‭ ‬160‭ ‬فريقا،‭ ‬أسفرت‭ ‬المسابقة‭ ‬عن‭ ‬اصطياد‭ ‬كميات‭ ‬وفيرة‭ ‬من‭ ‬الأسماك‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬الأنواع‭.‬

ومع‭ ‬ذلك،‭ ‬يفوز‭ ‬الفريق‭ ‬الذي‭ ‬يصطاد‭ ‬أكبر‭ ‬سمكة‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬الحجم‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬نوع‭ ‬بصرف‭ ‬النظر‭ ‬عن‭ ‬مجموع‭ ‬كمية‭ ‬الصيد‭.‬

وتنقسم‭ ‬المسابقة‭ ‬إلى‭ ‬4‭ ‬أنواع‭ ‬أسماك‭ ‬هي‭ ‬الهامور،‭ ‬الجنعد،‭ ‬الشعري‭ ‬والسكن،‭ ‬حيث‭ ‬أبحر‭ ‬المشاركون‭ ‬فجر‭ ‬الجمعة‭ ‬واستمروا‭ ‬في‭ ‬الصيد‭ ‬حتى‭ ‬مساء‭ ‬السبت‭.‬

وفاز‭ ‬عبدالله‭ ‬الذوادي‭ ‬بالمركز‭ ‬الأول‭ ‬ضمن‭ ‬فئة‭ ‬سمك‭ ‬الهامور‭ (‬9.3‭ ‬كيلوغرامات‭) ‬متفوقا‭ ‬على‭ ‬غلام‭ ‬جيلاني‭ ‬الذي‭ ‬جاء‭ ‬ثانيا‭ (‬7‭ ‬كيلوغرامات‭)‬،‭ ‬ومنصور‭ ‬نزار‭ ‬الذي‭ ‬حل‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ (‬6.2‭ ‬كيلوغرامات‭).‬

وضمن‭ ‬فئة‭ ‬الشعري،‭ ‬حقق‭ ‬بدر‭ ‬عبدالله‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ (‬2.9‭ ‬كيلوغرام‭) ‬ثم‭ ‬أحمد‭ ‬الجودر‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ (‬2.5‭ ‬كيلوغرام‭) ‬فيما‭ ‬جاء‭ ‬علي‭ ‬إبراهيم‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ (‬2.1‭ ‬كيلوغرام‭).‬

أما‭ ‬في‭ ‬فئة‭ ‬الكنعد،‭ ‬أحرز‭ ‬عبدالله‭ ‬شناف‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ (‬10.7‭ ‬كيلوغرامات‭) ‬متقدما‭ ‬على‭ ‬محمد‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ (‬9.9‭ ‬كيلوغرامات‭) ‬وفتحي‭ ‬علي‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ (‬9.3‭ ‬كيلوغرامات‭).‬

وفي‭ ‬النوع‭ ‬الرابع‭ ‬من‭ ‬الأسماك،‭ ‬اصطاد‭ ‬بدر‭ ‬عبدالله‭ ‬20‭.‬1‭ ‬كيلوغراما‭ ‬من‭ ‬سمك‭ ‬السكن‭ ‬محققا‭ ‬المركز‭ ‬الأول،‭ ‬بينما‭ ‬حل‭ ‬عبدعلي‭ ‬عبدالحسين‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ (‬7.9‭ ‬كيلوغرامات‭) ‬وياسر‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ (‬4.5‭ ‬كيلوغرامات‭).‬

وكانت‭ ‬المنافسة‭ ‬قوية‭ ‬بين‭ ‬المشاركين‭ ‬تجسدت‭ ‬عبر‭ ‬فوارق‭ ‬الوزن‭ ‬البسيطة‭ ‬بين‭ ‬الفائزين‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬نوع‭.‬

ويعتبر‭ ‬موسم‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬لرياضات‭ ‬الموروث‭ ‬البحري‭ ‬أحد‭ ‬أبرز‭ ‬الفعاليات‭ ‬التي‭ ‬تنظمها‭ ‬اللجنة‭ ‬البحرينية‭ ‬لرياضات‭ ‬الموروث‭ ‬الشعبي،‭ ‬ويستمر‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬ثلاثة‭ ‬أشهر،‭ ‬متضمنا‭ ‬مسابقات‭ ‬عدة‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬إحياء‭ ‬التراث‭ ‬البحري‭ ‬الذي‭ ‬تميزت‭ ‬به‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تاريخيًا،‭ ‬وجعل‭ ‬منها‭ ‬مركزا‭ ‬إقليميا‭ ‬هاما‭ ‬لصيد‭ ‬اللؤلؤ‭.‬

وبجانب‭ ‬مسابقة‭ ‬صيد‭ ‬الأسماك،‭ ‬شمل‭ ‬الموسم‭ ‬مسابقات‭ ‬السباحة‭ ‬في‭ ‬المياه‭ ‬المفتوحة‭ ‬وسباقات‭ ‬التجديف‭ ‬الشعبي‭ ‬للقوارب‭ ‬التراثية‭ ‬فئة‭ ‬30‭ ‬قدما،‭ ‬ومسابقة‭ ‬‮«‬كتم‭ ‬النفس‮»‬‭ ‬تحت‭ ‬الماء،‭ ‬وهي‭ ‬فعاليات‭ ‬بدأت‭ ‬منذ‭ ‬شهر‭ ‬أغسطس‭ ‬الماضي‭.‬