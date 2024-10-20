مشاركة كبيرة وأسماك وفيرة في مسابقة ((الحداق))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ٢١ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
شهدت مسابقة صيد الأسماك (الحداق) مشاركة قياسية من قبل هواة الصيد في البحر وذلك في المسابقة الذي أقيمت على مدى يومين متتاليين ضمن النسخة السابعة من موسم ناصر بن حمد لرياضات الموروث البحري.
ووسط مشاركة أكثر من 650 شخصا يمثلون 160 فريقا، أسفرت المسابقة عن اصطياد كميات وفيرة من الأسماك في مختلف الأنواع.
ومع ذلك، يفوز الفريق الذي يصطاد أكبر سمكة من حيث الحجم في كل نوع بصرف النظر عن مجموع كمية الصيد.
وتنقسم المسابقة إلى 4 أنواع أسماك هي الهامور، الجنعد، الشعري والسكن، حيث أبحر المشاركون فجر الجمعة واستمروا في الصيد حتى مساء السبت.
وفاز عبدالله الذوادي بالمركز الأول ضمن فئة سمك الهامور (9.3 كيلوغرامات) متفوقا على غلام جيلاني الذي جاء ثانيا (7 كيلوغرامات)، ومنصور نزار الذي حل في المركز الثالث (6.2 كيلوغرامات).
وضمن فئة الشعري، حقق بدر عبدالله المركز الأول (2.9 كيلوغرام) ثم أحمد الجودر في المركز الثاني (2.5 كيلوغرام) فيما جاء علي إبراهيم في المركز الثالث (2.1 كيلوغرام).
أما في فئة الكنعد، أحرز عبدالله شناف المركز الأول (10.7 كيلوغرامات) متقدما على محمد عبدالرحمن في المركز الثاني (9.9 كيلوغرامات) وفتحي علي في المركز الثالث (9.3 كيلوغرامات).
وفي النوع الرابع من الأسماك، اصطاد بدر عبدالله 20.1 كيلوغراما من سمك السكن محققا المركز الأول، بينما حل عبدعلي عبدالحسين في المركز الثاني (7.9 كيلوغرامات) وياسر عبدالرحمن في المركز الثالث (4.5 كيلوغرامات).
وكانت المنافسة قوية بين المشاركين تجسدت عبر فوارق الوزن البسيطة بين الفائزين في كل نوع.
ويعتبر موسم ناصر بن حمد لرياضات الموروث البحري أحد أبرز الفعاليات التي تنظمها اللجنة البحرينية لرياضات الموروث الشعبي، ويستمر على مدار ثلاثة أشهر، متضمنا مسابقات عدة تهدف إلى إحياء التراث البحري الذي تميزت به مملكة البحرين تاريخيًا، وجعل منها مركزا إقليميا هاما لصيد اللؤلؤ.
وبجانب مسابقة صيد الأسماك، شمل الموسم مسابقات السباحة في المياه المفتوحة وسباقات التجديف الشعبي للقوارب التراثية فئة 30 قدما، ومسابقة «كتم النفس» تحت الماء، وهي فعاليات بدأت منذ شهر أغسطس الماضي.
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