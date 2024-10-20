Monday, 21 October 2024 08:00 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


جوهر يشارك في ((الكونغرس الآسيوي)) للكيك بوكسينغ

10/20/2024 7:13:48 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢١ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

شارك‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للكيك‭ ‬بوكسينغ‭ ‬والمواي‭ ‬تاي‭ ‬أحمد‭ ‬جوهر،‭ ‬في‭ ‬اجتماع‭ ‬الجمعية‭ ‬العمومية‭ ‬للاتحاد‭ ‬الآسيوي‭ ‬للكيك‭ ‬بوكسينغ‭ ‬الذي‭ ‬عقد‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬الكمبودية‭ ‬بنوم‭ ‬بنه،‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬بطولة‭ ‬آسيا‭ ‬للكيك‭ ‬بوكسينغ،‭ ‬وذلك‭ ‬بمشاركة‭ ‬جميع‭ ‬الاتحادات‭ ‬الوطنية‭ ‬المنضوية‭ ‬تحت‭ ‬مظلة‭ ‬الاتحاد‭ ‬القاري‭.‬

وشهد‭ ‬اجتماع‭ ‬الجمعية‭ ‬العمومية‭ ‬للاتحاد‭ ‬الآسيوي‭ ‬للكيك‭ ‬بوكسينغ‭ ‬والذي‭ ‬ترأسه‭ ‬السيد‭ ‬ناصر‭ ‬نصيري،‭ ‬مناقشة‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الأمور‭ ‬المتعلقة‭ ‬بتطوير‭ ‬اللعبة،‭ ‬والبطولات‭ ‬التي‭ ‬سوف‭ ‬يتم‭ ‬تنظيمها‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬القادمة‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬أكد‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للكيك‭ ‬بوكسينغ‭ ‬والمواي‭ ‬تاي‭ ‬أحمد‭ ‬جوهر،‭ ‬أن‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للكيك‭ ‬بوكسينغ‭ ‬والمواي‭ ‬تاي‭ ‬برئاسة‭ ‬أحمد‭ ‬خالد‭ ‬الوزان،‭ ‬حريص‭ ‬على‭ ‬المشاركة‭ ‬مع‭ ‬الاتحادات‭ ‬الأعضاء‭ ‬بالاتحاد‭ ‬القاري،‭ ‬في‭ ‬اتخاذ‭ ‬القرارات‭ ‬المهمة‭ ‬التي‭ ‬تصب‭ ‬في‭ ‬مصلحة‭ ‬تطوير‭ ‬وارتقاء‭ ‬رياضة‭ ‬الكيك‭ ‬بوكسينغ‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬القارة‭ ‬الآسيوية،‭ ‬موضحا‭ ‬أن‭ ‬الجمعية‭ ‬العمومية‭ ‬شهدت‭ ‬مناقشة‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الملفات‭ ‬المهمة‭ ‬التي‭ ‬ستنعكس‭ ‬على‭ ‬رفع‭ ‬مستوى‭ ‬هذه‭ ‬الرياضة،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إقامة‭ ‬البطولات‭ ‬والدورات‭ ‬التدريبية‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬القادمة‭.‬

وعلى‭ ‬هامش‭ ‬الاجتماع،‭ ‬عقد‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للكيك‭ ‬بوكسينغ‭ ‬والمواي‭ ‬تاي‭ ‬أحمد‭ ‬جوهر‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬الاجتماعات‭ ‬الثنائية‭ ‬مع‭ ‬ممثلي‭ ‬الاتحادات،‭ ‬وذلك‭ ‬لبحث‭ ‬سبل‭ ‬التعاون‭ ‬والتنسيق‭ ‬ومناقشة‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الجوانب‭ ‬المشتركة،‭ ‬التي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬الارتقاء‭ ‬برياضة‭ ‬الكيك‭ ‬بوكسينغ‭ ‬الآسيوية‭.‬

MENAFN20102024000055011008ID1108800016

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث