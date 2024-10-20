جوهر يشارك في ((الكونغرس الآسيوي)) للكيك بوكسينغ

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢١ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

شارك‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للكيك‭ ‬بوكسينغ‭ ‬والمواي‭ ‬تاي‭ ‬أحمد‭ ‬جوهر،‭ ‬في‭ ‬اجتماع‭ ‬الجمعية‭ ‬العمومية‭ ‬للاتحاد‭ ‬الآسيوي‭ ‬للكيك‭ ‬بوكسينغ‭ ‬الذي‭ ‬عقد‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬الكمبودية‭ ‬بنوم‭ ‬بنه،‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬بطولة‭ ‬آسيا‭ ‬للكيك‭ ‬بوكسينغ،‭ ‬وذلك‭ ‬بمشاركة‭ ‬جميع‭ ‬الاتحادات‭ ‬الوطنية‭ ‬المنضوية‭ ‬تحت‭ ‬مظلة‭ ‬الاتحاد‭ ‬القاري‭.‬

وشهد‭ ‬اجتماع‭ ‬الجمعية‭ ‬العمومية‭ ‬للاتحاد‭ ‬الآسيوي‭ ‬للكيك‭ ‬بوكسينغ‭ ‬والذي‭ ‬ترأسه‭ ‬السيد‭ ‬ناصر‭ ‬نصيري،‭ ‬مناقشة‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الأمور‭ ‬المتعلقة‭ ‬بتطوير‭ ‬اللعبة،‭ ‬والبطولات‭ ‬التي‭ ‬سوف‭ ‬يتم‭ ‬تنظيمها‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬القادمة‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬أكد‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للكيك‭ ‬بوكسينغ‭ ‬والمواي‭ ‬تاي‭ ‬أحمد‭ ‬جوهر،‭ ‬أن‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للكيك‭ ‬بوكسينغ‭ ‬والمواي‭ ‬تاي‭ ‬برئاسة‭ ‬أحمد‭ ‬خالد‭ ‬الوزان،‭ ‬حريص‭ ‬على‭ ‬المشاركة‭ ‬مع‭ ‬الاتحادات‭ ‬الأعضاء‭ ‬بالاتحاد‭ ‬القاري،‭ ‬في‭ ‬اتخاذ‭ ‬القرارات‭ ‬المهمة‭ ‬التي‭ ‬تصب‭ ‬في‭ ‬مصلحة‭ ‬تطوير‭ ‬وارتقاء‭ ‬رياضة‭ ‬الكيك‭ ‬بوكسينغ‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬القارة‭ ‬الآسيوية،‭ ‬موضحا‭ ‬أن‭ ‬الجمعية‭ ‬العمومية‭ ‬شهدت‭ ‬مناقشة‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الملفات‭ ‬المهمة‭ ‬التي‭ ‬ستنعكس‭ ‬على‭ ‬رفع‭ ‬مستوى‭ ‬هذه‭ ‬الرياضة،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إقامة‭ ‬البطولات‭ ‬والدورات‭ ‬التدريبية‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬القادمة‭.‬

وعلى‭ ‬هامش‭ ‬الاجتماع،‭ ‬عقد‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للكيك‭ ‬بوكسينغ‭ ‬والمواي‭ ‬تاي‭ ‬أحمد‭ ‬جوهر‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬الاجتماعات‭ ‬الثنائية‭ ‬مع‭ ‬ممثلي‭ ‬الاتحادات،‭ ‬وذلك‭ ‬لبحث‭ ‬سبل‭ ‬التعاون‭ ‬والتنسيق‭ ‬ومناقشة‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الجوانب‭ ‬المشتركة،‭ ‬التي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬الارتقاء‭ ‬برياضة‭ ‬الكيك‭ ‬بوكسينغ‭ ‬الآسيوية‭.‬