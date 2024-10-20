جوهر يشارك في ((الكونغرس الآسيوي)) للكيك بوكسينغ

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ٢١ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
شارك عضو مجلس إدارة الاتحاد البحريني للكيك بوكسينغ والمواي تاي أحمد جوهر، في اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي للكيك بوكسينغ الذي عقد في العاصمة الكمبودية بنوم بنه، على هامش بطولة آسيا للكيك بوكسينغ، وذلك بمشاركة جميع الاتحادات الوطنية المنضوية تحت مظلة الاتحاد القاري.
وشهد اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي للكيك بوكسينغ والذي ترأسه السيد ناصر نصيري، مناقشة العديد من الأمور المتعلقة بتطوير اللعبة، والبطولات التي سوف يتم تنظيمها خلال الفترة القادمة.
من جانبه، أكد عضو مجلس إدارة الاتحاد البحريني للكيك بوكسينغ والمواي تاي أحمد جوهر، أن الاتحاد البحريني للكيك بوكسينغ والمواي تاي برئاسة أحمد خالد الوزان، حريص على المشاركة مع الاتحادات الأعضاء بالاتحاد القاري، في اتخاذ القرارات المهمة التي تصب في مصلحة تطوير وارتقاء رياضة الكيك بوكسينغ على مستوى القارة الآسيوية، موضحا أن الجمعية العمومية شهدت مناقشة العديد من الملفات المهمة التي ستنعكس على رفع مستوى هذه الرياضة، من خلال إقامة البطولات والدورات التدريبية في الفترة القادمة.
وعلى هامش الاجتماع، عقد عضو مجلس إدارة الاتحاد البحريني للكيك بوكسينغ والمواي تاي أحمد جوهر سلسلة من الاجتماعات الثنائية مع ممثلي الاتحادات، وذلك لبحث سبل التعاون والتنسيق ومناقشة عدد من الجوانب المشتركة، التي تسهم في الارتقاء برياضة الكيك بوكسينغ الآسيوية.
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