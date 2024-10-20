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مشاركة بارزة في دورة حكام التايكواندو الوطنيين

10/20/2024 7:13:47 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢١ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

نظم‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للتايكواندو‭ ‬دورة‭ ‬الحكام‭ ‬الوطنيين‭ ‬2024‭ ‬وسط‭ ‬مشاركة‭ ‬كبيرة‭ ‬وصلت‭ ‬إلى‭ ‬68‭ ‬حكما‭ ‬من‭ ‬الجنسين‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬مقر‭ ‬الاتحاد‭ ‬بمركز‭ ‬الدوي‭ ‬الدولي‭ ‬للرياضة‭ ‬والفنون‭ ‬القتالية‭.‬

وتأتي‭ ‬الدورة‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬حرص‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للتايكواندو‭ ‬على‭ ‬تطوير‭ ‬كوادره‭ ‬الفنية‭ ‬وتوفير‭ ‬البيئة‭ ‬المناسبة‭ ‬للارتقاء‭ ‬بمنظومة‭ ‬رياضة‭ ‬التايكواندو‭ ‬البحرينية،‭ ‬حيث‭ ‬سجل‭ ‬الاتحاد‭ ‬نجاحا‭ ‬بارزا‭ ‬في‭ ‬الدورات‭ ‬السابقة،‭ ‬مما‭ ‬دفعه‭ ‬لجعل‭ ‬الدورة‭ ‬تستمر‭ ‬عاما‭ ‬بعد‭ ‬الآخر‭. ‬واحتوت‭ ‬الدورة‭ ‬على‭ ‬الجانبين‭ ‬النظري‭ ‬والعملي،‭ ‬في‭ ‬شرح‭ ‬قوانين‭ ‬اللعبة،‭ ‬وما‭ ‬طرأ‭ ‬عليها‭ ‬من‭ ‬تعديلات‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬اللوائح‭ ‬التحكيمية‭ ‬والتنظيمية،‭ ‬بالصورة‭ ‬التي‭ ‬ترفع‭ ‬من‭ ‬مستوى‭ ‬المعرفة‭ ‬والثقافة‭ ‬لدى‭ ‬المشاركين‭ ‬لاسيما‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬الجانب‭ ‬التحكيمي‭.‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬أكد‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للتايكواندو‭ ‬عبدالله‭ ‬عيسى‭ ‬الدوي‭ ‬أن‭ ‬الاتحاد‭ ‬حريص‭ ‬على‭ ‬مواصلة‭ ‬الجهود‭ ‬التي‭ ‬تدفع‭ ‬بتطوير‭ ‬الكوادر‭ ‬الفنية‭ ‬والإدارية‭ ‬والتحكيمية،‭ ‬حيث‭ ‬وضع‭ ‬الخطط‭ ‬والبرامج‭ ‬والتي‭ ‬تشتمل‭ ‬على‭ ‬تنظيم‭ ‬مختلف‭ ‬الدورات‭ ‬وورش‭ ‬العمل‭ ‬الهادفة‭ ‬إلى‭ ‬دعم‭ ‬الكوادر‭ ‬الوطنية‭ ‬وتأهيلها‭ ‬لتكون‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬المشاركة‭ ‬وإدارة‭ ‬وتنظيم‭ ‬البطولات،‭ ‬بالصورة‭ ‬التي‭ ‬يهيئ‭ ‬لها‭ ‬المجال‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬البطولات‭ ‬الخارجية‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬القادمة‭.‬

وأوضح‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للتايكواندو‭ ‬أن‭ ‬دورة‭ ‬الحكام‭ ‬تعتبر‭ ‬من‭ ‬الدورات‭ ‬المهمة‭ ‬والتي‭ ‬تشهد‭ ‬تطورا‭ ‬واضحا‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬المضمون‭ ‬العملي‭ ‬والنظري‭ ‬وتواكب‭ ‬التطورات‭ ‬والمستجدات‭ ‬التي‭ ‬يسير‭ ‬عليها‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للعبة،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الاتحاد‭ ‬ماض‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬خططه‭ ‬وبرامجه‭ ‬التي‭ ‬تتماشى‭ ‬وسياسات‭ ‬العمل‭ ‬التي‭ ‬وضعها‭ ‬المجلس‭ ‬البحريني‭ ‬للألعاب‭ ‬القتالية‭ ‬برئاسة‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة،‭ ‬والتي‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬الارتقاء‭ ‬بالرياضات‭ ‬القتالية‭ ‬وبخاصة‭ ‬رياضة‭ ‬التايكواندو،‭ ‬مشيدا‭ ‬بالمشاركة‭ ‬الواسعة‭ ‬التي‭ ‬حظيت‭ ‬بها‭ ‬هذه‭ ‬الدورة،‭ ‬والتي‭ ‬تعكس‭ ‬بصورة‭ ‬واضحة‭ ‬حرص‭ ‬واهتمام‭ ‬المشاركين‭ ‬على‭ ‬اكتساب‭ ‬المهارات‭ ‬والخبرات‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬الجانب‭ ‬التحكيمي،‭ ‬متمنيا‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬ذاته‭ ‬لجميع‭ ‬المشاركين‭ ‬كل‭ ‬التوفيق‭ ‬والنجاح‭.‬

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