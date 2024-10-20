مشاركة بارزة في دورة حكام التايكواندو الوطنيين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ٢١ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
نظم الاتحاد البحريني للتايكواندو دورة الحكام الوطنيين 2024 وسط مشاركة كبيرة وصلت إلى 68 حكما من الجنسين وذلك في مقر الاتحاد بمركز الدوي الدولي للرياضة والفنون القتالية.
وتأتي الدورة في إطار حرص الاتحاد البحريني للتايكواندو على تطوير كوادره الفنية وتوفير البيئة المناسبة للارتقاء بمنظومة رياضة التايكواندو البحرينية، حيث سجل الاتحاد نجاحا بارزا في الدورات السابقة، مما دفعه لجعل الدورة تستمر عاما بعد الآخر. واحتوت الدورة على الجانبين النظري والعملي، في شرح قوانين اللعبة، وما طرأ عليها من تعديلات على مستوى اللوائح التحكيمية والتنظيمية، بالصورة التي ترفع من مستوى المعرفة والثقافة لدى المشاركين لاسيما على مستوى الجانب التحكيمي.
من جهته، أكد رئيس الاتحاد البحريني للتايكواندو عبدالله عيسى الدوي أن الاتحاد حريص على مواصلة الجهود التي تدفع بتطوير الكوادر الفنية والإدارية والتحكيمية، حيث وضع الخطط والبرامج والتي تشتمل على تنظيم مختلف الدورات وورش العمل الهادفة إلى دعم الكوادر الوطنية وتأهيلها لتكون قادرة على المشاركة وإدارة وتنظيم البطولات، بالصورة التي يهيئ لها المجال للمشاركة في البطولات الخارجية في الفترة القادمة.
وأوضح رئيس الاتحاد البحريني للتايكواندو أن دورة الحكام تعتبر من الدورات المهمة والتي تشهد تطورا واضحا من حيث المضمون العملي والنظري وتواكب التطورات والمستجدات التي يسير عليها الاتحاد الدولي للعبة، مشيرا إلى أن الاتحاد ماض في تنفيذ خططه وبرامجه التي تتماشى وسياسات العمل التي وضعها المجلس البحريني للألعاب القتالية برئاسة سمو الشيخ سلمان بن محمد آل خليفة نائب رئيس الهيئة العامة للرياضة، والتي تهدف إلى الارتقاء بالرياضات القتالية وبخاصة رياضة التايكواندو، مشيدا بالمشاركة الواسعة التي حظيت بها هذه الدورة، والتي تعكس بصورة واضحة حرص واهتمام المشاركين على اكتساب المهارات والخبرات على مستوى الجانب التحكيمي، متمنيا في الوقت ذاته لجميع المشاركين كل التوفيق والنجاح.
MENAFN20102024000055011008ID1108800015
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