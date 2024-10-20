البرازيلي لويز كادو ينضم إلى قائمة أبطال BRAVE CF

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ٢١ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
توّج المقاتل البرازيلي لويز كادو باللقب العالمي لوزن فوق الوسط، وذلك ضمن منافسات بطولة BRAVE CF 89 لفنون القتال المختلطة للمحترفين، والتي نظمتها منظمة بريف البحرينية بالتعاون مع Fight 2 One بمدينة تينيريفي بإسبانيا.
وجاء تتوّيج المقاتل البرازيلي لويز كادو باللقب العالمي لوزن فوق الوسط، بعد أن نجح في الفوز على المقاتل كمال ماجوميدوف في النزال الذي جمع بينهما على هذا اللقب، لينضم إلى قائمة أبطال بطولة BRAVE CF .
وكان الحدث الرئيسي هو أول نزال على الإطلاق على لقب MMA World Title على الأراضي الإسبانية، حيث وضع بطل BRAVE CF Super Welterweight ، كمال ماجوميدوف، لقبه على المحك ضد المنافس البرازيلي لويز كادو في هذا الحدث. وانتهى النزال التاريخي بشكل دراماتيكي، حيث أصبح كادو بطلا جديدا لهذا الوزن.
في الجولة الأولى، حد كادو من خطورة ماجوميدوف، بعد أن تعامل مع هذه الجولة بذكاء، عبر الضغط إلى الأمام بركلات الساق والضربات، وأنهى الجولة بقوة لصالحه. وفي وقت مبكر من الجولة الثانية، رد ماغوميدوف وسدد ضربات في مؤخرة رأس كادو، مما تسبب في جرحه، مما اضطر الحكم للتدخل وإيقاف القتال ومنح كادو الفوز بالإقصاء.
ومع فوزه باللقب، أصبح لويز كادو سادس بطل عالمي برازيلي في بطولات BRAVE CF ، بينما تلقى كمال ماجوميدوف أول هزيمة له في مسيرته الاحترافية برياضة فنون القتال المختلطة.
وجاءت أسرع نهاية في الحدث الرئيسي المشترك حيث حقق ريتشي سمولين الفوز على المخضرم الإسباني في الفنون القتالية المختلطة خوسيه سانشيز في غضون ثوانٍ، حيث تعرض سمولين لخنق مقصلة أثناء التبادل الأولي، مما أجبر سانشيز على الاستسلام في 29 ثانية فقط، حيث مدد هذا الفوز سلسلة انتصارات سمولين في أربع نزالات.
وقام بطل العالم السابق للكيك بوكسينغ إلياس بولعيد بعمل سريع مع المخضرم السويسري في الفنون القتالية المختلطة أنتوني ريجيو، حيث أنهى القتال في الجولة الأولى. فبراعة بولعيد الضاربة دفعت بريجيو إلى موقف دفاعي، وأنهى بولعيد النزال بركلة قوية في ساقه، محتفظًا بسجله الخالي من الهزائم في الفنون القتالية المختلطة.
في المقابل، قدم تمكن المغربي أنور بن سعيد من التغلب على الطاجاكستاني سينو سابزالييف، من خلال توجيه الضربات القوية والركلات التي دفعت بالمنافس إلى إيقاف النزال، ليحقق بن سعيد فوزه الثاني في هذه البطولة.
وفي النزال الوحيد لفئة السيدات، حققت أندريا مينيسيس جارسيا أكبر فوز في مسيرتها بإخضاع أدريانا فوسيني في الجولة الثانية عن طريق الخنق.
وعلى الناحية الأخرى، قدم المقاتل جيرارد بيرنز أداء قويا في هذه النسخة من بطولة BRAVE CF ، حيث تفوق على سانتياغو بايفا، ليوسع سلسلة انتصاراته إلى خمس ويبقى دون هزيمة في هذه البطولة.
وشهد النزال الافتتاحي فوز الإسباني أوسكار منديز المهيم على توني سيبوس، فيما ألغي النزال بين دان دويجس وعبدالمؤمن مساطي قبل وقت قصير من الحدث، حيث انسحب دويجس بسبب المرض.
وبذلك، اختتمت منظمة بريف البحرينية جولتها «حول العالم في 70 يوما» بعد ختام بطولة BRAVE CF 89 بإسبانيا، والتي تضمنت فعاليات في الصين وباكستان وبلغاريا وهولندا وسلوفينيا.
وبحسب روزنامة المنظمة، فإنها ستتجه لإقامة النسخة BRAVE CF 90 في العاصمة النمساوية فيينا يوم 23 نوفمبر المقبل، مما يجعل النمسا الدولة رقم 35 والدولة الأوروبية السادسة عشرة التي تستضيف فعاليات ومنافسات BRAVE CF ، الأمر الذي يزيد الأرقام القياسية العالمية التي تحققها منظمة بريف.
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