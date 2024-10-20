البرازيلي لويز كادو ينضم إلى قائمة أبطال BRAVE CF

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢١ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

توّج‭ ‬المقاتل‭ ‬البرازيلي‭ ‬لويز‭ ‬كادو‭ ‬باللقب‭ ‬العالمي‭ ‬لوزن‭ ‬فوق‭ ‬الوسط،‭ ‬وذلك‭ ‬ضمن‭ ‬منافسات‭ ‬بطولة‭ ‬ BRAVE ‭ ‬ CF ‭ ‬89‭ ‬لفنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬للمحترفين،‭ ‬والتي‭ ‬نظمتها‭ ‬منظمة‭ ‬بريف‭ ‬البحرينية‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬ Fight 2 One ‭ ‬بمدينة‭ ‬تينيريفي‭ ‬بإسبانيا‭.‬

وجاء‭ ‬تتوّيج‭ ‬المقاتل‭ ‬البرازيلي‭ ‬لويز‭ ‬كادو‭ ‬باللقب‭ ‬العالمي‭ ‬لوزن‭ ‬فوق‭ ‬الوسط،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬نجح‭ ‬في‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬المقاتل‭ ‬كمال‭ ‬ماجوميدوف‭ ‬في‭ ‬النزال‭ ‬الذي‭ ‬جمع‭ ‬بينهما‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬اللقب،‭ ‬لينضم‭ ‬إلى‭ ‬قائمة‭ ‬أبطال‭ ‬بطولة‭ ‬ BRAVE ‭ ‬ CF ‭.‬

وكان‭ ‬الحدث‭ ‬الرئيسي‭ ‬هو‭ ‬أول‭ ‬نزال‭ ‬على‭ ‬الإطلاق‭ ‬على‭ ‬لقب‭ ‬ MMA ‭ ‬ World ‭ ‬ Title ‭ ‬على‭ ‬الأراضي‭ ‬الإسبانية،‭ ‬حيث‭ ‬وضع‭ ‬بطل‭ ‬ BRAVE ‭ ‬ CF ‭ ‬ Super ‭ ‬ Welterweight ،‭ ‬كمال‭ ‬ماجوميدوف،‭ ‬لقبه‭ ‬على‭ ‬المحك‭ ‬ضد‭ ‬المنافس‭ ‬البرازيلي‭ ‬لويز‭ ‬كادو‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭. ‬وانتهى‭ ‬النزال‭ ‬التاريخي‭ ‬بشكل‭ ‬دراماتيكي،‭ ‬حيث‭ ‬أصبح‭ ‬كادو‭ ‬بطلا‭ ‬جديدا‭ ‬لهذا‭ ‬الوزن‭.‬

في‭ ‬الجولة‭ ‬الأولى،‭ ‬حد‭ ‬كادو‭ ‬من‭ ‬خطورة‭ ‬ماجوميدوف،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬تعامل‭ ‬مع‭ ‬هذه‭ ‬الجولة‭ ‬بذكاء،‭ ‬عبر‭ ‬الضغط‭ ‬إلى‭ ‬الأمام‭ ‬بركلات‭ ‬الساق‭ ‬والضربات،‭ ‬وأنهى‭ ‬الجولة‭ ‬بقوة‭ ‬لصالحه‭. ‬وفي‭ ‬وقت‭ ‬مبكر‭ ‬من‭ ‬الجولة‭ ‬الثانية،‭ ‬رد‭ ‬ماغوميدوف‭ ‬وسدد‭ ‬ضربات‭ ‬في‭ ‬مؤخرة‭ ‬رأس‭ ‬كادو،‭ ‬مما‭ ‬تسبب‭ ‬في‭ ‬جرحه،‭ ‬مما‭ ‬اضطر‭ ‬الحكم‭ ‬للتدخل‭ ‬وإيقاف‭ ‬القتال‭ ‬ومنح‭ ‬كادو‭ ‬الفوز‭ ‬بالإقصاء‭.‬

ومع‭ ‬فوزه‭ ‬باللقب،‭ ‬أصبح‭ ‬لويز‭ ‬كادو‭ ‬سادس‭ ‬بطل‭ ‬عالمي‭ ‬برازيلي‭ ‬في‭ ‬بطولات‭ ‬ BRAVE ‭ ‬ CF ،‭ ‬بينما‭ ‬تلقى‭ ‬كمال‭ ‬ماجوميدوف‭ ‬أول‭ ‬هزيمة‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬مسيرته‭ ‬الاحترافية‭ ‬برياضة‭ ‬فنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭.‬

وجاءت‭ ‬أسرع‭ ‬نهاية‭ ‬في‭ ‬الحدث‭ ‬الرئيسي‭ ‬المشترك‭ ‬حيث‭ ‬حقق‭ ‬ريتشي‭ ‬سمولين‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬المخضرم‭ ‬الإسباني‭ ‬في‭ ‬الفنون‭ ‬القتالية‭ ‬المختلطة‭ ‬خوسيه‭ ‬سانشيز‭ ‬في‭ ‬غضون‭ ‬ثوانٍ،‭ ‬حيث‭ ‬تعرض‭ ‬سمولين‭ ‬لخنق‭ ‬مقصلة‭ ‬أثناء‭ ‬التبادل‭ ‬الأولي،‭ ‬مما‭ ‬أجبر‭ ‬سانشيز‭ ‬على‭ ‬الاستسلام‭ ‬في‭ ‬29‭ ‬ثانية‭ ‬فقط،‭ ‬حيث‭ ‬مدد‭ ‬هذا‭ ‬الفوز‭ ‬سلسلة‭ ‬انتصارات‭ ‬سمولين‭ ‬في‭ ‬أربع‭ ‬نزالات‭.‬

وقام‭ ‬بطل‭ ‬العالم‭ ‬السابق‭ ‬للكيك‭ ‬بوكسينغ‭ ‬إلياس‭ ‬بولعيد‭ ‬بعمل‭ ‬سريع‭ ‬مع‭ ‬المخضرم‭ ‬السويسري‭ ‬في‭ ‬الفنون‭ ‬القتالية‭ ‬المختلطة‭ ‬أنتوني‭ ‬ريجيو،‭ ‬حيث‭ ‬أنهى‭ ‬القتال‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الأولى‭. ‬فبراعة‭ ‬بولعيد‭ ‬الضاربة‭ ‬دفعت‭ ‬بريجيو‭ ‬إلى‭ ‬موقف‭ ‬دفاعي،‭ ‬وأنهى‭ ‬بولعيد‭ ‬النزال‭ ‬بركلة‭ ‬قوية‭ ‬في‭ ‬ساقه،‭ ‬محتفظًا‭ ‬بسجله‭ ‬الخالي‭ ‬من‭ ‬الهزائم‭ ‬في‭ ‬الفنون‭ ‬القتالية‭ ‬المختلطة‭.‬

في‭ ‬المقابل،‭ ‬قدم‭ ‬تمكن‭ ‬المغربي‭ ‬أنور‭ ‬بن‭ ‬سعيد‭ ‬من‭ ‬التغلب‭ ‬على‭ ‬الطاجاكستاني‭ ‬سينو‭ ‬سابزالييف،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬توجيه‭ ‬الضربات‭ ‬القوية‭ ‬والركلات‭ ‬التي‭ ‬دفعت‭ ‬بالمنافس‭ ‬إلى‭ ‬إيقاف‭ ‬النزال،‭ ‬ليحقق‭ ‬بن‭ ‬سعيد‭ ‬فوزه‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬البطولة‭.‬

وفي‭ ‬النزال‭ ‬الوحيد‭ ‬لفئة‭ ‬السيدات،‭ ‬حققت‭ ‬أندريا‭ ‬مينيسيس‭ ‬جارسيا‭ ‬أكبر‭ ‬فوز‭ ‬في‭ ‬مسيرتها‭ ‬بإخضاع‭ ‬أدريانا‭ ‬فوسيني‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الثانية‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬الخنق‭.‬

وعلى‭ ‬الناحية‭ ‬الأخرى،‭ ‬قدم‭ ‬المقاتل‭ ‬جيرارد‭ ‬بيرنز‭ ‬أداء‭ ‬قويا‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬النسخة‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬ BRAVE ‭ ‬ CF ،‭ ‬حيث‭ ‬تفوق‭ ‬على‭ ‬سانتياغو‭ ‬بايفا،‭ ‬ليوسع‭ ‬سلسلة‭ ‬انتصاراته‭ ‬إلى‭ ‬خمس‭ ‬ويبقى‭ ‬دون‭ ‬هزيمة‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬البطولة‭.‬

وشهد‭ ‬النزال‭ ‬الافتتاحي‭ ‬فوز‭ ‬الإسباني‭ ‬أوسكار‭ ‬منديز‭ ‬المهيم‭ ‬على‭ ‬توني‭ ‬سيبوس،‭ ‬فيما‭ ‬ألغي‭ ‬النزال‭ ‬بين‭ ‬دان‭ ‬دويجس‭ ‬وعبدالمؤمن‭ ‬مساطي‭ ‬قبل‭ ‬وقت‭ ‬قصير‭ ‬من‭ ‬الحدث،‭ ‬حيث‭ ‬انسحب‭ ‬دويجس‭ ‬بسبب‭ ‬المرض‭.‬

وبذلك،‭ ‬اختتمت‭ ‬منظمة‭ ‬بريف‭ ‬البحرينية‭ ‬جولتها‭ ‬‮«‬حول‭ ‬العالم‭ ‬في‭ ‬70‭ ‬يوما‮»‬‭ ‬بعد‭ ‬ختام‭ ‬بطولة‭ ‬ BRAVE ‭ ‬ CF ‭ ‬89‭ ‬بإسبانيا،‭ ‬والتي‭ ‬تضمنت‭ ‬فعاليات‭ ‬في‭ ‬الصين‭ ‬وباكستان‭ ‬وبلغاريا‭ ‬وهولندا‭ ‬وسلوفينيا‭.‬

وبحسب‭ ‬روزنامة‭ ‬المنظمة،‭ ‬فإنها‭ ‬ستتجه‭ ‬لإقامة‭ ‬النسخة‭ ‬ BRAVE ‭ ‬ CF ‭ ‬90‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬النمساوية‭ ‬فيينا‭ ‬يوم‭ ‬23‭ ‬نوفمبر‭ ‬المقبل،‭ ‬مما‭ ‬يجعل‭ ‬النمسا‭ ‬الدولة‭ ‬رقم‭ ‬35‭ ‬والدولة‭ ‬الأوروبية‭ ‬السادسة‭ ‬عشرة‭ ‬التي‭ ‬تستضيف‭ ‬فعاليات‭ ‬ومنافسات‭ ‬ BRAVE ‭ ‬ CF ،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يزيد‭ ‬الأرقام‭ ‬القياسية‭ ‬العالمية‭ ‬التي‭ ‬تحققها‭ ‬منظمة‭ ‬بريف‭.‬