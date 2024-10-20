إثارة وتحد في أول جولات يوم السباقات الوطنية في الحلبة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ٢١ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
استضافت حلبة البحرين الدولية «موطن رياضة السيارات في الشرق الأوسط» أولى جولات يوم السباقات الوطنية المليئة بالإثارة خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضية، والتي تضمنت انطلاق ثلاث بطولات محلية رائدة في المملكة وأبرزها بطولة تحدي البحرين للسيارات السياحية والبطولة المحلية « Time Attack » وبطولة البحرين للدراجات النارية.
وخلال منافسات يوم السباقات الوطنية حقق عيسى محمد فوزًا مزدوجًا مثيرًا في تحدي البحرين للسيارات، بينما فاز كل من سعود التورة وعلي بوشهري ضمن فئتي بطولة البحرين للدراجات النارية. إلى جانب بطولة تايم أتاك حيث تألق كل من أحمد الجعيدي وعبد الله خوجة وسلمان محمود عبد الله ويزيد الصهيل ومحمد الدوسري وفارس المطيري وسلطان السعود.
تم تنظيم الجولة الافتتاحية ليوم السباقات الوطنية من قبل حلبة البحرين الدولية بالتعاون مع الاتحاد البحريني للسيارات، ولجنة سباقات الحلبة، ولجنة البحرين للدراجات النارية، ولجنة البحرين لسباقات الأوتوكروس والدريفت، ونادي المارشالز. وانطلقت البطولات المحلية على مضمار الحلبة الداخلية الذي يبلغ طوله 2.55 كيلومتر.
وفي بطولة تحدي البحرين للسيارات حدد محمد فوزه منذ البداية، حيث حصل على مركز الانطلاق الأول بأسرع وقت لفة في التصفيات وهو دقيقة واحدة و19.112 ثانية، وفاز بأول سباق المكون من 15 لفة بسيارته هوندا سيفيك منهيا السباق في 21:25.040، مستمتعًا بفارق 6.480 ثوان أمام صاحب المركز الثاني علي باقر بسيارة سيفيك ويحتل المركز الأول في فئة جونيورز. تقدم عمر شاهين بسيارة هوندا انتيغرا إلى منصة التتويج في المركز الثالث بفارق 20.577 ثانية خلف محمد، بينما احتل حمد محمد، الذي يقود أيضًا سيارة سيفيك، المركز الرابع.
وفي السباق الثاني، حقق محمد فوزه الثاني، حيث أكمل 15 لفة في 21:50.315 -10.837 ثانية متقدماً على معاذ الزهراوي، الذي حل وصيفاً بسيارة سيفيك، وانضم إليهم شاهين على منصة التتويج في المركز الثالث بفارق 13.808 ثانية خلف الفائز، وحل باقر في المركز الرابع وحمد محمد في المركز الخامس.
أما ضمن بطولة البحرين للدراجات النارية، ففاز سعود التورة في فئة 1000 سي سي بينما احتل بوشهري المركز الأول بين المشاركين في فئة 600 سي سي.
وتفوق نواف الشعيبي على متن هوندا سي بي آر1000 على سعود التورة على متن بي إم دبليو S 1000 آر آر ليحتل مركز الانطلاق الأول بفارق 0.197 ثانية في التصفيات، لكن التورة تغلب عليه في السباق الأول المكون من 14 لفة، وفاز في 16:45.162 بفارق 11.771 ثانية عن الشعيبي. وفي فئة 1000 سي سي، حل حسن العوضي في دراجة النارية ياماها R 1 في المركز الثالث بفارق أكثر من دقيقة عن صاحب المركز الأول، بينما حل بندر بهلول على متن بي إم دبليو 10004 R ، وبرادلي ستيوارت على متن دوكاتي 848 إيفو، وعبد الرحمن حسن على متن إس 1000 آر آر في المركز الأخير.
وفي فئة 600 سي سي، احتل بوشهري على متن هوندا آر آر سي بي آر 600 المركز الأول مسجلاً أفضل لفة في التصفيات بزمن 1:12.634. ثم فاز بفئته في زمن 17:01.936، متفوقاً على سيف البوعينين على متن ياماها R 6 بفارق 3.524 ثانية. وجاء أشرف حمود على متن سوزوكي GSXR 600 في المركز الثالث بفارق 19.314 ثانية، بينما أكمل عبد الرحمن أحمد وناصر الخضراء، وكلاهما على متن دراجتي R 6، ترتيب السباق.
وضمن بطولة تايم أتاك تنافس المتسابقون على تسجيل أسرع اللفات في فئات المنافسة المختلفة في البطولة، فاز الجعيدي في فئة SU بسيارته GTR AMG في زمن قدره 1:12.869، أما عبدالله خوجة في فئة MA التي اجتذبت 14 سيارة، في زمن قدره 1:16.449 بسيارة Audi RS 3 وفاز سلمان عبد الله بفئة ULB بسيارة Toyota Corolla AE 86 في زمن قدره 1:25.837، بينما فاز يزيد الصهيل بفئة ULA بسيارته Porsche GT 3 RS في زمن قدره 1:11.407.
حقق محمد الدوسري المركز الأول في فئة SA بسيارته RS 3، محققًا أسرع زمن قدره 1:19.247. وحقق المطيري الفوز في فئة MB بسيارته سوبارو بي آر زد مسجلاً أفضل زمن في اللفة بلغ 1:22.673، وأكمل السعود مجموعة الفائزين بفوزه في فئة SB بسيارته تويوتا جي آر 86 مسجلاً زمناً بلغ 1:27.164.
ومن المقرر أن تنطلق سبع جولات من يوم السباقات الوطنية هذا الموسم 2024/2025، على أن تختتم جولاتها شهر مايو العام المقبل.
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