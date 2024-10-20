إثارة وتحد في أول جولات يوم السباقات الوطنية في الحلبة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢١ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

استضافت‭ ‬حلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬‮«‬موطن‭ ‬رياضة‭ ‬السيارات‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‮»‬‭ ‬أولى‭ ‬جولات‭ ‬يوم‭ ‬السباقات‭ ‬الوطنية‭ ‬المليئة‭ ‬بالإثارة‭ ‬خلال‭ ‬عطلة‭ ‬نهاية‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضية،‭ ‬والتي‭ ‬تضمنت‭ ‬انطلاق‭ ‬ثلاث‭ ‬بطولات‭ ‬محلية‭ ‬رائدة‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬وأبرزها‭ ‬بطولة‭ ‬تحدي‭ ‬البحرين‭ ‬للسيارات‭ ‬السياحية‭ ‬والبطولة‭ ‬المحلية‭ ‬‮«‬ Time ‭ ‬ Attack ‮»‬‭ ‬وبطولة‭ ‬البحرين‭ ‬للدراجات‭ ‬النارية‭.‬

وخلال‭ ‬منافسات‭ ‬يوم‭ ‬السباقات‭ ‬الوطنية‭ ‬حقق‭ ‬عيسى‭ ‬محمد‭ ‬فوزًا‭ ‬مزدوجًا‭ ‬مثيرًا‭ ‬في‭ ‬تحدي‭ ‬البحرين‭ ‬للسيارات،‭ ‬بينما‭ ‬فاز‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬سعود‭ ‬التورة‭ ‬وعلي‭ ‬بوشهري‭ ‬ضمن‭ ‬فئتي‭ ‬بطولة‭ ‬البحرين‭ ‬للدراجات‭ ‬النارية‭. ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬بطولة‭ ‬تايم‭ ‬أتاك‭ ‬حيث‭ ‬تألق‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬أحمد‭ ‬الجعيدي‭ ‬وعبد‭ ‬الله‭ ‬خوجة‭ ‬وسلمان‭ ‬محمود‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬ويزيد‭ ‬الصهيل‭ ‬ومحمد‭ ‬الدوسري‭ ‬وفارس‭ ‬المطيري‭ ‬وسلطان‭ ‬السعود‭.‬

تم‭ ‬تنظيم‭ ‬الجولة‭ ‬الافتتاحية‭ ‬ليوم‭ ‬السباقات‭ ‬الوطنية‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬حلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للسيارات،‭ ‬ولجنة‭ ‬سباقات‭ ‬الحلبة،‭ ‬ولجنة‭ ‬البحرين‭ ‬للدراجات‭ ‬النارية،‭ ‬ولجنة‭ ‬البحرين‭ ‬لسباقات‭ ‬الأوتوكروس‭ ‬والدريفت،‭ ‬ونادي‭ ‬المارشالز‭. ‬وانطلقت‭ ‬البطولات‭ ‬المحلية‭ ‬على‭ ‬مضمار‭ ‬الحلبة‭ ‬الداخلية‭ ‬الذي‭ ‬يبلغ‭ ‬طوله‭ ‬2‭.‬55‭ ‬كيلومتر‭.‬

وفي‭ ‬بطولة‭ ‬تحدي‭ ‬البحرين‭ ‬للسيارات‭ ‬حدد‭ ‬محمد‭ ‬فوزه‭ ‬منذ‭ ‬البداية،‭ ‬حيث‭ ‬حصل‭ ‬على‭ ‬مركز‭ ‬الانطلاق‭ ‬الأول‭ ‬بأسرع‭ ‬وقت‭ ‬لفة‭ ‬في‭ ‬التصفيات‭ ‬وهو‭ ‬دقيقة‭ ‬واحدة‭ ‬و19‭.‬112‭ ‬ثانية،‭ ‬وفاز‭ ‬بأول‭ ‬سباق‭ ‬المكون‭ ‬من‭ ‬15‭ ‬لفة‭ ‬بسيارته‭ ‬هوندا‭ ‬سيفيك‭ ‬منهيا‭ ‬السباق‭ ‬في‭ ‬21‭:‬25‭.‬040،‭ ‬مستمتعًا‭ ‬بفارق‭ ‬6‭.‬480‭ ‬ثوان‭ ‬أمام‭ ‬صاحب‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬علي‭ ‬باقر‭ ‬بسيارة‭ ‬سيفيك‭ ‬ويحتل‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬فئة‭ ‬جونيورز‭. ‬تقدم‭ ‬عمر‭ ‬شاهين‭ ‬بسيارة‭ ‬هوندا‭ ‬انتيغرا‭ ‬إلى‭ ‬منصة‭ ‬التتويج‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬بفارق‭ ‬20‭.‬577‭ ‬ثانية‭ ‬خلف‭ ‬محمد،‭ ‬بينما‭ ‬احتل‭ ‬حمد‭ ‬محمد،‭ ‬الذي‭ ‬يقود‭ ‬أيضًا‭ ‬سيارة‭ ‬سيفيك،‭ ‬المركز‭ ‬الرابع‭.‬

وفي‭ ‬السباق‭ ‬الثاني،‭ ‬حقق‭ ‬محمد‭ ‬فوزه‭ ‬الثاني،‭ ‬حيث‭ ‬أكمل‭ ‬15‭ ‬لفة‭ ‬في‭ ‬21‭:‬50‭.‬315‭ -‬10‭.‬837‭ ‬ثانية‭ ‬متقدماً‭ ‬على‭ ‬معاذ‭ ‬الزهراوي،‭ ‬الذي‭ ‬حل‭ ‬وصيفاً‭ ‬بسيارة‭ ‬سيفيك،‭ ‬وانضم‭ ‬إليهم‭ ‬شاهين‭ ‬على‭ ‬منصة‭ ‬التتويج‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬بفارق‭ ‬13‭.‬808‭ ‬ثانية‭ ‬خلف‭ ‬الفائز،‭ ‬وحل‭ ‬باقر‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الرابع‭ ‬وحمد‭ ‬محمد‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الخامس‭.‬

أما‭ ‬ضمن‭ ‬بطولة‭ ‬البحرين‭ ‬للدراجات‭ ‬النارية،‭ ‬ففاز‭ ‬سعود‭ ‬التورة‭ ‬في‭ ‬فئة‭ ‬1000‭ ‬سي‭ ‬سي‭ ‬بينما‭ ‬احتل‭ ‬بوشهري‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬بين‭ ‬المشاركين‭ ‬في‭ ‬فئة‭ ‬600‭ ‬سي‭ ‬سي‭.‬

وتفوق‭ ‬نواف‭ ‬الشعيبي‭ ‬على‭ ‬متن‭ ‬هوندا‭ ‬سي‭ ‬بي‭ ‬آر1000‭ ‬على‭ ‬سعود‭ ‬التورة‭ ‬على‭ ‬متن‭ ‬بي‭ ‬إم‭ ‬دبليو‭ ‬ S ‭ ‬1000‭ ‬آر‭ ‬آر‭ ‬ليحتل‭ ‬مركز‭ ‬الانطلاق‭ ‬الأول‭ ‬بفارق‭ ‬0‭.‬197‭ ‬ثانية‭ ‬في‭ ‬التصفيات،‭ ‬لكن‭ ‬التورة‭ ‬تغلب‭ ‬عليه‭ ‬في‭ ‬السباق‭ ‬الأول‭ ‬المكون‭ ‬من‭ ‬14‭ ‬لفة،‭ ‬وفاز‭ ‬في‭ ‬16‭:‬45‭.‬162‭ ‬بفارق‭ ‬11‭.‬771‭ ‬ثانية‭ ‬عن‭ ‬الشعيبي‭. ‬وفي‭ ‬فئة‭ ‬1000‭ ‬سي‭ ‬سي،‭ ‬حل‭ ‬حسن‭ ‬العوضي‭ ‬في‭ ‬دراجة‭ ‬النارية‭ ‬ياماها‭ ‬ R 1‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬بفارق‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬دقيقة‭ ‬عن‭ ‬صاحب‭ ‬المركز‭ ‬الأول،‭ ‬بينما‭ ‬حل‭ ‬بندر‭ ‬بهلول‭ ‬على‭ ‬متن‭ ‬بي‭ ‬إم‭ ‬دبليو‭ ‬10004 R ،‭ ‬وبرادلي‭ ‬ستيوارت‭ ‬على‭ ‬متن‭ ‬دوكاتي‭ ‬848‭ ‬إيفو،‭ ‬وعبد‭ ‬الرحمن‭ ‬حسن‭ ‬على‭ ‬متن‭ ‬إس‭ ‬1000‭ ‬آر‭ ‬آر‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الأخير‭.‬

وفي‭ ‬فئة‭ ‬600‭ ‬سي‭ ‬سي،‭ ‬احتل‭ ‬بوشهري‭ ‬على‭ ‬متن‭ ‬هوندا‭ ‬آر‭ ‬آر‭ ‬سي‭ ‬بي‭ ‬آر‭ ‬600‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬مسجلاً‭ ‬أفضل‭ ‬لفة‭ ‬في‭ ‬التصفيات‭ ‬بزمن‭ ‬1‭:‬12‭.‬634‭. ‬ثم‭ ‬فاز‭ ‬بفئته‭ ‬في‭ ‬زمن‭ ‬17:01.936،‭ ‬متفوقاً‭ ‬على‭ ‬سيف‭ ‬البوعينين‭ ‬على‭ ‬متن‭ ‬ياماها‭ ‬ R 6‭ ‬بفارق‭ ‬3.524‭ ‬ثانية‭. ‬وجاء‭ ‬أشرف‭ ‬حمود‭ ‬على‭ ‬متن‭ ‬سوزوكي‭ ‬ GSXR 600‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬بفارق‭ ‬19‭.‬314‭ ‬ثانية،‭ ‬بينما‭ ‬أكمل‭ ‬عبد‭ ‬الرحمن‭ ‬أحمد‭ ‬وناصر‭ ‬الخضراء،‭ ‬وكلاهما‭ ‬على‭ ‬متن‭ ‬دراجتي‭ ‬ R 6،‭ ‬ترتيب‭ ‬السباق‭.‬

وضمن‭ ‬بطولة‭ ‬تايم‭ ‬أتاك‭ ‬تنافس‭ ‬المتسابقون‭ ‬على‭ ‬تسجيل‭ ‬أسرع‭ ‬اللفات‭ ‬في‭ ‬فئات‭ ‬المنافسة‭ ‬المختلفة‭ ‬في‭ ‬البطولة،‭ ‬فاز‭ ‬الجعيدي‭ ‬في‭ ‬فئة‭ ‬ SU ‭ ‬بسيارته‭ ‬ GTR ‭ ‬ AMG ‭ ‬في‭ ‬زمن‭ ‬قدره‭ ‬1‭:‬12‭.‬869،‭ ‬أما‭ ‬عبدالله‭ ‬خوجة‭ ‬في‭ ‬فئة‭ ‬ MA ‭ ‬التي‭ ‬اجتذبت‭ ‬14‭ ‬سيارة،‭ ‬في‭ ‬زمن‭ ‬قدره‭ ‬1:16.449‭ ‬بسيارة‭ ‬ Audi ‭ ‬ RS 3‭ ‬وفاز‭ ‬سلمان‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬بفئة‭ ‬ ULB ‭ ‬بسيارة‭ ‬ Toyota ‭ ‬ Corolla ‭ ‬ AE 86‭ ‬في‭ ‬زمن‭ ‬قدره‭ ‬1‭:‬25‭.‬837،‭ ‬بينما‭ ‬فاز‭ ‬يزيد‭ ‬الصهيل‭ ‬بفئة‭ ‬ ULA ‭ ‬بسيارته‭ ‬ Porsche ‭ ‬ GT 3 RS ‭ ‬في‭ ‬زمن‭ ‬قدره‭ ‬1:11.407‭.‬

حقق‭ ‬محمد‭ ‬الدوسري‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬فئة‭ ‬ SA ‭ ‬بسيارته‭ ‬ RS 3،‭ ‬محققًا‭ ‬أسرع‭ ‬زمن‭ ‬قدره‭ ‬1‭:‬19‭.‬247‭. ‬وحقق‭ ‬المطيري‭ ‬الفوز‭ ‬في‭ ‬فئة‭ ‬ MB ‭ ‬بسيارته‭ ‬سوبارو‭ ‬بي‭ ‬آر‭ ‬زد‭ ‬مسجلاً‭ ‬أفضل‭ ‬زمن‭ ‬في‭ ‬اللفة‭ ‬بلغ‭ ‬1‭:‬22‭.‬673،‭ ‬وأكمل‭ ‬السعود‭ ‬مجموعة‭ ‬الفائزين‭ ‬بفوزه‭ ‬في‭ ‬فئة‭ ‬ SB ‭ ‬بسيارته‭ ‬تويوتا‭ ‬جي‭ ‬آر‭ ‬86‭ ‬مسجلاً‭ ‬زمناً‭ ‬بلغ‭ ‬1‭:‬27‭.‬164‭.‬

ومن‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬تنطلق‭ ‬سبع‭ ‬جولات‭ ‬من‭ ‬يوم‭ ‬السباقات‭ ‬الوطنية‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬2024‭/‬2025،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تختتم‭ ‬جولاتها‭ ‬شهر‭ ‬مايو‭ ‬العام‭ ‬المقبل‭.‬