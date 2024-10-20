انطلاق ليالي إبراهيم خليل كانو لـ((الدراغ والدرفت)) اليوم

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢١ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

تنطلق‭ ‬الإثارة‭ ‬على‭ ‬مضمار‭ ‬حلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬‮«‬موطن‭ ‬رياضة‭ ‬السيارات‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‮»‬‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬أولى‭ ‬فعاليات‭ ‬ليالي‭ ‬إبراهيم‭ ‬خليل‭ ‬كانو‭ ‬لـ‭(‬الدراغ‭ ‬والدرفت‭) ‬التي‭ ‬ستقام‭ ‬مساء‭ ‬اليوم‭ ‬الاثنين‭ ‬على‭ ‬مضمار‭ ‬الصخير‭.‬

وستتاح‭ ‬الفرصة‭ ‬إلى‭ ‬الراغبين‭ ‬في‭ ‬المشاركة‭ ‬بسياراتهم‭ ‬ودراجاتهم‭ ‬النارية‭ ‬الخاصة‭ ‬المشاركة‭ ‬ضمن‭ ‬‮«‬ليالي‭ ‬الدراغ‮»‬‭ ‬وذلك‭ ‬على‭ ‬مضمار‭ ‬الربع‭ ‬ميل‭ ‬في‭ ‬حلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬بالصخير،‭ ‬حيث‭ ‬ستكون‭ ‬هذه‭ ‬التجربة‭ ‬حقيقية‭ ‬لعشاق‭ ‬السرعة‭ ‬والتسابق‭. ‬

وفي‭ ‬نفس‭ ‬الوقت‭ ‬ستشهد‭ ‬الحلبة‭ ‬انطلاق‭ ‬فعالية‭ ‬‮«‬ليالي‭ ‬الدرفت‮»‬‭ ‬والتي‭ ‬ستقام‭ ‬في‭ ‬مواقف‭ ‬السيارات‭ ‬لحلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭. ‬وبإمكان‭ ‬المشاركين‭ ‬قيادة‭ ‬سياراتهم‭ ‬الخاصة‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬اختبار‭ ‬قدرتهم‭ ‬في‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬المركبة‭ ‬خلال‭ ‬المنعطفات‭ ‬الحادة‭ ‬والحواجز‭ ‬التي‭ ‬ستوضع‭ ‬مع‭ ‬اختبار‭ ‬المهارات‭ ‬لكل‭ ‬مشارك‭ ‬وقدرته‭ ‬على‭ ‬الانزلاق‭ ‬والتحكم‭ ‬بالسيارة‭. ‬

وتتيح‭ ‬الحلبة‭ ‬للمشاركين‭ ‬بإجراء‭ ‬الاختبارات‭ ‬في‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬الفعاليتين‭ ‬المثيرتين‭ ‬أو‭ ‬الاثنتين‭ ‬معاً‭ ‬مساء‭ ‬اليوم،‭ ‬برسوم‭ ‬اشتراك‭ ‬تبلغ‭ ‬11‭ ‬دينارا‭ ‬بحرينيا‭ ‬لكلا‭ ‬الفعاليتين‭ ‬فيما‭ ‬تبلغ‭ ‬رسوم‭ ‬الاشتراك‭ ‬لواحدة‭ ‬من‭ ‬الفعاليتين‭ ‬8‭ ‬دنانير‭ ‬بحريني‭ ‬فقط‭.‬

وسيكون‭ ‬التسجيل‭ ‬للفعالية‭ ‬في‭ ‬موقع‭ ‬الحدث‭ ‬بدءاً‭ ‬من‭ ‬الساعة‭ ‬الخامسة‭ ‬مساءاً‭ ‬فيما‭ ‬تطلق‭ ‬شارة‭ ‬الانطلاق‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬السادسة‭ ‬وحتى‭ ‬الحادية‭ ‬عشر‭ ‬قبل‭ ‬منتصف‭ ‬الليل‭. ‬كما‭ ‬يتعين‭ ‬على‭ ‬المشتركين‭ ‬الخضوع‭ ‬لفحص‭ ‬السلامة‭ ‬إلزامي‭ ‬لسياراتهم‭ ‬قبل‭ ‬المشاركة‭ ‬على‭ ‬المضمار‭.‬

وسيتمكن‭ ‬المرافقين‭ ‬من‭ ‬الركوب‭ ‬مع‭ ‬السائقين‭ ‬في‭ ‬سياراتهم‭ ‬أيضاً‭ ‬لعيش‭ ‬اللحظة‭ ‬وذلك‭ ‬بمبلغ‭ ‬4‭.‬500‭ ‬دنانير‭ ‬بحرينية،‭ ‬بينما‭ ‬الجماهير‭ ‬سيتمكنون‭ ‬من‭ ‬متابعة‭ ‬إثارة‭ ‬الفعالية‭ ‬بمبلغ‭ ‬وقدره‭ ‬2‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬فقط‭. ‬محبي‭ ‬وعشاق‭ ‬هذه‭ ‬الفعالية‭ ‬لا‭ ‬تفوتوا‭ ‬حضور‭ ‬فعالية‭ ‬ليالي‭ ‬إبراهيم‭ ‬خليل‭ ‬كانو‭ ‬لـ‭ (‬الدراغ‭ ‬والدرفت‭) ‬في‭ ‬حلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬‮«‬موطن‭ ‬رياضة‭ ‬السيارات‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‮»‬‭.‬

وتقدم‭ ‬حلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬الفعالية‭ ‬فرصة‭ ‬فريدة‭ ‬أمام‭ ‬الحضور‭ ‬وجماهير‭ ‬سباقات‭ ‬السرعة،‭ ‬بتخصيص‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬سيارات‭ ‬‮«‬الدراغستر‮»‬‭ ‬المعروفة‭ ‬بسرعتها‭ ‬الخارقة‭ ‬وقوتها‭ ‬الحصانية‭ ‬البالغة‭ ‬1000‭ ‬حصان‭ ‬للركوب‭ ‬بجانب‭ ‬سائق‭ ‬محترف‭ ‬يقودك‭ ‬في‭ ‬رحلة‭ ‬تنطلق‭ ‬من‭ ‬الصفر‭ ‬وحتى‭ ‬100‭ ‬ميل‭ ‬في‭ ‬الساعة‭ ‬خلال‭ ‬ثانية‭ ‬واحدة‭ ‬فقط‭ ‬لتجربة‭ ‬العمر‭ ‬وذلك‭ ‬بمبلغ‭ ‬44‭ ‬دينارا‭ ‬للشخص‭ ‬الواحد،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬العرض‭ ‬الذي‭ ‬يؤهلك‭ ‬لخوض‭ ‬التجربة‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭ ‬بنصف‭ ‬المبلغ‭.‬