انطلاق ليالي إبراهيم خليل كانو لـ((الدراغ والدرفت)) اليوم

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ٢١ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
تنطلق الإثارة على مضمار حلبة البحرين الدولية «موطن رياضة السيارات في الشرق الأوسط» من خلال أولى فعاليات ليالي إبراهيم خليل كانو لـ(الدراغ والدرفت) التي ستقام مساء اليوم الاثنين على مضمار الصخير.
وستتاح الفرصة إلى الراغبين في المشاركة بسياراتهم ودراجاتهم النارية الخاصة المشاركة ضمن «ليالي الدراغ» وذلك على مضمار الربع ميل في حلبة البحرين الدولية بالصخير، حيث ستكون هذه التجربة حقيقية لعشاق السرعة والتسابق.
وفي نفس الوقت ستشهد الحلبة انطلاق فعالية «ليالي الدرفت» والتي ستقام في مواقف السيارات لحلبة البحرين الدولية. وبإمكان المشاركين قيادة سياراتهم الخاصة وذلك من أجل اختبار قدرتهم في السيطرة على المركبة خلال المنعطفات الحادة والحواجز التي ستوضع مع اختبار المهارات لكل مشارك وقدرته على الانزلاق والتحكم بالسيارة.
وتتيح الحلبة للمشاركين بإجراء الاختبارات في واحدة من الفعاليتين المثيرتين أو الاثنتين معاً مساء اليوم، برسوم اشتراك تبلغ 11 دينارا بحرينيا لكلا الفعاليتين فيما تبلغ رسوم الاشتراك لواحدة من الفعاليتين 8 دنانير بحريني فقط.
وسيكون التسجيل للفعالية في موقع الحدث بدءاً من الساعة الخامسة مساءاً فيما تطلق شارة الانطلاق عند الساعة السادسة وحتى الحادية عشر قبل منتصف الليل. كما يتعين على المشتركين الخضوع لفحص السلامة إلزامي لسياراتهم قبل المشاركة على المضمار.
وسيتمكن المرافقين من الركوب مع السائقين في سياراتهم أيضاً لعيش اللحظة وذلك بمبلغ 4.500 دنانير بحرينية، بينما الجماهير سيتمكنون من متابعة إثارة الفعالية بمبلغ وقدره 2 دينار بحريني فقط. محبي وعشاق هذه الفعالية لا تفوتوا حضور فعالية ليالي إبراهيم خليل كانو لـ (الدراغ والدرفت) في حلبة البحرين الدولية «موطن رياضة السيارات في الشرق الأوسط».
وتقدم حلبة البحرين الدولية على هامش الفعالية فرصة فريدة أمام الحضور وجماهير سباقات السرعة، بتخصيص عدد من سيارات «الدراغستر» المعروفة بسرعتها الخارقة وقوتها الحصانية البالغة 1000 حصان للركوب بجانب سائق محترف يقودك في رحلة تنطلق من الصفر وحتى 100 ميل في الساعة خلال ثانية واحدة فقط لتجربة العمر وذلك بمبلغ 44 دينارا للشخص الواحد، إلى جانب العرض الذي يؤهلك لخوض التجربة مرة أخرى بنصف المبلغ.
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