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البحرين تتفوق على 4 دول وتصبح وجهة بارزة لبطولات رفع الأثقال

10/20/2024 7:13:44 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢١ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

‭ ‬بقيادة‭ ‬اسحاق‭ ‬ابراهيم‭ ‬اسحاق‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لرفع‭ ‬الأثقال‭ ‬وبجهود‭ ‬باقي‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬حقق‭ ‬الاتحاد‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬النجاحات‭ ‬والإنجازات‭ ‬وكسب‭ ‬ثقة‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬ليمنح‭ ‬حق‭ ‬استضافة‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬لرفع‭ ‬الأثقال‭ ‬2024‭ ‬التي‭ ‬ستقام‭ ‬تحت‭ ‬رعاية‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ممثل‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬وشؤون‭ ‬الشباب‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة،‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬4‭- ‬15‭ ‬ديسمبر‭ ‬القادم‭ ‬بالمنطقة‭ ‬المحاذية‭ ‬لمسرح‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭.‬

مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬نجحت‭ ‬بالحصول‭ ‬على‭ ‬ثقة‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لرفع‭ ‬الأثقال‭ ‬بالأغلبية‭ ‬الساحقة،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬اجتماع‭ ‬المكتب‭ ‬التنفيذي‭ ‬للاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للعبة‭ ‬الذي‭ ‬عقد‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬الكوبية‭ ‬هافانا‭ ‬في‭ ‬يونيو‭ ‬2023‭.‬

فقد‭ ‬تقدمت‭ ‬البحرين‭ ‬بملف‭ ‬الاستضافة‭ ‬والتنظيم‭ ‬لبطولة‭ ‬العالم‭ ‬لرفع‭ ‬الأثقال‭ ‬2024،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬4‭ ‬دول،‭ ‬هي‭: ‬أرمينيا‭ ‬وألبانيا‭ ‬وبيرو‭ ‬وفنزويلا،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬الملف‭ ‬البحريني‭ ‬استطاع‭ ‬التفوق‭ ‬على‭ ‬ملفات‭ ‬هذه‭ ‬الدول،‭ ‬بعد‭ ‬منافسة‭ ‬قوية‭ ‬بين‭ ‬جميع‭ ‬الدول‭ ‬المتقدمة‭ ‬لاستضافة‭ ‬هذا‭ ‬الحدث،‭ ‬والتي‭ ‬حسمها‭ ‬تصويت‭ ‬الغالبية‭ ‬العظمى‭ ‬لأعضاء‭ ‬المكتب‭ ‬التنفيذي‭ ‬للاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لصالح‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

وجاء‭ ‬منح‭ ‬البحرين‭ ‬لاستضافة‭ ‬وتنظيم‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬لرفع‭ ‬الأثقال‭ ‬2024،‭ ‬بعد‭ ‬نجاحها‭ ‬الباهر‭ ‬والمميز‭ ‬في‭ ‬تنظيم‭ ‬بطولة‭ ‬آسيا‭ ‬لرفع‭ ‬الأثقال‭ ‬2022،‭ ‬حيث‭ ‬كان‭ ‬لاستضافة‭ ‬وتنظيم‭ ‬المملكة‭ ‬لهذا‭ ‬الملتقى‭ ‬الرياضي‭ ‬الآسيوي‭ ‬صدى‭ ‬واسعا‭ ‬في‭ ‬الأوساط‭ ‬الرياضية‭ ‬العالمية،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تميز‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬الإعداد‭ ‬والتنظيم‭ ‬المثالي‭ ‬لإقامة‭ ‬هذا‭ ‬التجمع‭ ‬الرياضي‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬المملكة،‭ ‬لتصبح‭ ‬من‭ ‬خلاله‭ ‬البحرين‭ ‬محطة‭ ‬رئيسية‭ ‬ومؤثرة‭ ‬في‭ ‬عالم‭ ‬هذه‭ ‬الرياضة‭ ‬الأولمبية،‭ ‬والتي‭ ‬عززت‭ ‬من‭ ‬مكانتها‭ ‬على‭ ‬خارطة‭ ‬الرياضة‭ ‬العالمية‭.‬

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