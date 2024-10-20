البحرين تتفوق على 4 دول وتصبح وجهة بارزة لبطولات رفع الأثقال

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ٢١ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
بقيادة اسحاق ابراهيم اسحاق رئيس الاتحاد البحريني لرفع الأثقال وبجهود باقي أعضاء مجلس الإدارة حقق الاتحاد العديد من النجاحات والإنجازات وكسب ثقة الاتحاد الدولي ليمنح حق استضافة بطولة العالم لرفع الأثقال 2024 التي ستقام تحت رعاية سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، في الفترة 4- 15 ديسمبر القادم بالمنطقة المحاذية لمسرح البحرين الوطني.
مملكة البحرين نجحت بالحصول على ثقة الاتحاد الدولي لرفع الأثقال بالأغلبية الساحقة، وذلك في اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للعبة الذي عقد في العاصمة الكوبية هافانا في يونيو 2023.
فقد تقدمت البحرين بملف الاستضافة والتنظيم لبطولة العالم لرفع الأثقال 2024، إلى جانب 4 دول، هي: أرمينيا وألبانيا وبيرو وفنزويلا، إلا أن الملف البحريني استطاع التفوق على ملفات هذه الدول، بعد منافسة قوية بين جميع الدول المتقدمة لاستضافة هذا الحدث، والتي حسمها تصويت الغالبية العظمى لأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لصالح مملكة البحرين.
وجاء منح البحرين لاستضافة وتنظيم بطولة العالم لرفع الأثقال 2024، بعد نجاحها الباهر والمميز في تنظيم بطولة آسيا لرفع الأثقال 2022، حيث كان لاستضافة وتنظيم المملكة لهذا الملتقى الرياضي الآسيوي صدى واسعا في الأوساط الرياضية العالمية، من خلال تميز مملكة البحرين في الإعداد والتنظيم المثالي لإقامة هذا التجمع الرياضي على أرض المملكة، لتصبح من خلاله البحرين محطة رئيسية ومؤثرة في عالم هذه الرياضة الأولمبية، والتي عززت من مكانتها على خارطة الرياضة العالمية.
MENAFN20102024000055011008ID1108800011
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.