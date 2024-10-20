اعتماد البطاقات التعريفية بتصميم إبداعي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ٢١ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
أعلنت اللجنة التنظيمية لدورة الألعاب المدرسية الدولية «البحرين 2024»، التي تُقام تحت الرعاية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، عن إطلاق التصميم النهائي للبطاقات التعريفية الرسمية الخاصة بالدورة، والتي ستنطلق في الفترة من 23 إلى 31 أكتوبر الجاري في مختلف المنشآت الرياضية بمملكة البحرين.
وقد تم تصميم البطاقات بعناية لتسهيل مهام كافة المشاركين في الدورة، بما في ذلك الرياضيون والمنظمون، إذ تتيح البطاقة تحديد أماكن الدخول والخروج المصرح بها لكل حامل، مما يعزز سلاسة الحركة داخل المرافق الرياضية.
وتتميز البطاقات بإدراج صورة شخصية لحاملها، إلى جانب اسمه ودولته وأماكن التصريح المخصصة له، بالإضافة إلى تصميم خلفي يبرز صورة رمزية لمرفأ البحرين المالي، بما يعكس الهوية الوطنية للمملكة ويضفي طابعًا مميزًا على البطاقات، مع تضمين شعار دورة الألعاب المدرسية الدولية «البحرين 2024».
وأشارت اللجنة التنظيمية إلى أن هذه البطاقات ستلعب دورًا حيويًا في تسهيل العمليات اللوجستية والتنظيمية خلال البطولة، وتعد أداة أساسية لضمان الأمن والسلامة، مما يضمن تحقيق أعلى مستويات التنظيم والانسيابية.
ويعكس التركيز على التصميم المتقن لهذه البطاقات التزام البحرين بتقديم حدث رياضي مميز، ويجسد الجهود الكبيرة المبذولة لضمان نجاح الدورة من مختلف الجوانب التنظيمية.
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