اعتماد البطاقات التعريفية بتصميم إبداعي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢١ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

أعلنت‭ ‬اللجنة‭ ‬التنظيمية‭ ‬لدورة‭ ‬الألعاب‭ ‬المدرسية‭ ‬الدولية‭ ‬‮«‬البحرين‭ ‬2024‮»‬،‭ ‬التي‭ ‬تُقام‭ ‬تحت‭ ‬الرعاية‭ ‬السامية‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬عن‭ ‬إطلاق‭ ‬التصميم‭ ‬النهائي‭ ‬للبطاقات‭ ‬التعريفية‭ ‬الرسمية‭ ‬الخاصة‭ ‬بالدورة،‭ ‬والتي‭ ‬ستنطلق‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬23‭ ‬إلى‭ ‬31‭ ‬أكتوبر‭ ‬الجاري‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المنشآت‭ ‬الرياضية‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين‭.‬

وقد‭ ‬تم‭ ‬تصميم‭ ‬البطاقات‭ ‬بعناية‭ ‬لتسهيل‭ ‬مهام‭ ‬كافة‭ ‬المشاركين‭ ‬في‭ ‬الدورة،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الرياضيون‭ ‬والمنظمون،‭ ‬إذ‭ ‬تتيح‭ ‬البطاقة‭ ‬تحديد‭ ‬أماكن‭ ‬الدخول‭ ‬والخروج‭ ‬المصرح‭ ‬بها‭ ‬لكل‭ ‬حامل،‭ ‬مما‭ ‬يعزز‭ ‬سلاسة‭ ‬الحركة‭ ‬داخل‭ ‬المرافق‭ ‬الرياضية‭.‬

وتتميز‭ ‬البطاقات‭ ‬بإدراج‭ ‬صورة‭ ‬شخصية‭ ‬لحاملها،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬اسمه‭ ‬ودولته‭ ‬وأماكن‭ ‬التصريح‭ ‬المخصصة‭ ‬له،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تصميم‭ ‬خلفي‭ ‬يبرز‭ ‬صورة‭ ‬رمزية‭ ‬لمرفأ‭ ‬البحرين‭ ‬المالي،‭ ‬بما‭ ‬يعكس‭ ‬الهوية‭ ‬الوطنية‭ ‬للمملكة‭ ‬ويضفي‭ ‬طابعًا‭ ‬مميزًا‭ ‬على‭ ‬البطاقات،‭ ‬مع‭ ‬تضمين‭ ‬شعار‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬المدرسية‭ ‬الدولية‭ ‬‮«‬البحرين‭ ‬2024‮»‬‭.‬

وأشارت‭ ‬اللجنة‭ ‬التنظيمية‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬البطاقات‭ ‬ستلعب‭ ‬دورًا‭ ‬حيويًا‭ ‬في‭ ‬تسهيل‭ ‬العمليات‭ ‬اللوجستية‭ ‬والتنظيمية‭ ‬خلال‭ ‬البطولة،‭ ‬وتعد‭ ‬أداة‭ ‬أساسية‭ ‬لضمان‭ ‬الأمن‭ ‬والسلامة،‭ ‬مما‭ ‬يضمن‭ ‬تحقيق‭ ‬أعلى‭ ‬مستويات‭ ‬التنظيم‭ ‬والانسيابية‭.‬

ويعكس‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬التصميم‭ ‬المتقن‭ ‬لهذه‭ ‬البطاقات‭ ‬التزام‭ ‬البحرين‭ ‬بتقديم‭ ‬حدث‭ ‬رياضي‭ ‬مميز،‭ ‬ويجسد‭ ‬الجهود‭ ‬الكبيرة‭ ‬المبذولة‭ ‬لضمان‭ ‬نجاح‭ ‬الدورة‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬الجوانب‭ ‬التنظيمية‭.‬