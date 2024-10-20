31 رياضيا يمثلون منتخب البحرين المدرسي لكرة السلة 3×3

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ٢١ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
دخل المنتخب البحريني لكرة السلة (3×3) للذكور والإناث المرحلة النهائية من تحضيراته المكثفة استعدادًا لخوض غمار منافسات دورة الألعاب المدرسية (البحرين 2024)، التي ستقام في الفترة من 25 إلى 31 أكتوبر الجاري في الملاعب المفتوحة بمدينة عيسى الرياضية، بالقرب من استاد البحرين الوطني.
ويشرف على تدريب المنتخب البحريني (3×3) للذكور المدرب الوطني علي حسن، بمساعدة موسى علي، وتضم قائمة اللاعبين المشاركين: مهدي حبيل، أمير كراشي، سيد محمد عبيدي، محمد علي، حمد العميري، مجتبى ريان، حسين السماهيجي، علي برهوم، سلمان نصيف، حسن جميل، حسن السماهيجي، مهدي باقر، محمود يوسف، علي الخيال، فيصل العنزور، خالد الحسن، دانيال موسى، علي علي، خليل الخان، علي محمد، حسين غلوم، حسن ريان، وعلي حبيب.
أما المنتخب النسائي، فيقوده المدرب جاسم بهمن، بمساعدة فاطمة جناحي، وتضم القائمة: بيلي فيي ويلتون، فدك محمد، فاطمة حاجي، بيان مرهون، زينب فخراوي، آية كمالي، مريم جواد، وأمينة سالم.
ويتطلع الفريق البحريني إلى استغلال هذه البطولة لتكون منصة بارزة لإبراز جيل جديد من اللاعبين الذين نما وتطور بفضل مسابقات «جيل الذهب»، وهو ما يعكس الرؤية الاستراتيجية للنهوض بالرياضة في المملكة. وتهدف المشاركة إلى تحقيق مراكز متقدمة، ما يعزز المكانة المتنامية لكرة السلة البحرينية، في ظل النتائج الإيجابية التي حققتها المنتخبات الوطنية مؤخرًا، مما يدل على التطور المستمر والاحترافية العالية التي وصلت إليها اللعبة.
ورغم التحديات المتوقعة في ظل المنافسة القوية التي ستشهدها الدورة، يسعى المنتخب البحريني إلى تحقيق إنجازات مشرفة تليق بمكانة المملكة الرياضية على الساحة الدولية.
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