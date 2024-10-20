31 رياضيا يمثلون منتخب البحرين المدرسي لكرة السلة 3×3

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢١ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

دخل‭ ‬المنتخب‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ (‬3×3‭) ‬للذكور‭ ‬والإناث‭ ‬المرحلة‭ ‬النهائية‭ ‬من‭ ‬تحضيراته‭ ‬المكثفة‭ ‬استعدادًا‭ ‬لخوض‭ ‬غمار‭ ‬منافسات‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬المدرسية‭ (‬البحرين‭ ‬2024‭)‬،‭ ‬التي‭ ‬ستقام‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬25‭ ‬إلى‭ ‬31‭ ‬أكتوبر‭ ‬الجاري‭ ‬في‭ ‬الملاعب‭ ‬المفتوحة‭ ‬بمدينة‭ ‬عيسى‭ ‬الرياضية،‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬استاد‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭.‬

ويشرف‭ ‬على‭ ‬تدريب‭ ‬المنتخب‭ ‬البحريني‭ (‬3×3‭) ‬للذكور‭ ‬المدرب‭ ‬الوطني‭ ‬علي‭ ‬حسن،‭ ‬بمساعدة‭ ‬موسى‭ ‬علي،‭ ‬وتضم‭ ‬قائمة‭ ‬اللاعبين‭ ‬المشاركين‭: ‬مهدي‭ ‬حبيل،‭ ‬أمير‭ ‬كراشي،‭ ‬سيد‭ ‬محمد‭ ‬عبيدي،‭ ‬محمد‭ ‬علي،‭ ‬حمد‭ ‬العميري،‭ ‬مجتبى‭ ‬ريان،‭ ‬حسين‭ ‬السماهيجي،‭ ‬علي‭ ‬برهوم،‭ ‬سلمان‭ ‬نصيف،‭ ‬حسن‭ ‬جميل،‭ ‬حسن‭ ‬السماهيجي،‭ ‬مهدي‭ ‬باقر،‭ ‬محمود‭ ‬يوسف،‭ ‬علي‭ ‬الخيال،‭ ‬فيصل‭ ‬العنزور،‭ ‬خالد‭ ‬الحسن،‭ ‬دانيال‭ ‬موسى،‭ ‬علي‭ ‬علي،‭ ‬خليل‭ ‬الخان،‭ ‬علي‭ ‬محمد،‭ ‬حسين‭ ‬غلوم،‭ ‬حسن‭ ‬ريان،‭ ‬وعلي‭ ‬حبيب‭.‬

أما‭ ‬المنتخب‭ ‬النسائي،‭ ‬فيقوده‭ ‬المدرب‭ ‬جاسم‭ ‬بهمن،‭ ‬بمساعدة‭ ‬فاطمة‭ ‬جناحي،‭ ‬وتضم‭ ‬القائمة‭: ‬بيلي‭ ‬فيي‭ ‬ويلتون،‭ ‬فدك‭ ‬محمد،‭ ‬فاطمة‭ ‬حاجي،‭ ‬بيان‭ ‬مرهون،‭ ‬زينب‭ ‬فخراوي،‭ ‬آية‭ ‬كمالي،‭ ‬مريم‭ ‬جواد،‭ ‬وأمينة‭ ‬سالم‭.‬

ويتطلع‭ ‬الفريق‭ ‬البحريني‭ ‬إلى‭ ‬استغلال‭ ‬هذه‭ ‬البطولة‭ ‬لتكون‭ ‬منصة‭ ‬بارزة‭ ‬لإبراز‭ ‬جيل‭ ‬جديد‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬الذين‭ ‬نما‭ ‬وتطور‭ ‬بفضل‭ ‬مسابقات‭ ‬‮«‬جيل‭ ‬الذهب‮»‬،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يعكس‭ ‬الرؤية‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬للنهوض‭ ‬بالرياضة‭ ‬في‭ ‬المملكة‭. ‬وتهدف‭ ‬المشاركة‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬مراكز‭ ‬متقدمة،‭ ‬ما‭ ‬يعزز‭ ‬المكانة‭ ‬المتنامية‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬البحرينية،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬النتائج‭ ‬الإيجابية‭ ‬التي‭ ‬حققتها‭ ‬المنتخبات‭ ‬الوطنية‭ ‬مؤخرًا،‭ ‬مما‭ ‬يدل‭ ‬على‭ ‬التطور‭ ‬المستمر‭ ‬والاحترافية‭ ‬العالية‭ ‬التي‭ ‬وصلت‭ ‬إليها‭ ‬اللعبة‭.‬

ورغم‭ ‬التحديات‭ ‬المتوقعة‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬المنافسة‭ ‬القوية‭ ‬التي‭ ‬ستشهدها‭ ‬الدورة،‭ ‬يسعى‭ ‬المنتخب‭ ‬البحريني‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬إنجازات‭ ‬مشرفة‭ ‬تليق‭ ‬بمكانة‭ ‬المملكة‭ ‬الرياضية‭ ‬على‭ ‬الساحة‭ ‬الدولية‭.‬