ألعاب القوى تتصدر المشاركين في ((الألعاب المدرسية))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ٢١ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
تتصدر رياضة ألعاب القوى (أم الألعاب) قائمة الألعاب الرياضة من حيث عدد المشاركين في دورة الألعاب المدرسية الدولية (البحرين 2024)، حيث يشارك فيها 518 رياضياً منهم 285 رياضيا و233 رياضية، فيما رياضة السباحة في المرتبة الثانية بمجموع 401 رياضي منهم 184 فتى و138 فتاة.
وتستعد مملكة البحرين لاستضافة أكبر دورة في تاريخ الرياضة المدرسية الدولية، في هذا الحدث الرياضي المهم، الذي سيقام في الفترة من 23 ولغاية 31 أكتوبر الجاري، وسيجمع ما مجموعة 3674 رياضياً لغاية الآن، منهم 1542 فتاة، و2172 فتى، يتنافسون في 26 لعبة متنوعة.
تتضمن الدورة مجموعة واسعة من الألعاب الرياضية، حيث سيتنافس اللاعبون في 26 لعبة، مما يعكس تنوع النشاط الرياضي واهتمام الشباب بالتمارين الرياضية والمنافسات. وفيما يلي تفاصيل مشاركة اللاعبين في كل لعبة: يشارك في الرماية 90
لاعبًا (42 فتاة و48 فتى)، بينما تتنافس كرة الريشة بـ 133 لاعبًا (66 فتاة و67 فتى). أما كرة السلة 3×3، فستجمع 239 لاعبًا (87 فتاة و152 فتى).
وفي كرة الطائرة الشاطئية، يشارك 113 لاعبًا (39 فتاة و74 فتى)، بينما تسجل الملاكمة حضور 204 لاعبين (43 فتاة و161 فتى). كما يشارك في الشطرنج 117 لاعبًا (46 فتاة و71 فتى)، ورقص الرياضة بـ 39 لاعبًا (22 فتاة و17 فتى).
تشمل الدورة أيضًا المبارزة بمشاركة 101 لاعبًا (52 فتاة و49 فتى)، والجمباز الهوائي بـ39 لاعبًا (34 فتاة و5 فتيان)، والجمباز الفني بمجموع 88 لاعبًا (51 فتاة و37 فتى). وفي الجمباز الإيقاعي، يتنافس 80 لاعبًا (40 فتاة و40 فتى)، بينما تسجل كرة اليد 189 لاعبًا (79 فتاة و110 فتى).
الجودو سيشهد مشاركة 166 لاعبًا (55 فتاة و111 فتى)، والكاراتيه بمجموع 199 لاعبًا (86 فتاة و113 فتى). وفي التوجيه، يشارك 36 لاعبًا (20 فتاة و16 فتى)، بينما يحظى البادل بـ 47 لاعبًا (10 فتاة و37 فتى).
ولذوي الاحتياجات الخاصة، تسجل ألعاب القوى43
لاعبًا (16 فتاة و27 فتى)، وكرة الريشة 5 لاعبين (1 فتاة و4 فتيان)، والجودو 16
لاعبًا (6 فتيات و10 فتيان)، والسباحة 33 لاعبًا (9 فتيات و24 فتى).
وأيضًا، يشارك في تنس الطاولة 137 لاعبًا (47 فتاة و90 فتى)، والتايكوندو 322 لاعبًا (138 فتاة و184 فتى)، والتنس بـ93 لاعبًا (37 فتاة و56 فتى)، وأخيرًا المصارعة بمجموع 279 لاعبًا (89 فتاة و190 فتى).
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