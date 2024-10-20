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ألعاب القوى تتصدر المشاركين في ((الألعاب المدرسية))

10/20/2024 7:13:42 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢١ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

تتصدر‭ ‬رياضة‭ ‬ألعاب‭ ‬القوى‭ (‬أم‭ ‬الألعاب‭) ‬قائمة‭ ‬الألعاب‭ ‬الرياضة‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬عدد‭ ‬المشاركين‭ ‬في‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬المدرسية‭ ‬الدولية‭ (‬البحرين‭ ‬2024‭)‬،‭ ‬حيث‭ ‬يشارك‭ ‬فيها‭ ‬518‭ ‬رياضياً‭ ‬منهم‭ ‬285‭ ‬رياضيا‭ ‬و233‭ ‬رياضية،‭ ‬فيما‭ ‬رياضة‭ ‬السباحة‭ ‬في‭ ‬المرتبة‭ ‬الثانية‭ ‬بمجموع‭ ‬401‭ ‬رياضي‭ ‬منهم‭ ‬184‭ ‬فتى‭ ‬و138‭ ‬فتاة‭.‬

وتستعد‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لاستضافة‭ ‬أكبر‭ ‬دورة‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬الرياضة‭ ‬المدرسية‭ ‬الدولية،‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬الرياضي‭ ‬المهم،‭ ‬الذي‭ ‬سيقام‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬23‭ ‬ولغاية‭ ‬31‭ ‬أكتوبر‭ ‬الجاري،‭ ‬وسيجمع‭ ‬ما‭ ‬مجموعة‭ ‬3674‭ ‬رياضياً‭ ‬لغاية‭ ‬الآن،‭ ‬منهم‭ ‬1542‭ ‬فتاة،‭ ‬و2172‭ ‬فتى،‭ ‬يتنافسون‭ ‬في‭ ‬26‭ ‬لعبة‭ ‬متنوعة‭.‬

تتضمن‭ ‬الدورة‭ ‬مجموعة‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬الألعاب‭ ‬الرياضية،‭ ‬حيث‭ ‬سيتنافس‭ ‬اللاعبون‭ ‬في‭ ‬26‭ ‬لعبة،‭ ‬مما‭ ‬يعكس‭ ‬تنوع‭ ‬النشاط‭ ‬الرياضي‭ ‬واهتمام‭ ‬الشباب‭ ‬بالتمارين‭ ‬الرياضية‭ ‬والمنافسات‭. ‬وفيما‭ ‬يلي‭ ‬تفاصيل‭ ‬مشاركة‭ ‬اللاعبين‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬لعبة‭: ‬يشارك‭ ‬في‭ ‬الرماية‭ ‬90‭
‬لاعبًا‭ (‬42‭ ‬فتاة‭ ‬و48‭ ‬فتى‭)‬،‭ ‬بينما‭ ‬تتنافس‭ ‬كرة‭ ‬الريشة‭ ‬بـ‭ ‬133‭ ‬لاعبًا‭ (‬66‭ ‬فتاة‭ ‬و67‭ ‬فتى‭). ‬أما‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭ ‬3×3،‭ ‬فستجمع‭ ‬239‭ ‬لاعبًا‭ (‬87‭ ‬فتاة‭ ‬و152‭ ‬فتى‭).‬

وفي‭ ‬كرة‭ ‬الطائرة‭ ‬الشاطئية،‭ ‬يشارك‭ ‬113‭ ‬لاعبًا‭ (‬39‭ ‬فتاة‭ ‬و74‭ ‬فتى‭)‬،‭ ‬بينما‭ ‬تسجل‭ ‬الملاكمة‭ ‬حضور‭ ‬204‭ ‬لاعبين‭ (‬43‭ ‬فتاة‭ ‬و161‭ ‬فتى‭). ‬كما‭ ‬يشارك‭ ‬في‭ ‬الشطرنج‭ ‬117‭ ‬لاعبًا‭ (‬46‭ ‬فتاة‭ ‬و71‭ ‬فتى‭)‬،‭ ‬ورقص‭ ‬الرياضة‭ ‬بـ‭ ‬39‭ ‬لاعبًا‭ (‬22‭ ‬فتاة‭ ‬و17‭ ‬فتى‭).‬

تشمل‭ ‬الدورة‭ ‬أيضًا‭ ‬المبارزة‭ ‬بمشاركة‭ ‬101‭ ‬لاعبًا‭ (‬52‭ ‬فتاة‭ ‬و49‭ ‬فتى‭)‬،‭ ‬والجمباز‭ ‬الهوائي‭ ‬بـ39‭ ‬لاعبًا‭ (‬34‭ ‬فتاة‭ ‬و5‭ ‬فتيان‭)‬،‭ ‬والجمباز‭ ‬الفني‭ ‬بمجموع‭ ‬88‭ ‬لاعبًا‭ (‬51‭ ‬فتاة‭ ‬و37‭ ‬فتى‭). ‬وفي‭ ‬الجمباز‭ ‬الإيقاعي،‭ ‬يتنافس‭ ‬80‭ ‬لاعبًا‭ (‬40‭ ‬فتاة‭ ‬و40‭ ‬فتى‭)‬،‭ ‬بينما‭ ‬تسجل‭ ‬كرة‭ ‬اليد‭ ‬189‭ ‬لاعبًا‭ (‬79‭ ‬فتاة‭ ‬و110‭ ‬فتى‭).‬

الجودو‭ ‬سيشهد‭ ‬مشاركة‭ ‬166‭ ‬لاعبًا‭ (‬55‭ ‬فتاة‭ ‬و111‭ ‬فتى‭)‬،‭ ‬والكاراتيه‭ ‬بمجموع‭ ‬199‭ ‬لاعبًا‭ (‬86‭ ‬فتاة‭ ‬و113‭ ‬فتى‭). ‬وفي‭ ‬التوجيه،‭ ‬يشارك‭ ‬36‭ ‬لاعبًا‭ (‬20‭ ‬فتاة‭ ‬و16‭ ‬فتى‭)‬،‭ ‬بينما‭ ‬يحظى‭ ‬البادل‭ ‬بـ‭ ‬47‭ ‬لاعبًا‭ (‬10‭ ‬فتاة‭ ‬و37‭ ‬فتى‭).‬

ولذوي‭ ‬الاحتياجات‭ ‬الخاصة،‭ ‬تسجل‭ ‬ألعاب‭ ‬القوى43‭
‬لاعبًا‭ (‬16‭ ‬فتاة‭ ‬و27‭ ‬فتى‭)‬،‭ ‬وكرة‭ ‬الريشة‭ ‬5‭ ‬لاعبين‭ (‬1‭ ‬فتاة‭ ‬و4‭ ‬فتيان‭)‬،‭ ‬والجودو‭ ‬16‭
‬لاعبًا‭ (‬6‭ ‬فتيات‭ ‬و10‭ ‬فتيان‭)‬،‭ ‬والسباحة‭ ‬33‭ ‬لاعبًا‭ (‬9‭ ‬فتيات‭ ‬و24‭ ‬فتى‭).‬

وأيضًا،‭ ‬يشارك‭ ‬في‭ ‬تنس‭ ‬الطاولة‭ ‬137‭ ‬لاعبًا‭ (‬47‭ ‬فتاة‭ ‬و90‭ ‬فتى‭)‬،‭ ‬والتايكوندو‭ ‬322‭ ‬لاعبًا‭ (‬138‭ ‬فتاة‭ ‬و184‭ ‬فتى‭)‬،‭ ‬والتنس‭ ‬بـ93‭ ‬لاعبًا‭ (‬37‭ ‬فتاة‭ ‬و56‭ ‬فتى‭)‬،‭ ‬وأخيرًا‭ ‬المصارعة‭ ‬بمجموع‭ ‬279‭ ‬لاعبًا‭ (‬89‭ ‬فتاة‭ ‬و190‭ ‬فتى‭).‬

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