ســتـرة يـلاقـي الأهـلـي بـدوري نـاصــر المـمــتـاز

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ٢١ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
تفتتح اليوم الإثنين الجولة الرابعة في منافسات دوري ناصر بن حمد الممتاز لكرة القدم، حيث يلتقي فريق سترة بنظيره الأهلي عند الساعة السابعة مساءً، على ملعب المغفور له الشيخ علي بن محمد آل خليفة في عراد بنادي المحرق.
يدخل سترة اللقاء وفي رصيده 6 نقاط من الجولتين السابقتين، في حين يدخل الأهلي المواجهة برصيد 3 نقاط من فوز وخسارة بالجولتين الماضيتين.
ويخوض الفريقان اللقاء بمعنويات جيدة بعد التوقف الدولي، وقدم سترة مستويات طيبة في الجولتين السابقتين وحقق انتصارين متتاليين على عالي (2-1)، وعلى على المنامة (4-1)، في حين أن الأهلي يأمل تحقيق نتيجة إيجابية والتقدم للأمام في سلم الترتيب العام، بعد تعثره أمام البحرين (1-.) وفوزه بالجولة الماضية على النجمة (3-2).
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