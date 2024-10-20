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ســتـرة يـلاقـي الأهـلـي بـدوري نـاصــر المـمــتـاز

10/20/2024 7:13:39 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢١ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

تفتتح‭ ‬اليوم‭ ‬الإثنين‭ ‬الجولة‭ ‬الرابعة‭ ‬في‭ ‬منافسات‭ ‬دوري‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬الممتاز‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬حيث‭ ‬يلتقي‭ ‬فريق‭ ‬سترة‭ ‬بنظيره‭ ‬الأهلي‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬السابعة‭ ‬مساءً،‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬المغفور‭ ‬له‭ ‬الشيخ‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬في‭ ‬عراد‭ ‬بنادي‭ ‬المحرق‭.‬

يدخل‭ ‬سترة‭ ‬اللقاء‭ ‬وفي‭ ‬رصيده‭ ‬6‭ ‬نقاط‭ ‬من‭ ‬الجولتين‭ ‬السابقتين،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬يدخل‭ ‬الأهلي‭ ‬المواجهة‭ ‬برصيد‭ ‬3‭ ‬نقاط‭ ‬من‭ ‬فوز‭ ‬وخسارة‭ ‬بالجولتين‭ ‬الماضيتين‭. ‬

ويخوض‭ ‬الفريقان‭ ‬اللقاء‭ ‬بمعنويات‭ ‬جيدة‭ ‬بعد‭ ‬التوقف‭ ‬الدولي،‭ ‬وقدم‭ ‬سترة‭ ‬مستويات‭ ‬طيبة‭ ‬في‭ ‬الجولتين‭ ‬السابقتين‭ ‬وحقق‭ ‬انتصارين‭ ‬متتاليين‭ ‬على‭ ‬عالي‭ (‬2-1‭)‬،‭ ‬وعلى‭ ‬على‭ ‬المنامة‭ (‬4-1‭)‬،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬أن‭ ‬الأهلي‭ ‬يأمل‭ ‬تحقيق‭ ‬نتيجة‭ ‬إيجابية‭ ‬والتقدم‭ ‬للأمام‭ ‬في‭ ‬سلم‭ ‬الترتيب‭ ‬العام،‭ ‬بعد‭ ‬تعثره‭ ‬أمام‭ ‬البحرين‭ (‬1-‭.) ‬وفوزه‭ ‬بالجولة‭ ‬الماضية‭ ‬على‭ ‬النجمة‭ (‬3-2‭).‬

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