فقدان الوزن.. 3 خطوات بسيطة لضمان نتائج سريعة

MENAFN - Khaberni) خبرني - يرغب البشر في الوصول للوزن المثالي بسرعة إلا أن الكثيرين يحتارون بشأن البداية لا سيما في ظل انتشار معلومات مضللة في هذا الشأن.

وبحسب ما ذكرت أخصائية التغذية ميغان ستوبس، لموقع "ويلنيس 52"، فإن هناك 3 نصائح بسيطة مدعومة علميا للتغلب بسرعة على هذا الأمر، بحيث تعمل على زيادة التمثيل الغذائي وتقليل الجوع.





** الأطعمة فائقة المعالجة

أول هذه النصائح تجنب الأطعمة فائقة المعالجة والتي تسبب دمارا كبيرا للصحة وتؤدي كذلك لزيادة محيط الخصر.

ويمكن تصنيف الأطعمة المصنعة ما بين المعالجة بشكل بسيط والمعالجة بشكل فائق، وتُظهر الأبحاث وجود صلة بين تناول كميات كبيرة من الأطعمة المصنعة وزيادة الوزن، وخاصة الأطعمة شديدة المعالجة.

تحتوي الأطعمة فائقة المعالجة على زيوت مهدرجة وشراب الذرة عالي الفركتوز والنكهات الاصطناعية والمستحلبات، مما يجعلها مرتبطة بشدة بزيادة الوزن.

غالبًا ما تكون هذه الأطعمة أرخص وأكثر ملاءمة من الأطعمة الطبيعية المتكاملة، وهذا ما يجعلها جذابة للمستهلكين.

ولإنقاص الوزن يجب اللجوء للأطعمة الصحية مثل الفواكه والخضروات والفاصوليا والبقول والمكسرات والبذور والحبوب هي أفضل مكان للبدء.





** البروتين

البروتين هو أحد العناصر الغذائية الكبرى الأكثر إشباعا. ويساعد البروتين على تقليل هرمون الغريلين، هرمون الجوع.

يسمح لك هذا بالشعور بالشبع بشكل أسرع والبقاء ممتلئًا لفترة أطول، يؤدي هذا إلى انخفاض طبيعي في السعرات الحرارية وفقدان الوزن في النهاية.

ووجدت الدراسات أن البروتين يمكن أن يساعد أيضا في زيادة معدل التمثيل الغذائي لديك، إذ يسمح هذا لجسمك بحرق المزيد من السعرات الحرارية في حالة الراحة، يمكن أن تكون هذه الزيادة في أي مكان من 20-35 بالمئة مقارنة بنحو 5-10 بالمئة عند تناول الكربوهيدرات.

يمكنك العثور على البروتين في المنتجات الحيوانية، مثل اللحوم والدواجن والأسماك والمأكولات البحرية والبيض ومنتجات الألبان.

يمكنك أيضًا العثور على مصادر جيدة للبروتين في بعض الأطعمة النباتية، مثل فول الصويا والفاصوليا والبقوليات والمكسرات والبذور.

للحصول على أقصى استفادة من تناول البروتين، حاول تناوله طوال اليوم بدلا من تناوله دفعة واحدة، خطط لتناول مصدر واحد للبروتين في كل وجبة ووجبة خفيفة.





** ممارسة الرياضة

لتخفيف الوزن، تحتاج إلى تحريك جسمك، وتوصي مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) البالغين بممارسة ما لا يقل عن 150 دقيقة من النشاط البدني متوسط الشدة كل أسبوع.

كما يوصون بممارسة تمارين القوة لمدة يومين على الأقل مع التركيز على جميع مجموعات العضلات الرئيسية (الساقين، والوركين، والظهر، والبطن، والصدر، والكتفين، والذراعين).