ضجة في نيوزيلندا .. حظر العناق لأكثر من 3 دقائق

MENAFN - Khaberni) خبرني- أثار مطار دنيدن الدولي في نيوزيلندا جدلا واسعا بعدما وضع لافتة جديدة تفرض حدا أقصى يبلغ 3 دقائق على العناق للركاب في منطقة الإنزال الخاصة به.

وتظهر اللافتة المثيرة للجدل الموجودة في منطقة إنزال الركاب شخصين يتعانقان تحت عنوان: "الحد الأقصى لوقت العناق: 3 دقائق"، وتحذر أيضا: "للحصول على عناق أكثر دفئا وأطول، استخدم منطقة موقف السيارات"، ما أثار ردود فعل متباينة بين المسافرين.

وانتشرت على نطاق واسع على موقع التواصل الاجتماعي، العديد من التعليقات التي أظهر أصحابها غضبهم من فرض حظر على العناق، في حين تعجّب آخرون من أن المطار لا يزال يوفر منطقة إنزال مجانية، في ظل الارتفاع العام في الرسوم والغرامات.

وعلق أحد الأشخاص قائلا: "أنا أحب ذلك (العناق).. يظهر الدفء والود". فيما قال آخر إن "الحد الزمني غير إنساني"، وأصرّ على أنه "لا يمكن وضع حد زمني للعناق".

هذا وعلق المدير التنفيذي لمطار دنيدن، دانييل دي بونو، في مقابلة مع إذاعة "RNZ" النيوزيلندية، على الجدل، قائلا إن المطارات غالبا ما تكون "ساحة للمشاعر"، مشيرا إلى دراسة أكدت أن "حضنا يستمر لمدة 20 ثانية، كاف لإفراز (هرمون الحب) أوكسيتوسين".

وقال إن "الأحضان السريعة ستسمح بنقل المسافرين بسرعة، وهو ما يتيح لعدد أكبر من الناس الحصول على مزيد من العناق".

ويسمح موقف سيارات مطار دنيدن بالوقوف مجانا لمدة 15 دقيقة.