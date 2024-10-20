وقفة أخرى على الأطلال

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

ولكن‭ ‬بيني‭ ‬وبينكم‭ ‬فإن‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الصحف‭ ‬العربية‭ ‬مملة،‭ ‬إما‭ ‬لأنها‭ ‬حكومية‭ ‬سافرة،‭ ‬أو‭ ‬لأنها‭ ‬منافقة‭ ‬للحكومات،‭ ‬أو‭ ‬لبؤس‭ ‬المحتوى،‭ ‬وتخيل‭ ‬حال‭ ‬شاب‭ ‬عربي،‭ ‬عمره‭ ‬25‭ ‬سنة‭ ‬اليوم،‭ ‬ومنذ‭ ‬أن‭ ‬تعلم‭ ‬الكلام،‭ ‬وهو‭ ‬يسمع‭ ‬عن‭ ‬إسرائيل‭ ‬وغزة‭ ‬والضفة‭ ‬الغربية،‭ ‬الكلام‭ ‬نفسه‭ ‬يوما‭ ‬بعد‭ ‬يوم،‭ ‬ثم‭ ‬يدرك‭ ‬أن‭ ‬ذلك‭ ‬الكلام‭ ‬كان‭ ‬يتردد‭ ‬في‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬وفي‭ ‬خطب‭ ‬الزعماء‭ ‬قبل‭ ‬مولده‭ ‬بأربعين‭ ‬سنة‭ ‬بنفس‭ ‬المفردات‭!! ‬هل‭ ‬من‭ ‬المستغرب‭ ‬أن‭ ‬ينفر‭ ‬ليس‭ ‬فقط‭ ‬من‭ ‬الصحف،‭ ‬بل‭ ‬من‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬العربية‭ ‬عموما،‭ ‬خاصة‭ ‬وأنه‭ ‬يعرف‭ ‬أين‭ ‬يجد‭ ‬الحقائق‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تجرؤ‭ ‬الصحف‭ ‬على‭ ‬ذكرها،‭ ‬في‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مائة‭ ‬ألف‭ ‬موقع‭ ‬على‭ ‬الإنترنت،‭ ‬وبالمقابل‭ ‬كان‭ ‬المتعلم‭ ‬من‭ ‬أبناء‭ ‬وبنات‭ ‬جيلي‭ ‬حتى‭ ‬قبل‭ ‬عشرين‭ ‬سنة‭ ‬يحرص‭ ‬على‭ ‬قراءة‭ ‬صحيفتين‭ ‬على‭ ‬الأقل،‭ ‬وما‭ ‬زلت‭ ‬إلى‭ ‬يومنا‭ ‬هذا‭ ‬أقرأ‭ ‬نحو‭ ‬ثلاث‭ ‬صحف‭ ‬يوميا،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬ذلك‭ ‬لا‭ ‬يستغرق‭ ‬مني‭ ‬وقتا‭ ‬طويلا،‭ ‬بل‭ ‬صرت‭ ‬مثل‭ ‬معظم‭ ‬قراء‭ ‬الصحف‭ ‬لا‭ ‬أطالعها‭ ‬إلا‭ ‬بعد‭ ‬الغداء،‭ ‬رغم‭ ‬أن‭ ‬الصحف‭ ‬تصدر‭ ‬في‭ ‬الفجر‭ ‬ليقرأها‭ ‬الناس‭ ‬في‭ ‬الصباح،‭ ‬ولكن‭ ‬حكم‭ ‬القدر‭ ‬والزمن‭ ‬جعل‭ ‬الصحف‭ ‬بلا‭ ‬قيمة‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬الناحية‭ ‬الخبرية،‭ ‬فالهاتف‭ ‬الجوال‭ ‬يستطيع‭ ‬أن‭ ‬يوافيك‭ ‬بالأخبار‭ ‬حتى‭ ‬قبل‭ ‬التلفزيون،‭ ‬وبالتالي‭ ‬صار‭ ‬الناس‭ ‬يقرأون‭ ‬الصحف‭ ‬لمعرفة‭ ‬ما‭ ‬وراء‭ ‬الأخبار،‭ ‬أي‭ ‬دلالاتها،‭ ‬وبالتالي‭ ‬اكتسبت‭ ‬مقالات‭ ‬التحليل‭ ‬والرأي‭ ‬قيمة‭ ‬عالية،‭ ‬وظهر‭ ‬ما‭ ‬يُعرف‭ ‬بصحافة‭ ‬الرأي،‭ ‬ولكن‭ ‬حتى‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الناحية‭ ‬هناك‭ ‬صحف‭ ‬عربية‭ ‬كثيرة‭ ‬لديها‭ ‬أجندات‭ ‬اختارتها‭ ‬طوعا‭ ‬أو‭ ‬فُرِضت‭ ‬عليها،‭ ‬والمقالات‭ ‬فيها‭ ‬عِلّة‭ ‬ومملة‭.‬

وما‭ ‬من‭ ‬صحافة‭ ‬بلغت‭ ‬الأعالي‭ ‬ثم‭ ‬انهارت‭ ‬كالصحافة‭ ‬السودانية،‭ ‬التي‭ ‬قامت‭ ‬على‭ ‬أكتاف‭ ‬فرسان‭ ‬أشاوس‭ ‬دافعوا‭ ‬عن‭ ‬شرف‭ ‬المهنة‭ ‬والكلمة،‭ ‬وشيئا‭ ‬فشيئا‭ ‬صارت‭ ‬الحكومات‭ ‬المتعاقبة‭ ‬تسطو‭ ‬على‭ ‬الصحف‭ ‬أو‭ ‬تتسلل‭ ‬إليها‭ ‬بالقوة‭ ‬الغاشمة‭ ‬أو‭ ‬عبر‭ ‬المرتزقة،‭ ‬ثم‭ ‬جاءت‭ ‬حكومة‭ ‬عمر‭ ‬البشير‭ ‬وصحبه،‭ ‬وابتكرت‭ ‬نظاما‭ ‬للضرائب‭ ‬والجبايات‭ ‬جعل‭ ‬إصدار‭ ‬صحيفة‭ ‬مغامرة‭ ‬وخيمة‭ ‬العواقب،‭ ‬وكان‭ ‬في‭ ‬السودان‭ ‬حتى‭ ‬سقوط‭ ‬تلك‭ ‬الحكومة‭ ‬‮«‬شكليا‮»‬‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2019،‭ ‬ما‭ ‬لا‭ ‬يقل‭ ‬عن‭ ‬عشرين‭ ‬صحيفة‭ ‬يومية،‭ ‬وأجزم‭ ‬بأن‭ ‬95‭% ‬من‭ ‬المواطنين‭ ‬لم‭ ‬يسمعوا‭ ‬أو‭ ‬يروا‭ ‬نصف‭ ‬ذلك‭ ‬العدد،‭ ‬وبالتالي‭ ‬لك‭ ‬أن‭ ‬تسأل‭: ‬كيف‭ ‬كانت‭ ‬تصدر‭ ‬وكيف‭ ‬تدفع‭ ‬رواتب‭ ‬العاملين‭ ‬فيها‭.. ‬هذه‭ ‬مسألة‭ ‬فيها‭ ‬‮«‬إنّ‮»‬‭.‬