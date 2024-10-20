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وقفة أخرى على الأطلال

10/20/2024 7:06:01 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) وقفت‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬الأيام‭ ‬الثلاثة‭ ‬الماضية‭ ‬على‭ ‬أطلال‭ ‬عصر‭ ‬ليس‭ ‬بالبعيد‭ ‬عشت‭ ‬فيه‭ ‬طالب‭ ‬علم‭ ‬ثم‭ ‬طالب‭ ‬رزق،‭ ‬ثم‭ ‬تباهيت‭ ‬بقدرتي‭ ‬المزعومة‭ ‬على‭ ‬مواكبة‭ ‬العصر،‭ ‬مستشهدا‭ ‬باستخدامي‭ ‬للكمبيوتر‭ ‬والهاتف‭ ‬الذكي،‭ ‬ووقفت‭ ‬لبعض‭ ‬الوقت‭ ‬عند‭ ‬تجربتي‭ ‬الصحفية،‭ ‬في‭ ‬عصر‭ ‬إعداد‭ ‬المادة‭ ‬المراد‭ ‬نشرها‭ ‬فيما‭ ‬يسمى‭ ‬بالبليتات‭ (‬مفردها‭ ‬بليت plate ‭ ‬الإنجليزية‭)‬،‭ ‬فيؤسس‭ ‬ذلك‭ ‬لعلاقة‭ ‬عضوية‭ ‬محسوسة‭ ‬بين‭ ‬الصحفي‭ ‬والجريدة،‭ ‬فصار‭ ‬كل‭ ‬ذلك‭ ‬من‭ ‬قبيل‭ ‬‮«‬كان‭ ‬ياما‭ ‬كان‮»‬،‭ ‬ولكنني‭ ‬لا‭ ‬أستطيع‭ ‬أن‭ ‬أقول‭ ‬إن‭ ‬زمن‭ ‬الصحافة‭ ‬المطبوعة‭ ‬فات،‭ ‬ومن‭ ‬يتغنى‭ ‬بها‭ ‬مات،‭ ‬فهناك‭ ‬كثيرون‭ ‬أمثالي‭ ‬مازالوا‭ ‬مولعين‭ ‬برائحة‭ ‬الورق،‭ ‬فرغم‭ ‬أنني‭ ‬أقضي‭ ‬أمام‭ ‬الكمبيوتر‭ ‬يوميا‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬خمس‭ ‬إلى‭ ‬سبع‭ ‬ساعات،‭ ‬إلا‭ ‬أنني‭ ‬لا‭ ‬أميل‭ ‬إلى‭ ‬قراءة‭ ‬النسخة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬صحيفة‭ ‬تصدر‭ ‬مطبوعة‭ ‬على‭ ‬الورق،‭ ‬أما‭ ‬إذا‭ ‬كانت‭ ‬الصحيفة‭ ‬أصلا‭ ‬إلكترونية‭ ‬فإنني‭ ‬أطلُّ‭ ‬على‭ ‬مواد‭ ‬معينة‭ ‬فيها‭ ‬في‭ ‬عجالة،‭ ‬ولكن‭ ‬لابد‭ ‬من‭ ‬الاعتراف‭ ‬بأنه‭ ‬ما‭ ‬من‭ ‬صحيفة‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬أو‭ ‬الغرب‭ ‬إلا‭ ‬وانخفض‭ ‬توزيعها‭ ‬بنسبة‭ ‬50‭% ‬على‭ ‬أقل‭ ‬تقدير‭ ‬مقارنة‭ ‬بما‭ ‬كان‭ ‬عليه‭ ‬قبل‭ ‬عشرين‭ ‬أو‭ ‬خمس‭ ‬عشرة‭ ‬سنة،‭ ‬والانخفاض‭ ‬في‭ ‬توزيع‭ ‬الصحف‭ ‬العربية‭ ‬أمر‭ ‬محزن‭ (‬ليس‭ ‬لأنه‭ ‬يؤثر‭ ‬في‭ ‬أكل‭ ‬عيشي،‭ ‬فقد‭ ‬واكبت‭ ‬العصر‭ ‬وانتقلت‭ ‬إلى‭ ‬الصحافة‭ ‬التلفزيونية‭ ‬منذ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭
‬خمس‭ ‬وعشرين‭ ‬سنة‭)‬،‭ ‬ولكن‭ ‬لأن‭ ‬جيل‭ ‬الشباب‭ ‬لم‭ ‬يعد‭ ‬يقرأ،‭ ‬وأقصد‭ ‬هنا‭ ‬القراءة‭ ‬بمعناها‭ ‬الشمولي،‭ ‬فلا‭ ‬وقت‭ ‬لهذا‭ ‬الجيل‭ ‬لجريدة‭ ‬أو‭ ‬كتاب،‭ ‬بسبب‭ ‬الشات‭ ‬والواتساب‭ ‬واليوتيوب،‭ ‬في‭ ‬عصر‭ ‬سندويتشات‭ ‬الروب،‭ ‬وبالمناسبة‭ ‬فحتى‭ ‬في‭ ‬الدول‭ ‬الغربية‭ ‬المتقدمة‭ ‬صناعيا‭ ‬واقتصاديا‭ ‬وبها‭ ‬حركات‭ ‬ثقافية‭ ‬نشطة،‭ ‬اختفت‭ ‬صحف‭ ‬شهيرة‭ ‬نهائيا‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬أغلقت‭ ‬مطابعها،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬ظلت‭ ‬رائجة‭ ‬لأكثر‭ ‬من‭ ‬قرن‭ ‬من‭ ‬الزمان،‭ ‬بسبب‭ ‬تدني‭ ‬التوزيع‭ ‬وندرة‭ ‬الإعلانات،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬خطف‭ ‬الإنترنت‭ ‬ما‭ ‬تبقى‭ ‬من‭ ‬سوق‭ ‬الإعلانات‭ ‬التي‭ ‬سيطر‭ ‬التلفزيون‭ ‬على‭ ‬معظمها‭.‬

ولكن‭ ‬بيني‭ ‬وبينكم‭ ‬فإن‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الصحف‭ ‬العربية‭ ‬مملة،‭ ‬إما‭ ‬لأنها‭ ‬حكومية‭ ‬سافرة،‭ ‬أو‭ ‬لأنها‭ ‬منافقة‭ ‬للحكومات،‭ ‬أو‭ ‬لبؤس‭ ‬المحتوى،‭ ‬وتخيل‭ ‬حال‭ ‬شاب‭ ‬عربي،‭ ‬عمره‭ ‬25‭ ‬سنة‭ ‬اليوم،‭ ‬ومنذ‭ ‬أن‭ ‬تعلم‭ ‬الكلام،‭ ‬وهو‭ ‬يسمع‭ ‬عن‭ ‬إسرائيل‭ ‬وغزة‭ ‬والضفة‭ ‬الغربية،‭ ‬الكلام‭ ‬نفسه‭ ‬يوما‭ ‬بعد‭ ‬يوم،‭ ‬ثم‭ ‬يدرك‭ ‬أن‭ ‬ذلك‭ ‬الكلام‭ ‬كان‭ ‬يتردد‭ ‬في‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬وفي‭ ‬خطب‭ ‬الزعماء‭ ‬قبل‭ ‬مولده‭ ‬بأربعين‭ ‬سنة‭ ‬بنفس‭ ‬المفردات‭!! ‬هل‭ ‬من‭ ‬المستغرب‭ ‬أن‭ ‬ينفر‭ ‬ليس‭ ‬فقط‭ ‬من‭ ‬الصحف،‭ ‬بل‭ ‬من‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬العربية‭ ‬عموما،‭ ‬خاصة‭ ‬وأنه‭ ‬يعرف‭ ‬أين‭ ‬يجد‭ ‬الحقائق‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تجرؤ‭ ‬الصحف‭ ‬على‭ ‬ذكرها،‭ ‬في‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مائة‭ ‬ألف‭ ‬موقع‭ ‬على‭ ‬الإنترنت،‭ ‬وبالمقابل‭ ‬كان‭ ‬المتعلم‭ ‬من‭ ‬أبناء‭ ‬وبنات‭ ‬جيلي‭ ‬حتى‭ ‬قبل‭ ‬عشرين‭ ‬سنة‭ ‬يحرص‭ ‬على‭ ‬قراءة‭ ‬صحيفتين‭ ‬على‭ ‬الأقل،‭ ‬وما‭ ‬زلت‭ ‬إلى‭ ‬يومنا‭ ‬هذا‭ ‬أقرأ‭ ‬نحو‭ ‬ثلاث‭ ‬صحف‭ ‬يوميا،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬ذلك‭ ‬لا‭ ‬يستغرق‭ ‬مني‭ ‬وقتا‭ ‬طويلا،‭ ‬بل‭ ‬صرت‭ ‬مثل‭ ‬معظم‭ ‬قراء‭ ‬الصحف‭ ‬لا‭ ‬أطالعها‭ ‬إلا‭ ‬بعد‭ ‬الغداء،‭ ‬رغم‭ ‬أن‭ ‬الصحف‭ ‬تصدر‭ ‬في‭ ‬الفجر‭ ‬ليقرأها‭ ‬الناس‭ ‬في‭ ‬الصباح،‭ ‬ولكن‭ ‬حكم‭ ‬القدر‭ ‬والزمن‭ ‬جعل‭ ‬الصحف‭ ‬بلا‭ ‬قيمة‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬الناحية‭ ‬الخبرية،‭ ‬فالهاتف‭ ‬الجوال‭ ‬يستطيع‭ ‬أن‭ ‬يوافيك‭ ‬بالأخبار‭ ‬حتى‭ ‬قبل‭ ‬التلفزيون،‭ ‬وبالتالي‭ ‬صار‭ ‬الناس‭ ‬يقرأون‭ ‬الصحف‭ ‬لمعرفة‭ ‬ما‭ ‬وراء‭ ‬الأخبار،‭ ‬أي‭ ‬دلالاتها،‭ ‬وبالتالي‭ ‬اكتسبت‭ ‬مقالات‭ ‬التحليل‭ ‬والرأي‭ ‬قيمة‭ ‬عالية،‭ ‬وظهر‭ ‬ما‭ ‬يُعرف‭ ‬بصحافة‭ ‬الرأي،‭ ‬ولكن‭ ‬حتى‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الناحية‭ ‬هناك‭ ‬صحف‭ ‬عربية‭ ‬كثيرة‭ ‬لديها‭ ‬أجندات‭ ‬اختارتها‭ ‬طوعا‭ ‬أو‭ ‬فُرِضت‭ ‬عليها،‭ ‬والمقالات‭ ‬فيها‭ ‬عِلّة‭ ‬ومملة‭.‬

وما‭ ‬من‭ ‬صحافة‭ ‬بلغت‭ ‬الأعالي‭ ‬ثم‭ ‬انهارت‭ ‬كالصحافة‭ ‬السودانية،‭ ‬التي‭ ‬قامت‭ ‬على‭ ‬أكتاف‭ ‬فرسان‭ ‬أشاوس‭ ‬دافعوا‭ ‬عن‭ ‬شرف‭ ‬المهنة‭ ‬والكلمة،‭ ‬وشيئا‭ ‬فشيئا‭ ‬صارت‭ ‬الحكومات‭ ‬المتعاقبة‭ ‬تسطو‭ ‬على‭ ‬الصحف‭ ‬أو‭ ‬تتسلل‭ ‬إليها‭ ‬بالقوة‭ ‬الغاشمة‭ ‬أو‭ ‬عبر‭ ‬المرتزقة،‭ ‬ثم‭ ‬جاءت‭ ‬حكومة‭ ‬عمر‭ ‬البشير‭ ‬وصحبه،‭ ‬وابتكرت‭ ‬نظاما‭ ‬للضرائب‭ ‬والجبايات‭ ‬جعل‭ ‬إصدار‭ ‬صحيفة‭ ‬مغامرة‭ ‬وخيمة‭ ‬العواقب،‭ ‬وكان‭ ‬في‭ ‬السودان‭ ‬حتى‭ ‬سقوط‭ ‬تلك‭ ‬الحكومة‭ ‬‮«‬شكليا‮»‬‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2019،‭ ‬ما‭ ‬لا‭ ‬يقل‭ ‬عن‭ ‬عشرين‭ ‬صحيفة‭ ‬يومية،‭ ‬وأجزم‭ ‬بأن‭ ‬95‭% ‬من‭ ‬المواطنين‭ ‬لم‭ ‬يسمعوا‭ ‬أو‭ ‬يروا‭ ‬نصف‭ ‬ذلك‭ ‬العدد،‭ ‬وبالتالي‭ ‬لك‭ ‬أن‭ ‬تسأل‭: ‬كيف‭ ‬كانت‭ ‬تصدر‭ ‬وكيف‭ ‬تدفع‭ ‬رواتب‭ ‬العاملين‭ ‬فيها‭.. ‬هذه‭ ‬مسألة‭ ‬فيها‭ ‬‮«‬إنّ‮»‬‭.‬

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